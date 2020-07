Casinos-Austria-Aufsichtsratschef Rothensteiner tritt zurück

Wien/Prag/Gumpoldskirchen - Paukenschlag in der brisanten Casinos-Affäre: Walter Rothensteiner wirft nach fast 25 Jahren als Chef des Aufsichtsrates das Handtuch, berichtete die "Krone" am Dienstag. Er wolle sich die Ermittlungen und den U-Ausschuss im Alter von 67 Jahren "nicht mehr antun", heißt es in dem Bericht. Das Finanzministerium sei bereits informiert. Wer Rothensteiner an der Spitze des Glücksspielkonzerns nun nachfolgt, dürfte bei der türkis-grünen Regierung noch für Kopfzerbrechen sorgen.

Salzburg testet ab sofort Praktikanten am Wolfgangsee

St. Wolfgang - Wegen des Coronavirus-Clusters in St. Wolfgang in Oberösterreich beginnt das Land Salzburg am Dienstag damit, alle Tourismuspraktikanten in den zwei Salzburger Anrainergemeinden am Wolfgangsee zu testen. Die Landessanitätsdirektion hat dazu am Montag die Betriebe in St. Gilgen und Strobl kontaktiert - mit der Bitte, die betroffenen Mitarbeiter zu melden. Die Zahl der Neuinfektionen war in den vergangenen 24 Stunden indes wieder dreistellig. Dienstagvormittag waren laut Innenministerium 119 Personen betroffen.

Corona-Maßnahmen in Belgien deutlich verschärft

Brüssel - In Belgien sind angesichts eines starken Anstiegs der Neuinfektionen mit dem Coronavirus die Beschränkungen des öffentlichen Lebens nochmals verschärft worden. Ab Mittwoch dürfen die Menschen im Land privat nur noch maximal fünf Menschen auf einmal treffen, mit denen sie nicht zusammen wohnen, wie Ministerpräsidentin Sophie Wilm�s am Montag ankündigte. In Antwerpen wurde zudem eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Wilm�s zeigte sich "sehr besorgt" über den jüngsten Anstieg der Infektionsraten.

Kurz sieht sich bei EU-Finanzen als Sachwalter deutscher Interessen

Brüssel - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sieht sich im Ringen um einen möglichst sparsamen Umgang mit europäischem Steuergeld als Sachverwalter der Interessen deutscher Bürger. "Es ist sicherlich nicht negativ für den deutschen Steuerzahler, wenn die Budgets, die in Richtung Süden Europas fließen, nicht ins Unendliche wachsen", sagte er am Dienstag im "Morning Briefing" des Journalisten Gabor Steingart.

Kimberger: Maskenpflicht für alle im nächsten Schuljahr

Wien - Nach den Pfingstferien ist die Maskenpflicht an Schulen am 3. Juni ausgelaufen. Geht es nach dem obersten Lehrergewerkschafter Paul Kimberger, soll der Mund-Nasen-Schutz im Herbst ein Comeback feiern. Lehrer würden ihn immer wieder fragen, wie sie sich schützen könnten. Deswegen sei er für den Mund-Nasen-Schutz für Schüler und Lehrer, sagt Kimberger in der U-Bahnzeitung "Heute" am Dienstag. Kritik übte er neuerlich an der fehlenden Gesamt-Planung für das kommende Schuljahr.

Pfizer und BioNTech starten große Studie zu Covid-Impfstoff

Mainz/New York - Die deutsche Biotech-Firma BioNTech und der US-Pharmakonzern Pfizer haben eine Untersuchung zur Sicherheit und Wirksamkeit eines Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus angekündigt. "Heute starten wir unsere globale Studie, die bis zu 30.000 Teilnehmer umfassen wird", erklärte BioNTech-Chef Ugur Sahin in der Nacht auf Dienstag. Bei einem Erfolg der neuen Studie sei geplant, im Oktober ein Zulassungsverfahren zu beantragen, hieß es weiter.

Polizei richtet in Commerzialbank-Causa "Soko Commerz" ein

Mattersburg/Eisenstadt - Im Landeskriminalamt Burgenland ist nun für die Aufarbeitung des Bilanzskandals um die Commerzialbank Mattersburg eine eigene "Soko Commerz" eingerichtet worden. Die Sonderkommission bestehe aus zehn Beamten der Landespolizeidirektion, die bereits Erfahrungen im Bereich von Bankendelikten gemacht haben, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Soko werde mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) zusammenarbeiten.

Französin in Tirol von Wasserfall mitgerissen

Umhausen - Eine 62-jährige Französin ist am Montag im Bereich eines Querganges des Klettersteigs Stuibenfall in Umhausen im Ötztal rund 40 Meter in den Gumpenbereich des Wasserfalls gestürzt. Die Frau wurde dann von der starken Strömung mitgerissen. Am Dienstagvormittag wurde sie in einem der Becken im unteren Bereich des Stuibenfalls tot gefunden, bestätigte die Polizei der APA einen Bericht des ORF. Die 62-Jährige war laut Exekutive Teil einer neunköpfigen Gruppe.

