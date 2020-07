Annäherung bei EU-Sondergipfel - Treffen wird verlängert

Brüssel - Nach deutlichen Fortschritten auf dem Weg zu einem Corona-Krisenpaket wird der EU-Sondergipfel in Brüssel nochmals verlängert. EU-Ratspräsident Charles Michel kündigte nach Angaben von Diplomaten Montagfrüh einen neuen Verhandlungsvorschlag an. Aus Ratskreisen verlautete, dass es eine Einigung über einen Anteil von 390 Milliarden Euro an Zuschüssen in dem Fonds geben soll. Die Gespräche wurden gegen 06.00 Uhr unterbrochen und sollen am Nachmittag wieder aufgenommen werden.

Entscheidung über erneute Maskenpflicht in Österreich am Montag erwartet

Wien - Die Regierung will eigentlich am Montag eine Entscheidung über die Wiedereinführung der Maskenpflicht fällen. Nachdem die Zahlen der Coronavirus-Infizierten in Österreich im Steigen ist, hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vor dem Wochenende eine diesbezügliche Beratung mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und den zuständigen Ministern angekündigt. Weil Kurz Montagfrüh noch beim EU-Gipfel in Brüssel weilte, blieb lediglich Zeit für eine "Grob-Abstimmung" mittels Telefonkonferenz.

Verschärfte Maskenpflicht tritt in Frankreich in Kraft

Paris - Wegen steigender Corona-Infektionszahlen führt Frankreich ab Montag eine verschärfte Maskenpflicht ein. Diese gilt dann auch in Geschäften und öffentlich zugänglichen Räumen. Bei einem Verstoß werden 135 Euro Strafe fällig. Bisher war das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Frankreich nur in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. In Supermärkten und anderen Geschäften wurde es lediglich empfohlen. Frankreich ist mit mehr als 30.000 Todesfällen eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder Europas.

Erneut mehr als 60.000 Corona-Neuinfektionen in den USA

Washington - In den USA hat die Zahl der verzeichneten Neuinfektionen mit dem Coronavirus am sechsten Tag in Folge bei mehr als 60.000 gelegen. Wie aus einer Zählung der Johns-Hopkins-Universität vom Sonntagabend hervorging, wurden binnen 24 Stunden weitere 63.872 Ansteckungsfälle registriert. Die Gesamtzahl der Infektionen im Land nahm damit auf rund 3,762 Millionen zu. Zudem wurden weitere 514 Todesfälle binnen eines Tages registriert.

Erstmals keine Corona-Todesopfer in der Lombardei

Rom - Die Zahl der Coronavirus-Todesopfer ist in Italien auf ein Rekordtief gesunken. Drei Menschen sind von Samstag auf Sonntag in Italien nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 gestorben. In der Region Lombardei, dem Zentrum des Corona-Ausbruchs in Italien, wurden innerhalb von 24 Stunden erstmals seit dem 22. Februar keine Toten gemeldet. Insgesamt 35.045 Menschen sind seit Beginn der Pandemie am 20. Februar mit oder am Coronavirus in Italien gestorben.

WHO-Chefforscherin hält breite Corona-Impfung Mitte 2021 für möglich

Genf - Eine breit angelegte Corona-Impfung könnte nach Meinung der Chefwissenschafterin der Weltgesundheitsorganisation WHO Mitte 2021 erfolgen. "Im Moment sind mehr als 20 Impfstoffkandidaten in klinischen Studien", sagte Soumya Swaminathan in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. "Deshalb sind wir zuversichtlich, dass ein paar von ihnen funktionieren werden." Anfang 2021 könnten erste Ergebnisse vorliegen.

Brexit-Unterhändler läuten neue Gesprächsrunde in London ein

London - Die Unterhändler der EU und Großbritanniens, Michel Barnier und David Frost, läuten am Montag mit einem gemeinsamen Dinner eine neue Runde der Gespräche über ein Brexit-Anschlussabkommen ein. Von Dienstag bis Donnerstag soll wieder über Themen wie fairen Wettbewerb, Warenhandel, Fischerei und anderes gesprochen werden. Barnier forderte vor wenigen Tagen nochmals "mehr Engagement" und eine realistischere Verhandlungsposition von den Briten. Die Gespräche drehen sich seit Monaten im Kreis.

Vereinigte Arabische Emirate schicken Sonde Richtung Mars

Abu Dhabi/Tokio - Die Vereinigten Arabischen Emirate haben als erste arabische Nation erfolgreich eine Raumsonde in Richtung Mars geschickt. Eine in Japan entwickelte Trägerrakete vom Typ H2A hob Montagfrüh vom südjapanischen Weltraumbahnhof auf der Insel Tanegashima ab, wie der japanische TV-Sender NHK berichtete. Im Februar 2021 soll die Sonde nach sieben Monaten ihre Umlaufbahn um den Roten Planeten erreichen. Die Mars-Mission trägt den Titel "Al-Amal" (Hoffnung).

