Wieder 124 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist auch am Samstag mit 124 neuen positiven Fällen dreistellig ausgefallen, zum vierten Mal in dieser Woche. Damit gab es in Österreich bisher 20.338 positive Testergebnisse, berichtete das Innenministerium. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sprach indes am Samstag der Bevölkerung höchstes Lob für die Umsetzung der wieder verschärften Maskenpflicht aus. "Nach allen uns vorliegenden Meldungen wird die Maskenpflicht von einer überwältigenden Mehrheit umgesetzt", sagte er.

Einreise aus Corona-Risikogebieten nur mit Test

Wien - Für die Einreise bzw. Rückkehr nach Österreich aus 32 definierten Corona-Risikogebieten ist ab Montag verpflichtend ein negativer PCR-Test notwendig. Dieser darf nicht älter als drei Tage sein. Kann man einen solchen Test bei der Einreise nicht vorweisen, so müssen sich die Betroffenen sofort in Heimquarantäne begeben - und haben innerhalb von 48 Stunden dafür zu sorgen, dass in Österreich (auf eigene Kosten) ein PCR-Test durchgeführt wird. Die Veröffentlichung der Verordnung war von viel Verwirrung und Missinterpretation im Gesundheitsministerium begleitet.

29 Corona-Fälle in St. Wolfgang, weitere Ergebnisse am Abend

St. Wolfgang - Die Zahl der Infizierten im Coronavirus-Cluster in St. Wolfgang im Salzkammergut (Bezirk Gmunden) hat sich Samstagmittag auf 29 erhöht. Erste Ergebnisse der heute durchgeführten Tests werden gegen 19.00 Uhr erwartet. Zugleich hat die Gemeinde auf ihrer Homepage Bewohner, Gäste und Tourismusmitarbeiter ersucht, heute Abend möglichst zu Hause beziehungsweise in den Unterkünften zu bleiben.

Erneut Massenproteste in Russland gegen Kreml

Chabarowsk - Das dritte Wochenende in Folge hat es in der ostrussischen Stadt Chabarowsk Massenproteste gegen den Kreml wegen der Verhaftung des Provinzgouverneurs Sergej Furgal gegeben. Zehntausende zogen am Samstag durch die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Fernen Osten Russlands, wie ein AFP-Reporter berichtete. Furgal war am 9. Juli festgenommen, nach Moskau gebracht und in Untersuchungshaft genommen worden. Ihm wird vorgeworfen, vor 15 Jahren mehrere Morde an Geschäftsleuten in Auftrag gegeben zu haben.

AfD-Schiedsgericht bestätigte Parteiausschluss von Kalbitz

Berlin/Stuttgart - Das Bundesschiedsgericht der rechtspopulistischen AfD (Alternative für Deutschland) hat den Parteiausschluss des brandenburgischen Politikers Andreas Kalbitz bestätigt. Dies teilte die Partei am Samstag in Berlin mit. Mit dieser bei einer Sitzung in Stuttgart getroffenen Entscheidung des Bundesschiedsgerichtes sei die vom Bundesvorstand beschlossene Annullierung der Mitgliedschaft rechtsgültig.

Drei Tote bei Absturz von Ultraleichtflugzeug in Deutschland

Wesel - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf ein Wohnhaus im niederrheinischen Wesel in Deutschland sind am Samstag drei Menschen gestorben. Die Dachgeschoßwohnung des Hauses geriet in Brand und wurde laut Feuerwehr völlig zerstört. In der Wohnung habe eine Frau mit ihrem zweijährigen Kind gewohnt, sagte ein Vertreter der Feuerwehr. Das Kind habe leicht verletzt gerettet werden können. Die Polizei vermutet, dass die Mutter unter den Toten ist. Bei den beiden anderen Opfern handle es sich vermutlich um die beiden Insassen des Ultraleichtflugzeugs.

Ein Toter und drei Verletzte bei Felssturz in Tirol

Imst - Bei einem Felssturz im Gemeindegebiet von Längenfeld (Bezirk Imst) ist am frühen Samstagnachmittag eine Person getötet worden, drei weitere wurden verletzt. Die Bergsteiger befanden sich nach Angaben der Polizei gegen 13.05 Uhr in einer Viererseilschaft beim Abstieg vom Schrankogel, als das Unglück passierte. Zwei Personen wurden leicht verletzt, eine Person wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus nach Zams geflogen. Der Einsatz war am Samstagnachmittag noch im Gange.

Neuer Hitzerekord auf Spitzbergen in Norwegen

Inselgruppe Spitzbergen/Oslo - Auf Spitzbergen ist die wärmste Temperatur seit über 40 Jahren gemessen worden. Der Spitzenwert von 21,2 Grad wurde nach Angaben des norwegischen Instituts für Meteorologie in Oslo am Samstagnachmittag erreicht. Demnach war es auf dem Arktis-Archipel seit Beginn der Wetteraufzeichnungen nur ein einziges Mal noch wärmer: Im Juli 1979 zeigte das Thermometer dort 21,3 Grad an. Nach Ansicht von Wissenschaftern schreitet die Klimaerwärmung in der Arktis doppelt so schnell voran wie im Rest der Welt.

