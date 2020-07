Annäherung bei EU-Sondergipfel - Treffen wird verlängert

Brüssel - Nach deutlichen Fortschritten auf dem Weg zu einem Corona-Krisenpaket wird der EU-Sondergipfel in Brüssel nochmals verlängert. EU-Ratspräsident Charles Michel kündigte nach Angaben von Diplomaten Montagfrüh einen neuen Verhandlungsvorschlag an. Aus Ratskreisen verlautete, dass es eine Einigung über einen Anteil von 390 Milliarden Euro an Zuschüssen in dem Fonds geben soll. Die Gespräche wurden gegen 06.00 Uhr unterbrochen und sollen am Nachmittag wieder aufgenommen werden.

Zahl der Spitalspatienten mit Coronavirus wieder über 100

Wien - Die Zahl der Spitalspatienten mit dem Coronavirus ist in Österreich am Montag erstmals seit 29. Mai wieder über 100 gelegen. 112 Personen waren mit Covid-19 in Krankenhausbehandlung, 16 davon auf Intensivstationen, teilten Innen- und Gesundheitsministerium mit. Die vergangenen Tage war die Zahl der Hospitalisierten bei knapp unter 100 stabil gewesen. Innerhalb der vergangen 24 Stunden gab es 88 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Entscheidung über eine erneute Ausweitung der Maskenpflicht wurde indes auf Dienstag verschoben.

ÖGB will Arbeitslosigkeit in einem Jahr auf 300.000 senken

Wien - Der ÖGB sagt der durch die Coronakrise massiv gestiegenen Arbeitslosigkeit den Kampf an und hat ein eigenes Programm dazu vorgestellt. Prioritäres wirtschaftspolitisches Ziel müsse es sein, die Zahl der Arbeitslosen innerhalb eines Jahres zumindest wieder auf das Niveau von 2019 (301.000) zu senken. Dazu seien öffentliche Investitionen, Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramme nötig.

Eurofighter: Ministerium prüft Brief aus Indonesien

Wien/Toulouse - Das am Wochenende bekannt gewordene Angebot Indonesiens, Österreich die Eurofighter abzukaufen, wird vorerst einmal geprüft. Das Verteidigungsministerium untersucht, ob der Brief echt ist - und auch den Kaufvertrag, wie ein solcher Verkauf möglich wäre. Österreich könne laut Vertrag nicht direkt verkaufen, ohne Zustimmung von Airbus/EADS ginge gar nichts, meint Experte Georg Mader.

Verschärfte Maskenpflicht trat in Frankreich in Kraft

Paris - In Frankreich gilt im Kampf gegen das Coronavirus seit Montag eine verschärfte Maskenpflicht. In öffentlichen geschlossenen Räumen muss dort nun verbindlich eine Schutzmaske getragen werden. Die neuen Regeln gelten etwa für Geschäfte, Banken, Markthallen, aber auch in Kinos, Museen und Sehenswürdigkeiten, wie Gesundheitsminister Olivier Veran im Nachrichtensender Franceinfo erklärte. Bei Nichteinhaltung der Maskenpflicht droht eine Geldstrafe von 135 Euro.

Hongkonger Aktivist Wong kandidiert bei Parlamentswahl

Hongkong - Der bekannte Hongkonger Aktivist Joshua Wong will trotz des umstrittenen Sicherheitsgesetzes bei der Parlamentswahl in der chinesischen Sonderverwaltungsregion im September antreten. Der 23-Jährige verkündete am Montag offiziell seine Kandidatur für einen Sitz. "Wir wollen die Welt wissen lassen, dass wir uns entschieden haben, nicht aufzugeben", sagte Wong laut lokalen Medienberichten.

Protest gegen Regierung in Bulgarien am Parlament

Sofia - In Bulgarien haben Demonstranten ihre Proteste gegen die Regierung vor das Parlament in der Hauptstadt Sofia verlagert. Dort begann am Montag die Debatte über einen Misstrauensantrag gegen die bürgerlich-nationalistische (GERB) Regierung von Ministerpräsident Boiko Borissow. "Rücktritt!, Rücktritt!" und "Mafia!" riefen die Demonstranten in Sprechchören, begleitet von Pfiffen. Das Regierungslager rechnet damit, dass der Misstrauensantrag bei der Abstimmung an diesem Dienstag abgelehnt wird.

Vermietungen im Gemeindebau: Stadt Wien klagt Airbnb

Wien - Der Konflikt zwischen Wien und der Online-Vermietungsplattform Airbnb ist nun um eine Facette reicher: Die Stadt hat Klage beim Handelsgericht eingereicht, wie die "Kronen Zeitung" schreibt. Dieses Mal geht es um Vermietungen von Gemeindebauwohnungen. Da eine Untervermietung illegal ist, will die Stadt dies unterbinden. Stillstand herrscht unterdessen bei den Verhandlungen über den Modus der Abgabe der Ortstaxe.

