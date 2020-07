Geiselnahme in der Ukraine endet nach halbem Tag ohne Tote

Kiew - In der westukrainischen Großstadt Luzk ist eine stundenlange Geiselnahme in einem Linienbus ohne Tote beendet worden. Der Täter sei festgenommen worden und alle Geiseln seien unverletzt und wieder frei, bestätigte Innenminister Arsen Awakow. Die Polizisten hatten den Bus gestürmt. Der Täter ist Behörden zufolge 44 Jahre alt und vorbestraft. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach zuvor persönlich mit dem Geiselnehmer und erfüllte eine seiner Forderungen. Dem Mann drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Regierung nimmt Lockerung der Maskenpflicht zurück

Wien - Wegen des Anstiegs der täglichen Covid-19-Infektionszahlen im dreistelligen Bereich hat die Regierung die Mitte Juni gelockerte Maskenpflicht wieder verschärft. In Supermarkt, Bank und Post muss ab Freitag erneut Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Hauptziel sei die Verhinderung einer zweiten Welle, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag. Ebenfalls ab Freitag ist die Einreise aus Risikogebieten nur noch mit negativem PCR-Test erlaubt. Das Corona-Ampelsystem, das das Covid-19-Risiko auf Bezirksebene einstufen soll, wird im Laufe des Augusts in Probebetrieb gehen.

Bundesstaat New York weitet Inlands-Reisebeschränkungen aus

New York - Angesichts der Angst vor einem neuen Corona-Ausbruch in New York hat der Bundesstaat seine Beschränkungen für inländische Reisen weiter ausgeweitet. Gouverneur Andrew Cuomo teilte am Dienstag mit, zehn weitere Bundesstaaten auf die Liste der Regionen zu setzen, aus denen Einreisende eine zweiwöchige Quarantäne machen müssen. New York, noch im April ein weltweites Zentrum der Pandemie, hat die Zahl der Corona-Fälle drastisch gesenkt und gilt in den USA als beispielhaft im Kampf gegen Covid-19.

Trump hat laut Sprecherin Millionen Menschenleben gerettet

Washington - Die Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, hat das Krisenmanagement der Regierung von US-Präsident Donald Trump in der Corona-Pandemie gegen Kritik verteidigt. "Der Präsident hat drei bis vier Millionen Menschenleben gerettet", sagte McEnany am Dienstag. McEnany nannte keine Grundlage für die von ihr genannte Zahl der angeblich geretteten Leben. Indes werde viel zu wenig darüber gesprochen, welche negativen Auswirkungen die Eindämmungsmaßnahmen nach sich gezogen hätten.

US-Außenminister Pompeo erhöht Druck auf China

London - Die USA wollen mit einer Koalition von Staaten verstärkt Druck auf China ausüben und die Volksrepublik so zu einem Kurswechsel zwingen. Die ganze Welt müsse zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass jedes Land - auch China - sich im Einklang mit der internationalen Ordnung verhalte, sagte Pompeo am Dienstag in London. Pompeo hatte dort Premierminister Boris Johnson und Außenminister Dominic Raab getroffen. China warf er unter anderem vor, geistiges Eigentum von US-Firmen zu stehlen.

Assads Baath-Partei gewinnt Mehrheit bei Wahl in Syrien

Damaskus - Bei der Parlamentswahl im Bürgerkriegsland Syrien hat die herrschende Baath-Partei von Präsident Bashar al-Assad wie erwartet die Mehrheit gewonnen. Die Partei und deren Verbündete, die sich zum Bündnis der "Nationalen Einheit" zusammengeschlossen hatten, gewannen dem amtlichen Wahlergebnis vom Dienstag zufolge 183 der 250 Sitze in der syrischen Volkskammer. Unter den Gewinnern der weiteren 67 Sitze waren Geschäftsleute, die ebenfalls Assad unterstützen.

Schlauchboot mit 120 Migranten vor Libyen in Seenot

Rom/Lampedusa - Ein Schlauchboot mit 120 Menschen an Bord treibt in internationalen Gewässern vor der libyschen Küste. Seit über zwölf Stunden sei das Schlauchboot mit kaputtem Motor auf See, berichtete die deutsche Hilfsorganisation Sea Watch am Dienstag. Das Boot mit unter anderem 24 Minderjährigen ohne Schwimmwesten an Bord sei von einem Suchflugzeug von Sea Watch gesichtet worden. Die NGO habe die maltesischen und italienischen Behörden informiert und um Hilfe gebeten.

Erster Prozess gegen an Coronavirus Erkrankte in Kärnten

Klagenfurt - Eine Kärntnerin muss sich am Mittwoch wegen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten vor Gericht verantworten. Sie soll während ihrer Covid-19-Erkrankung trotz mündlich verhängter Heimquarantäne in einen Supermarkt gegangen sein. Dabei habe sie keinen Mund-Nasen-Schutz getragen. Laut Staatsanwaltschaft habe die Frau eine Handlung begangen, "die geeignet war, die Gefahr der Verbreitung einer übertragbaren, anzeigepflichtigen Krankheit herbeizuführen".

(Schluss) str