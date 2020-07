29 Corona-Fälle in St. Wolfgang, weitere Ergebnisse am Abend

St. Wolfgang - Die Zahl der Infizierten im Coronavirus-Cluster in St. Wolfgang im Salzkammergut (Bezirk Gmunden) hat sich Samstagmittag auf 29 erhöht. Erste Ergebnisse der heute durchgeführten Tests werden gegen 19.00 Uhr erwartet. Zugleich hat die Gemeinde auf ihrer Homepage Bewohner, Gäste und Tourismusmitarbeiter ersucht, heute Abend möglichst zu Hause beziehungsweise in den Unterkünften zu bleiben.

Einreise aus Corona-Risikogebieten nur mit Test

Wien - Für die Einreise bzw. Rückkehr nach Österreich aus 32 definierten Corona-Risikogebieten ist ab Montag verpflichtend ein negativer PCR-Test notwendig. Dieser darf nicht älter als drei Tage sein. Kann man einen solchen Test bei der Einreise nicht vorweisen, so müssen sich die Betroffenen sofort in Heimquarantäne begeben - und haben innerhalb von 48 Stunden dafür zu sorgen, dass in Österreich (auf eigene Kosten) ein PCR-Test durchgeführt wird. Die Veröffentlichung der Verordnung war von viel Verwirrung und Missinterpretation im Gesundheitsministerium begleitet.

Wieder 124 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist auch am Samstag mit 124 dazugekommenen positiven Fällen dreistellig ausgefallen, zum vierten Mal in dieser Woche. Damit gab es in Österreich bisher 20.338 positive Testergebnisse, berichtete das Innenministerium. Bis Samstag (Stand 9.30 Uhr) sind 712 Menschen an den Folgen von SARS-CoV-2 verstorben, 18.124 sind wieder genesen. Die Zahl der bestätigten aktiven Fälle lag demnach bei 1.502. 101 Personen mussten mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden, 16 dieser Patientinnen und Patienten befanden sich auf Intensivstationen.

Mehrere Ermittlungen in Mattersburg eingestellt

Wien/Mattersburg - Im Skandal um die Mattersburger Commerzialbank hat nicht nur die Staatsanwaltschaft Eisenstadt 2015/2016 Ermittlungen mangels Anfangsverdachts eingestellt, sondern auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Das zeigen Recherchen des "profil" und des ORF. Die FPÖ kritisierte die Einstellung von Ermittlungsverfahren in der Causa. Kritik gibt es auch am derzeitigen Wirtschaftsprüfungssystem. "Das wirklich dumme ist, dass der Wirtschaftsprüfer geldmäßig vom Auftraggeber abhängig ist. Das ist unzumutbar", sagte Wirtschaftsprüfer Fritz Kleiner im ORF-Radio.

Wiederkehr als NEOS-Spitzenkandidat für Wien-Wahl fixiert

Wien - Die Wiener NEOS haben am Samstag im Rahmen ihrer Landesmitgliederversammlung im Studio 44 die personellen Weichen für die Wahl am 11. Oktober gestellt: Bei dem Treffen wurde erwartungsgemäß der amtierende Klubchef Christoph Wiederkehr zum Spitzenkandidaten der Pinken gekürt. Sein Antrieb für die Kandidatur: "Ich liebe Wien. Ich möchte es gestalten." Richtung ÖVP meinte Wiederkehr: "Ich schließe ganz klar eine Koalition mit der Blümel-ÖVP aus."

China räumte Konsulat in Houston

Houston (Texas) - Drei Tage nach der angeordneten Schließung des Konsulats in Houston haben chinesische Diplomaten die Vertretung in der texanischen Metropole geräumt. US-Medien berichteten, nach dem Abzug der Diplomaten seien US-Behördenvertreter in das Gebäude eingedrungen. Die US-Regierung hatte die Schließung des Konsulats am Dienstag angeordnet. Es handle sich um ein "Drehkreuz der Spionage", sagte Außenminister Mike Pompeo. Als Vergeltung verfügte die kommunistische Führung in Peking, dass das US-Konsulat in Chengdu geschlossen werden muss. Auch dort laufen mittlerweile die Vorbereitungen für die Schließung.

Bordellgäste betäubt und um tausende Euro betrogen

St. Pölten - Ein 32-jähriger Bordellbetreiber steht im Verdacht, zwischen November 2018 und Juni 2020 mindestens 17 Gäste seines Etablissements in St. Pölten mit Getränken betäubt und um mehrere tausend Euro betrogen zu haben, berichtete die Polizei am Samstag. Der gebürtige Russe war am Dienstag festgenommen worden. Vier Komplizen wurden angezeigt. Die Gesamtschadenssumme beträgt mehr als 100.000 Euro.

