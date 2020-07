Bereits 44 Corona-Infizierte in St. Wolfgang

St. Wolfgang - Die Zahl der Fälle im Coronavirus-Cluster in St. Wolfgang im oberösterreichischen Salzkammergut hat sich am Samstagabend weiter erhöht. Mit Stand 21.00 Uhr habe es 44 Fälle gegeben, 258 Testergebnisse seien ausgewertet worden, teilte das Land Oberösterreich der APA mit. Unter den Infizierten seien Mitarbeiter von elf Betrieben, allerdings sei nur ein Gast betroffen. Am Samstag wurden im Laufe des Tages 628 Abstriche vorgenommen. Die restlichen Ergebnisse werden am Sonntagnachmittag vorliegen, hieß es seitens des Landes.

Einreise aus Corona-Risikogebieten nur mit Test

Wien - Für die Einreise bzw. Rückkehr nach Österreich aus 32 definierten Corona-Risikogebieten ist ab Montag verpflichtend ein negativer PCR-Test notwendig. Dieser darf nicht älter als drei Tage sein. Kann man einen solchen Test bei der Einreise nicht vorweisen, so müssen sich die Betroffenen sofort in Heimquarantäne begeben - und haben innerhalb von 48 Stunden dafür zu sorgen, dass in Österreich (auf eigene Kosten) ein PCR-Test durchgeführt wird. Die Veröffentlichung der Verordnung war von viel Verwirrung und Missinterpretation im Gesundheitsministerium begleitet.

Erneut Zusammenstöße bei Demonstrationen in Portland

Portland (Oregon)/Washington - Bei Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt ist es in der US-Stadt Portland erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei gekommen. Die Sicherheitskräfte, darunter Beamte der Bundespolizei, setzten am Samstag Tränengas ein und trieben Ansammlungen von Protestierenden gewaltsam auseinander, wie ein AFP-Reporter berichtete. Der Einsatz von Bundespolizisten gegen den Willen der örtlichen Behörden der größten Stadt des Bundesstaats Oregon ist heftig umstritten.

Tausende Israelis fordern Rücktritt von Netanyahu

Jerusalem/Tel Aviv - Mehrere tausend Menschen haben am Samstag in Israel den Rücktritt von Regierungschef Benjamin Netanyahu gefordert, der wegen Korruption angeklagt ist und wegen seiner Corona-Politik massiv in der Kritik steht. Die Demonstranten versammelten sich vor der Residenz des Ministerpräsidenten in Jerusalem. Auch in Tel Aviv gingen Tausende Menschen gegen Netanyahu auf die Straße. Dieser muss sich seit Mai wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit, des Betrugs und der Untreue vor Gericht verantworten, weshalb viele Israelis seinen Rücktritt fordern.

Erneut Massenproteste in Russland gegen Kreml

Chabarowsk - Das dritte Wochenende in Folge hat es in der ostrussischen Stadt Chabarowsk Massenproteste gegen den Kreml wegen der Verhaftung des Provinzgouverneurs Sergej Furgal gegeben. Zehntausende zogen am Samstag durch die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Fernen Osten Russlands, wie ein AFP-Reporter berichtete. Furgal war am 9. Juli festgenommen, nach Moskau gebracht und in Untersuchungshaft genommen worden. Ihm wird vorgeworfen, vor 15 Jahren mehrere Morde an Geschäftsleuten in Auftrag gegeben zu haben.

Ein Toter und drei Verletzte bei Felssturz in Tirol

Imst - Ein 46 Jahre alter Bergsteiger aus Deutschland ist am Samstag bei einem Felssturz am Schrankogel im Gemeindegebiet von Längenfeld (Bezirk Imst) ums Leben gekommen. Er wurde von einem großen Stein getroffen und stürzte rund 300 Meter ab. Seine drei Begleiter wurden verletzt, berichtete die Polizei. Ein Mann musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Kleinflugzeugabsturz in der Schweiz: Zwei Österreicher tot

Bern - Bei einem Absturz eines Kleinflugzeugs in der Schweiz sind zwei Österreicher tödlich verunglückt. Insgesamt kamen bei dem Luftfahrtunglück im Gebirge oberhalb von Blatten im Lötschental um die Mittagszeit vier Personen ums Leben, wie die Kantonspolizei Wallis am Samstagabend mitteilte. Der Unfall ereignete sich im Gebiet der Gletscherspitze. Um die Unfallursache zu klären, wurde eine Untersuchung eingeleitet.

15-Jähriger in Kärnten offenbar an Drogen verstorben

Maria Wörth - Ein 15-jähriger Slowene ist am Samstag in der Früh in einem Heim im Gemeindegebiet von Maria Wörth in Kärnten trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstorben. Da illegale Suchtmittel in Form von Ecstasy und Cannabis gefunden wurden sowie aufgrund von Zeugenaussagen sei man davon ausgegangen, dass der Jugendliche an einer Suchtmittelintoxikation verstorben sei, gab die Polizei bekannt.

(Schluss) ral/tki