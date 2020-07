EU-Gipfel einigt sich auf 1,8 Billionen schweres Finanzpaket

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich nach einem fünftägigen Verhandlungsmarathon auf das 1,8 Billionen Euro schwere Finanzpaket aus dem Aufbaufonds "Next Generation EU" und das Budget von 2021 bis 2027 geeinigt. Der schuldenfinanzierte Aufbaufonds ist 750 Milliarden Euro schwer. Das Volumen der Zuschüsse beträgt 390 Milliarden Euro (in Preisen von 2018). 360 Milliarden Euro sind als Kredite vorgesehen. Das im Zuge der Coronakrise geschnürte Finanzpaket ist das größte in der Geschichte der EU.

Kurz zu Corona: "Mehrere Maßnahmen notwendig"

Brüssel - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat die Vertagung der Entscheidung über die Maskenpflicht in Österreich wegen seiner Teilnahme am EU-Gipfel in Brüssel verteidigt. Es gehe nicht nur um eine Einzelentscheidung, "es werden mehrere Maßnahmen notwendig sein", sagte Kurz am Dienstag nach dem Gipfel in Brüssel. Er werde zu Mittag in Wien sein und dann ausführlich innerhalb der Regierung beraten. Am Nachmittag werde eine Entscheidung getroffen und kommuniziert, so Kurz.

Geiselnahme in Ukraine - 20 Personen in einem Bus betroffen

Kiew - Ein schwer bewaffneter Mann hat im westukrainischen Luzk etwa 20 Menschen in einem Bus als Geiseln genommen. Der Mann habe Sprengsätze und Waffen bei sich, teilte die Polizei am Dienstag auf Facebook mit. Einem Polizeivertreter der Stadt zufolge fielen auch Schüsse, Berichte über Verletzte gibt es demnach aber bisher nicht.

Bulgariens Regierung übersteht Misstrauensvotum

Sofia - Die bulgarische Regierung hat am Dienstag im Parlament ein fünftes Misstrauensvotum seit ihrem Amtsantritt im Mai 2017 überstanden. Die oppositionellen Sozialisten (BSP) warfen der bürgerlich-nationalistischen Koalition von Ministerpräsident Boiko Borissow vor, bei der Korruptionsbekämpfung gescheitert und selbst korrupt zu sein. Das Votum wurde von einem massiven Protest mit Straßenblockade vor dem Parlamentsgebäude gegen das Koalitionskabinett begleitet.

FMA-Anzeige gegen Mattersburg-Bank schon 2015

Mattersburg - Gegen die kollabierte Mattersburger Commerzialbank hat die Finanzmarktaufsicht (FMA) bereits 2015 eine Anzeige wegen Untreueverdachts erstattet, so der "Standard" am Dienstag. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat aber damals keinen Anfangsverdacht gesehen und daher keine Ermittlungen aufgenommen. "Presse" und "Salzburger Nachrichten" berichteten indes, dass die gedeckten Einlagen 490 Mio. Euro betragen.

Per Auto in den Urlaub: Fast alle wählen diese Variante

Wien - Das Auto ist in der Coronakrise das Fortbewegungsmittel der Wahl für den Urlaub: Nur acht Prozent verreisen heuer und wählen dafür nicht das Auto, hat eine Umfrage im Auftrag der Online-Plattform Autoscout24.at in Österreich mit 500 Teilnehmern ergeben. Jeder siebente Befragte möchte auch künftig öfter per Pkw an den Ferienort gelangen. 36 Prozent entscheiden sich für ein eigenes Kraftfahrzeug, um flexibel zu bleiben. 29 Prozent fahren dieses Jahr hingegen gar nicht auf Urlaub.

Marihuana im Wert von einer Million in Tirol sichergestellt

Kufstein - Im Bezirk Kufstein in Tirol ist in einem bulgarischen Lkw mit spanischem Anhänger Marihuana im Wert von einer Million Euro sichergestellt worden. Vier Personen konnten als Beteiligte ausgeforscht werden, nach einem 34-jährigen Lkw-Fahrer aus Serbien wurde noch gefahndet, berichtete die Polizei. In dem Lkw wurden mehr als 100 Kilogramm Marihuana in 96 Paketen gefunden.

Tödlicher Bergunfall eines 6-Jährigen - Anklage gegen Mutter

St. Lorenz am Mondsee - Nach dem tödlichen Absturz eines Sechsjährigen von der Drachenwand in St. Lorenz am Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) Ende Februar hat die Staatsanwaltschaft Wels Anklage wegen grob fahrlässiger Tötung gegen die Mutter erhoben. "Das Kind war nicht durchgehend fachmännisch gesichert", bestätigte Staatsanwaltschaftssprecher Christoph Weber einen Bericht der "Kronen Zeitung". Im Falle einer Verurteilung drohen der Frau bis zu drei Jahre Haft.

(Schluss) mf/ral