Neue Waffenruhe in der Ostukraine tritt in Kraft

Kiew/Donezk - Im Kriegsgebiet in der Ostukraine sind die Konfliktparteien nach eigenen Angaben bereit für eine neue Waffenruhe. Am Montag um 0.01 Uhr Ortszeit (Sonntag, 23.01 Uhr MESZ) trete eine "völlige und allumfassende Feuereinstellung" in Kraft, hatte das Präsidialbüro in Kiew mitgeteilt. Rund zwei Dutzend Anläufe für eine vollständige Waffenruhe scheiterten bisher nach kurzer Zeit. Seit dem Frühjahr 2014 kämpfen ukrainische Regierungstruppen im Bergbaurevier Donbass gegen die von Russland unterstützten Aufständischen.

Bisher 48 Infizierte im St. Wolfgang-Cluster

St. Wolfgang - Der Coronavirus-Cluster im Tourismusort St. Wolfgang im oberösterreichischen Salzkammergut ist bis Sonntag (Stand 15.00 Uhr) um vier Personen auf nunmehr 48 Infizierte gewachsen. Von den bis Samstagabend durchgeführten bisher 628 Abstrichen waren zuletzt jedoch noch rund 140 Ergebnisse ausständig, teilte das Land der APA mit. Diese werden im Laufe des Abends und in den Nachtstunden erwartet. Der Bürgermeister und der Tourismusdirektor von St. Wolfgang, Franz Eisl und Hans Wieser, gingen aber bereits davon aus, mit der "raschen und konsequenten Reaktion" auf die ersten Coronavirus-Infektionen im Ort erfolgreich gewesen zu sein.

Anschober: Cluster St. Wolfgang eine "Herausforderung"

Wien - Der Infektions-Cluster, der sich im Salzkammergut um den Touristenort St. Wolfgang gebildet hat, stelle "eine besondere Herausforderung dar", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Sonntag. Sein Ressort und die Landesbehörden würden sich bei der Vorgehensweise intensiv abstimmen. Die nächsten Wochen sieht er als eine "Phase der Weichenstellung" in der Coronakrise. Nach den Öffnungsschritten sei klar gewesen, dass "regionale Clusterbildungen eintreten werden", sagte Anschober. In dieser "3. Phase der Pandemie" liege es daran "rasch diese Clusterbildungen einzugrenzen".

WHO meldete Rekord an weltweiten Neuinfektionen

Melbourne - Noch nie seit Beginn der Coronavirus-Pandemie hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) innerhalb von 24 Stunden so viele Neuinfektionen gemeldet wie am Freitag und am Samstag. Bis Freitagabend registrierte die WHO die Rekordzahl von 284.196 Fällen. Am Samstagabend lag der Wert mit 284.083 ähnlich hoch. Weltweit wurden der WHO zufolge seit dem Beginn der Epidemie Ende des vergangenen Jahres bis Samstag knapp 15,6 Millionen Infektionen berichtet.

Deutscher Urlauber ertrank nach Herzanfall im Wörthersee

Schiefling - Ein untergegangener Schwimmer, nach dem am Wörthersee bei Schiefling (Bezirk Klagenfurt-Land) am Sonntagnachmittag Taucher gesucht hatten, konnte laut Polizei nur noch tot aus dem See geborgen werden. Demnach erlitt der 78-jährige Urlauber aus Deutschland einen Herzanfall. Der Schwimmer verschwand kurz nach 15.00 Uhr. Er war in Begleitung seiner Lebensgefährtin. An der Suchaktion beteiligten sich u.a. acht Boote, ein Rettungshubschrauber, zwölf Taucher und 14 Angehörige der Wasserrettung.

Bombenanschlag auf Kärntnerin: Prozess in Klagenfurt startet

Klagenfurt - Nach einem Bombenanschlag auf eine 27-jährige Kärntnerin müssen sich ab Montag zwei 29-jährige, ehemalige Soldaten wegen versuchten Mordes vor einem Geschworenensenat am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Für die Verhandlung sind vorerst zwei Tage anberaumt, am Dienstag könnte es bereits ein Urteil geben. Bei den Angeklagten handelt es sich um den Ex-Mann der Frau und einen Komplizen.

Filmlegende Olivia de Havilland mit 104 Jahren in Paris gestorben

Paris/Hollywood - Die Filmlegende Olivia de Havilland ist tot. Sie sei am Sonntag in Paris mit 104 Jahren eines natürlichen Todes gestorben, bestätigte ihre Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Die britisch-amerikanische Schauspielerin wurde vom österreichischen Theatermann Max Reinhardt entdeckt. Sie gewann zwei Oscars für ihre Rollen in "Mutterherz" (1946) und "Die Erbin" (1949). Bekannt war sie auch für ihre Rolle als Melanie Hamilton im Südstaatenepos "Vom Winde verweht" (1939).

