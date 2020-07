Umfassende Maskenpflicht tritt um Mitternacht in Kraft

Wien - Die Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus gilt ab Mitternacht wieder in umfassender Form. Ab Freitag muss der Nasen-Mund-Schutz nicht nur in Apotheken und öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden, sondern auch im gesamten Lebensmittelhandel, in Tankstellenshops, in Bank- und Postfilialen sowie beim Besuch in Gesundheitseinrichtungen. Die entsprechende Verordnung wurde nun veröffentlicht.

Auch Katholische Kirche verschärft Corona-Maßnahmen

Wien - Auch in katholischen Gottesdiensten gilt ab Freitag wieder eine Maskenpflicht - und zwar über die jüngste Vereinbarung mit dem Kultusministerium hinaus. Nicht nur in Regionen mit gehäuften Coronafällen muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden, sondern - fast - österreichweit. Nur Vorarlberg bleibt angesichts geringer Infektionen derzeit bei der Empfehlung. Zudem mahnen alle Diözesen ausdrücklich das Einhalten des Ein-Meter-Abstand ein. Einige Diözesen empfehlen dafür die Markierung von Plätzen und Abständen etwa für den Kommuniongang.

Wien soll Sitz von Migrations-Koordinierungsstelle werden

Wien - Wien soll der Sitz einer neuen "Koordinationsplattform" für Migrationspolitik werden. Das ist das Ergebnis nach Beratungen von Vertretern von insgesamt 18 Staaten und EU-Vertretern in der Bundeshauptstadt, zu denen Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) eingeladen hatte. Ziel der neuen Plattform sei es, die Maßnahmen der EU und der Westbalkanstaaten effektiver zu gestalten, erklärte Nehammer. Die Koordinierungsstelle soll aber keine neue EU-Agentur oder -Institution sein, sondern schon bestehende, sinnvolle Maßnahmen besser koordinieren.

Kommission und Parlament nicht glücklich mit EU-Budget

Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das von den Europäischen Staats- und Regierungschefs vereinbarte "sehr schmale" EU-Budget für die Jahre 2021 bis 2027 am Donnerstag vor dem Europaparlament als "bittere Pille" bezeichnet. "Schmerzhafte Einschnitte" gebe es im Vergleich zum Vorschlag der EU-Kommission unter anderem beim Gesundheits- und Forschungsprogramm. Das EU-Parlament kritisierte die Ergebnisse des Sondergipfels zum EU-Budget und zum Corona-Aufbaufonds als nicht ausreichend.

Handelsdeal zwischen EU und Briten "unwahrscheinlich"

London - Ein Handelsabkommen mit Großbritannien ist nach Einschätzung von EU-Unterhändler Michel Barnier derzeit unwahrscheinlich. Dies sagte Barnier am Donnerstag nach der jüngsten Brexit-Verhandlungsrunde beider Seiten in London. Der EU-Vertreter begründete dies mit der britischen Weigerung, Klauseln für fairen Wettbewerb und ein ausgeglichenes Fischereiabkommen zu akzeptieren. Die EU werde sich dennoch weiter um eine Einigung bemühen, sagte Barnier.

Tötung und Suizid im Burgenland - Mann dürfte Frauen erwürgt haben

Lutzmannsburg - Jener 59-jährige Mann, der am Mittwochabend in Strebersdorf (Bezirk Oberpullendorf) seine 64-jährige Frau und seine 92-jährige Mutter getötet und anschließend Selbstmord begangen haben soll, dürfte die Frauen mit bloßen Händen erwürgt haben, sagte Polizeisprecher Heinz Heidenreich am Donnerstag. Der Mann habe die Frauen jahrelang gepflegt. Man gehe von Überlastung als Motiv aus.

Ukraine-Geiselnahme: Mann lässt Polizeichef frei und flüchtet

Poltawa - Bei der zweiten Geiselnahme in der Ukraine binnen weniger Tage hat der Täter den als Geisel genommenen Chef der Kriminalpolizei freigelassen. Der Verdächtige flüchtete jedoch laut Polizei des Gebietes Poltawa danach in einen Wald. Der Mann nahm Donnerstagfrüh den lokalen Chef der Kriminalpolizei als Geisel, nachdem er bei einer Kontrolle dessen Kollegen mit einer Handgranate bedroht hatte. Erst am Dienstag hatte ein schwer bewaffneter Mann die Ukraine in Atem gehalten, als er 13 Menschen stundenlang in einem Bus als Geiseln festhielt. Die Geiselnahme endete unblutig, der Täter gab auf.

Über 80 Prozent der Österreicher machen heuer einen Sommerurlaub

Wien - Trotz Coronakrise sind die Österreicher einer Umfrage zufolge in relativ starker Reiselaune. 84 Prozent der Befragten planen heuer einen Sommerurlaub. Angesichts der Reisebeschränkungen infolge der Covid-19-Pandemie wollen fast vier Fünftel (78 Prozent) zumindest einen Ferienaufenthalt im eigenen Land verbringen, ein Viertel will Strand und Meer genießen. Sie haben aber weniger Geld dafür.

(Schluss) mf/pat