Konkursverfahren über Commerzialbank Mattersburg eröffnet

Mattersburg/Eisenstadt - Über die Commerzialbank Mattersburg ist am Dienstag am Landesgericht Eisenstadt das Konkursverfahren eröffnet worden. Das teilten die Gläubigerschutzverbände AKV, Creditreform und KSV1870 mit. Die Anzahl der betroffenen Gläubiger sei derzeit noch nicht bekannt. Insolvenzforderungen können bis 28. September beim Landesgericht angemeldet werden.

Bye bye, Babyelefant: Abstandsverletzungen werden nicht mehr gestraft

Wien - Wer das coronabedingte "Babyelefanten"-Gebot verletzt, wird künftig nicht mehr gestraft: Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) wird in den kommenden Tagen die entsprechenden Verordnungsteile außer Kraft setzen, kündigte er am Dienstag an. Zudem räumte er nach dem Verordnungschaos in seinem Ressort Fehler ein. "Das darf nicht passieren und das ist einfach schlechte Arbeit gewesen, Punkt." Anschober kündigte zudem eine Reform seines Ressorts an.

Italien will Corona-Notstand bis 31. Oktober verlängern

Rom - Die italienische Regierung will den wegen des Coronavirus ausgerufenen Notstand bis zum 31. Oktober verlängern, wie Premier Giuseppe Conte am Dienstag vor dem Parlament in Rom erklärte. Die Verlängerung würde es der Regierung ermöglichen, auch in den kommenden Monaten Entscheidungen über Maßnahmen wie Ausgangssperren ohne Zustimmung des Parlaments zu treffen. Conte hatte den Notstand am 31. Jänner für sechs Monate ausgerufen, er würde ohne Verlängerung also am Freitag auslaufen.

Früherer CA-Immo-Chef im Grasser-Prozess: Wir wurden gelegt

Wien/Linz - Der frühere CA Immo-Vorstandschef Wolfhard Fromwald hat heute im Zeugenstand im Grasser-Korruptionsprozess in der Befragung Details aus dem Vergabeprozess für die Bundeswohnungen geschildert. Als er erfahren habe, dass es eine zweite Runde geben werde, habe er das Gefühl gehabt "gelegt zu werden", sagte er. Denn ursprünglich sei nur eine verbindliche Runde geplant gewesen. Die CA Immo war mit ihrem Angebot klar vor dem Österreich-Konsortium gelegen, das später den Zuschlag bekam.

17 Jahre und acht Monate Haft für Anschlag auf Ex-Frau

Klagenfurt - Wegen versuchten Mordes sind am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt zwei Kärntner - nicht rechtskräftig - zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Sie hatten versucht, die Ex-Frau des Erstangeklagten mit einer Paketbombe zu töten. Der Ex-Mann fasste 17 Jahre und acht Monate Haft aus, er wird in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Sein Komplize erhielt 16 Jahre. Die Angeklagten - beide 29 Jahre alt - erbaten drei Tage Bedenkzeit.

Vier Kinder bei Auto-Unfall in Frankreich verbrannt

Paris - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Frankreich sind vier Kinder ums Leben gekommen. An dem Unfall waren ein Lkw, zwei Lieferwagen und zwei Autos beteiligt. Ein Fahrzeug fing Feuer, im Inneren verbrannten die vier Kinder. Die Fahrerin wurde mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf einer Nationalstraße in der Nähe der französischen Gemeinde Laon in Nordfrankreich.

Bisher heißester Tag des Jahres: 37,2 Grad in Wiener City

Wien - Der Dienstag war der bisher heißeste Tag des Jahres. 37,2 Grad wurden an der ZAMG-Wetterstation Wien Innere-Stadt gemessen. Dahinter lagen Innsbruck Universität, Hohenau an der March (NÖ) und Wien Donaufeld mit 36,3 Grad. An rund 200 der insgesamt 280 Wetterstationen der ZAMG wurden heute mehr als 30 Grad gemessen, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Der bis heute heißeste Tag dieses Jahres war der 10. Juli mit 35,5 Grad, ebenfalls in Wien Innere-Stadt.

