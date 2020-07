134 neue Corona-Fälle in Österreich

Wien - Erneut deutlich dreistellig ist die Anzahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus am Sonntag ausgefallen. Österreichweit wurden 134 Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet, teilte das Innenministerium mit (Stand 9.30 Uhr). Die meisten neuen Fälle gab es mit 60 in Wien, gefolgt von Oberösterreich mit 23 und Niederösterreich mit 22. Beim Corona-Cluster in St. Wolfgang im Salzkammergut gab es mit Stand Samstag 21.00 Uhr 44 Corona-Fälle bei 258 ausgewerteten Testergebnissen.

SPÖ kritisiert "chaotisches Corona-Management" der Regierung

Wien - Die SPÖ hat am Sonntag scharfe Kritik am "chaotischen Corona-Management der türkis-grünen Bundesregierung" geübt. "Der Cluster am Wolfgangsee wird immer größer, von den angekündigten 65.000 Tests in Tourismusgebieten ist weit und breit keine Spur und welche Einreisebestimmungen jetzt gelten, ist für niemanden mehr nachvollziehbar", so Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch.

WHO meldete Rekord an weltweiten Neuinfektionen

Melbourne - Noch nie seit Beginn der Coronavirus-Pandemie hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) innerhalb von 24 Stunden so viele Neuinfektionen gemeldet wie am Freitag und am Samstag. Bis Freitagabend registrierte die WHO die Rekordzahl von 284.196 Fällen. Am Samstagabend lag der Wert mit 284.083 ähnlich hoch. Weltweit wurden der WHO zufolge seit dem Beginn der Epidemie Ende des vergangenen Jahres bis Samstag knapp 15,6 Millionen Infektionen berichtet.

Doskozil schießt weiter gegen die Bundespartei

Wien/Eisenstadt - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) schießt weiter gegen die Bundes-SPÖ. In der Sonntags-"Krone" kritisierte er neuerlich deren Kurs: "Wären wir, wie die Bundespartei, hin- und hergesprungen zwischen Forderungen nach einer 35-Stunden-Woche, einer 30-Stunden-Woche, zwischen 1.700 Euro steuerfrei und dann doch lieber 1.700-Euro-Mindestlohn, hätten uns die Menschen nicht gewählt." Doskozil verwies auf die schwachen Umfragewerte der Bundespartei: "Im Bund liegen wir in Umfragen bei 18 oder 19 Prozent, damit kann man nicht zufrieden sein."

Massenproteste in Russland gegen Putins Machtapparat

Chabarowsk/Moskau - Bei den größten Massenprotesten seit Jahrzehnten haben Zehntausende Menschen in Chabarowsk im äußersten Osten Russlands ihrer Unzufriedenheit über den Machtapparat von Kremlchef Wladimir Putin Luft gemacht. Am Wochenende durchzogen die Menschenmengen mit Rufen wie "Freiheit!" und "Putin, tritt zurück!" die Straßen der Stadt, die mehr als 6.000 Kilometer östlich von Moskau liegt. Die Proteste richten sich vor allem gegen die Inhaftierung des von Putin entlassenen Gouverneurs Sergej Furgal.

Acht Tote bei Explosion auf Markt in Syrien

Ras al-Ayn - Bei einem Anschlag in Syrien nahe der türkischen Grenze sind mindestens acht Menschen getötet und 19 weitere verletzt worden. In Ras al-Ayn sei eine Autobombe auf einem Gemüsemarkt explodiert, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SANA am Sonntag. Die grenznahe Stadt ist unter Kontrolle von mit der Türkei verbündeten Rebellen.

Ehemaliger SPD-Chef Hans-Jochen Vogel ist tot

München - Der frühere SPD-Chef Hans-Jochen Vogel ist tot. Er starb Sonntagfrüh im Alter von 94 Jahren in München, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Umfeld der Familie erfuhr. In der SPD galt Vogel zeitlebens als gutes Gewissen mit unerschütterlichen moralischen Grundsätzen. Abgesehen vom großen Thema "soziale Gerechtigkeit" trieb Vogel bis ins hohe Alter noch ein anderes Problem um: der drohende Zerfall Europas.

Auto rast in Berlin in Menschenmenge - Sieben Verletzte

Berlin - Ein Autofahrer ist Sonntagfrüh in Berlin in eine Menschenmenge gerast und hat sieben Menschen verletzt - drei von ihnen schwer. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge handelte es sich wahrscheinlich um einen Unfall wegen überhöhter Geschwindigkeit. Anhaltspunkte für ein politisches oder religiöses Motiv des 24-jährigen Fahrers sahen die Beamten zunächst nicht. Der Mann wurde festgenommen.

(Schluss) rst