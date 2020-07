134 neue Corona-Fälle in Österreich

Wien - Erneut deutlich dreistellig ist die Anzahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus am Sonntag ausgefallen. Österreichweit wurden 134 Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet, teilte das Innenministerium mit (Stand 9.30 Uhr). Die meisten neuen Fälle gab es mit 60 in Wien, gefolgt von Oberösterreich mit 23 und Niederösterreich mit 22. Beim Corona-Cluster in St. Wolfgang im Salzkammergut gab es mit Stand Samstag 21.00 Uhr 44 Corona-Fälle bei 258 ausgewerteten Testergebnissen.

Mehr als 16 Millionen Coronavirus-Infektionen weltweit

Melbourne - Weltweit haben sich inzwischen mehr als 16 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Bis Sonntagfrüh wurden weltweit insgesamt 16.050.223 Infektionsfälle registriert, wie aus einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage offizieller Angaben hervorging. Mindestens 645.184 Menschen starben demnach an den Folgen einer Infektion. Mehr als die Hälfte aller Infektionsfälle wurden in den USA sowie in Lateinamerika und der Karibik verzeichnet.

Ein Toter bei Anti-Rassismus-Protesten in Texas

Austin - Bei Protesten der "Black Lives Matter"-Bewegung gegen Rassismus ist am Samstag in der Innenstadt von Austin im US-Staat Texas eine Person getötet worden. Es seien mehrere Schüsse abgegeben worden, dabei sei eine Person tödlich verletzt worden, teilten die Polizei von Austin und der medizinische Notfalldienst der Stadt via Twitter mit. Der Getötete ging laut Polizei während der Demonstration auf ein Auto zu, in dem sich der mutmaßliche Täter aufgehalten haben soll. Daraufhin soll dieser das Feuer eröffnet haben. Der Verdächtige wurde festgenommen.

Bogner-Strauß drängt auf automatisches Pensions-Splitting

Wien - Juliane Bogner-Strauß, Chefin der ÖVP-Frauen, appelliert an Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne), das automatische Pensionssplitting "so schnell wie möglich" umzusetzen. Im Vergleich zum Vorjahr habe sich die Pensionsschere um weniger als ein halbes Prozent geschlossen, "das ist zu wenig", sagte Bogner-Strauß zur APA. Frauen bekommen demnach um 42 Prozent weniger Pension als Männer. "Altersarmut ist weiblich", betonte sie. Die Einkommens- und infolge auch die Pensionsschere gingen großteils auf, wenn Kinder kommen.

Abwerzger fordert bei Wien-Debakel Debatte über FPÖ-Kurs

Innsbruck - Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger fordert im Falle einer sich abzeichnenden, schweren FPÖ-Niederlage bei der Wien-Wahl eine Debatte über eine inhaltliche Kursänderung der Bundespartei. Sollten die erfolgreichen freiheitlichen Themen der vergangenen Jahre in Wien keinen Erfolg bringen, "dann müssen wir eine inhaltliche Debatte führen", erklärte Abwerzger im APA-Sommerinterview. Eine Personaldebatte auf Bundesebene werde es jedenfalls auch nach der Wiener Landtagswahl, die "wohl eher schlimm" ausgehen werde, nicht geben, betonte Abwerzger.

Auto rast in Berlin in Menschenmenge - Sieben Verletzte

Berlin - Ein Autofahrer ist Sonntagfrüh in Berlin in eine Menschenmenge gerast und hat sieben Menschen verletzt - drei von ihnen schwer. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge handelte es sich wahrscheinlich um einen Unfall wegen überhöhter Geschwindigkeit. Anhaltspunkte für ein politisches oder religiöses Motiv des 24-jährigen Fahrers sahen die Beamten zunächst nicht. Der Mann wurde festgenommen.

Deutlicher Rückgang von Haien an Korallenriffen weltweit

New York - Die Zahl der Haie an Korallenriffen weltweit ist einer Studie zufolge deutlich zurückgegangen. An vielen Riffen seien bei Feldforschungen gar keine Haie mehr entdeckt worden, berichten Wissenschafter um Aaron MacNeil von der kanadischen Dalhousie University in Halifax im Fachblatt "Nature". Generell liegt der Hauptgrund für den Schwund an Überfischung. In Ländern, die sich für den Schutz der Haie etwa mit Schutzgebieten einsetzten, fanden die Forscher aber positive Entwicklungen - etwa in Australien.

