29 Corona-Fälle in St. Wolfgang, weitere Ergebnisse am Abend

St. Wolfgang - Die Zahl der Infizierten im Coronavirus-Cluster in St. Wolfgang im Salzkammergut (Bezirk Gmunden) hat sich Samstagmittag auf 29 erhöht. Erste Ergebnisse der heute durchgeführten Tests werden gegen 19.00 Uhr erwartet. Zugleich hat die Gemeinde auf ihrer Homepage Bewohner, Gäste und Tourismusmitarbeiter ersucht, heute Abend möglichst zu Hause beziehungsweise in den Unterkünften zu bleiben.

Einreise aus Corona-Risikogebieten nur mit Test

Wien - Für die Einreise bzw. Rückkehr nach Österreich aus 32 definierten Corona-Risikogebieten ist ab Montag verpflichtend ein negativer PCR-Test notwendig. Dieser darf nicht älter als drei Tage sein. Kann man einen solchen Test bei der Einreise nicht vorweisen, so müssen sich die Betroffenen sofort in Heimquarantäne begeben - und haben innerhalb von 48 Stunden dafür zu sorgen, dass in Österreich (auf eigene Kosten) ein PCR-Test durchgeführt wird. Die Veröffentlichung der Verordnung war von viel Verwirrung und Missinterpretation im Gesundheitsministerium begleitet.

Ein Toter und drei Verletzte bei Felssturz in Tirol

Imst - Bei einem Felssturz im Gemeindegebiet von Längenfeld (Bezirk Imst) ist am frühen Samstagnachmittag eine Person getötet worden, drei weitere wurden verletzt. Die Bergsteiger befanden sich nach Angaben der Polizei gegen 13.05 Uhr in einer Viererseilschaft beim Abstieg vom Schrankogel, als das Unglück passierte. Zwei Personen wurden leicht verletzt, eine Person wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus nach Zams geflogen. Der Einsatz war am Samstagnachmittag noch im Gange.

Wieder mehr als 70.000 neue Corona-Fälle in den USA

Brasilia/Washington/Moskau - Die Zahl der Corona-Infizierten in den USA steigt weiter steil an. Am Freitag wurden nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität den zweiten Tag in Folge mehr als 70.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Andere Länder kämpfen bereits mit einer zweiten Infektionswelle: Im spanischen Katalonien wurden alle Diskotheken geschlossen. In Südkorea gab es die meisten Fälle seit vier Monaten.

Wiederkehr als NEOS-Spitzenkandidat für Wien-Wahl fixiert

Wien - Die Wiener NEOS haben am Samstag im Rahmen ihrer Landesmitgliederversammlung im Studio 44 die personellen Weichen für die Wahl am 11. Oktober gestellt: Bei dem Treffen wurde erwartungsgemäß der amtierende Klubchef Christoph Wiederkehr zum Spitzenkandidaten der Pinken gekürt. Sein Antrieb für die Kandidatur: "Ich liebe Wien. Ich möchte es gestalten." Richtung ÖVP meinte Wiederkehr: "Ich schließe ganz klar eine Koalition mit der Blümel-ÖVP aus."

Brasiliens Präsident negativ auf Coronavirus getestet

Brasilia - Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat seine Infektion mit dem Coronavirus eigenen Angaben zufolge überwunden. Ein neuer Corona-Test sei negativ ausgefallen, schrieb der Staatschef am Samstag auf Twitter. Bolsonaro hatte vor zwei Wochen bekanntgegeben, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert habe. Nach den Vereinigten Staaten ist Brasilien derzeit einer der Brennpunkte der Corona-Pandemie. Bolsonaro bezeichnete das Coronavirus mehrfach als "leichte Grippe" und lehnte Einschränkungen und Schutzmaßnahmen ab.

20 Tote bei Angriff im West-Sudan

Khartum/Darfur - Im Westen des Sudan haben bewaffnete Angreifer mindestens 20 Menschen erschossen. Unbekannte sollen am Freitag das Feuer auf eine Gruppe von Landbesitzern eröffnet haben, die erstmals seit Jahren ihre alten Felder in der vom Krieg erschütterten Region Darfur besuchten, wie ein Stammesführer der Nachrichtenagentur AFP am Samstag sagte. 20 weitere Menschen wurden verletzt.

Zwei Tote bei Absturz von Ultraleichtflugzeug in Deutschland

Wesel - Im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sind am Samstag beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs auf ein Wohnhaus zwei Menschen gestorben. Zwei weitere Menschen seien bei dem Unglück in Wesel verletzt gerettet worden, sagte ein Sprecher der Kreisleitstelle. Bei dem Haus handle es sich um ein Ein- oder Zweifamilienhaus. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

