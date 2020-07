Coronavirus-Cluster in St. Wolfgang wächst auf 53 Infizierte

St. Wolfgang - Der Coronavirus-Cluster im Tourismusort St. Wolfgang im oberösterreichischen Salzkammergut ist auf 53 Infizierte gewachsen. Damit stieg die Zahl der positiv getesteten Personen am Sonntag um neun. Wie der Pressesprecher von Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer auf Twitter schrieb, seien inzwischen alle 628 Tests vom Samstag ausgewertet worden. Am Sonntag wurden in St. Wolfgang weitere 419 Tests durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Abstriche sollen am Montag vorliegen.

China mit stärkstem Anstieg von Infektionen seit April

Peking - China hat am Montag den höchsten Anstieg der Corona-Neuinfektionen seit April verzeichnet. Insgesamt infizierten sich binnen 24 Stunden 61 Menschen mit dem neuartigen Virus, wie die nationale Gesundheitsbehörde mitteilte. Mehr als 400 Flüge in die Sechs-Millionen-Metropole Dalian im Nordosten Chinas wurden inzwischen gestrichen. Es wurden Massentests angeordnet.

Doskozil und Kunasek in neuer Bundesheer-Allianz

Wien/Graz - Die jüngsten Reformpläne fürs Bundesheer haben eine durchaus ungewöhnliche Allianz hervorgebracht: Die früheren Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil (SPÖ) und Mario Kunasek (FPÖ) traten nun gemeinsam mit Ex-Generalstabschef Edmund Entacher auf den Plan, um gegen die aktuelle Ressortchefin Klaudia Tanner (ÖVP) und das "Kaputtsparen" des Heeres zu wettern. Tanner sei rücktrittsreif, finden sie.

Für die Sommerschulen werden noch Lehrer gesucht

Wien - 500 Schulen werden in diesem Herbst vorzeitig in das neue Schuljahr starten und für die erste Sommerschule zwei Wochen früher die Pforten öffnen. Rund 23.000 Schüler haben sich für das Angebot angemeldet, das vor allem der Deutschförderung dient. Lehrer müssen sich für das Projekt freiwillig melden, in Wien, Salzburg, Oberösterreich und der Steiermark werden noch zusätzliche Pädagogen gesucht.

Bayern mit Corona-Teststationen an Grenze zu Österreich

München /Wien - Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat seine Forderung nach verpflichtenden Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten bekräftigt. Zugleich richtet Bayern an mehreren Autobahn-Grenzübergängen zu Österreich freiwillige Teststationen ein - ebenso an den Hauptbahnhöfen in München und Nürnberg. Verpflichtende Tests seien nötig für Rückkehrer an Flughäfen, sagte der CSU-Chef am Montag in München.

Sommertourismus läuft langsam an, klares Nächtigungs-Minus

Wien - Der Sommertourismus in Österreich ist im Juni wieder langsam angelaufen, bleibt aber weiter deutlich hinter den Vorjahreszahlen zurück. Nach den fast vollständigen Ausfällen im April und Mai (je rund minus 90 Prozent) ist die Zahl der Nächtigungen im Juni um 58,6 Prozent zurückgegangen, teilte die Statistik Austria am Montag mit. Der Großteil der Gäste kam aus dem Inland.

Goldpreis auf Rekordhoch

Wien - Die Folgen der Coronakrise haben den Goldpreis auf ein neues Allzeithoch getrieben. In der Nacht auf Montag stieg der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) auf 1.944,71 Dollar. Damit kostet das Edelmetall deutlich mehr als am bisherigen Höchststand im September 2011 (1.921,18 Dollar). Zunehmend decken sich Private mit Edelmetallen ein. Die Münze Österreich fährt Silber-Sonderschichten.

