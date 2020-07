Neues Corona-Kurzarbeitsmodell fixiert

Wien - Die Regierung und die Sozialpartner haben das aktuelle Corona-Kurzarbeitsmodell adaptiert. Es gilt ab 1. Oktober bis Ende März 2021. Man habe das Modell überarbeitet, "um es treffsicherer zu machen und Missbrauch zu verhindern", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch nach einem Treffen mit ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und WKÖ-Chef Harald Mahrer. Beibehalten wird die Nettoersatzrate von 80 bis 90 Prozent für Beschäftigte. Die Mindestarbeitszeit wird von 10 auf 30 Prozent angehoben.

Probebetrieb für Corona-Ampelsystem ab Mitte August

Wien - Mitte August soll der Probebetrieb des Ampelsystems beginnen, das die Corona-Situation regional besser darstellen soll. Indikatoren sind die Fallzahlen, Spitalskapazitäten, Clusteranalysen und der Anteil an positiven Tests. Details sind freilich noch offen. Die entsprechende Kommission startet ihre Arbeit nächste Woche, kündigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Mittwoch an.

Salzburger Finanzskandal: 18 Monate bedingt für Rathgeber

Salzburg - Im Salzburger Finanzskandal ist am Mittwoch die ehemalige Budgetreferatsleiterin der Landesfinanzabteilung Salzburg, Monika Rathgeber, bereits das vierte Mal strafrechtlich verurteilt worden. Die 39-Jährige, die sich teilweise geständig zeigt, erhielt wegen Untreue 18 Monate auf Bewährung. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, die Staatsanwaltschaft meldete Bedenkzeit an.

Kräftige Zuwächse bei E-Autos in Österreich

Wien - Der Absatz von E-Autos wächst auch in Österreich kräftig. Zunehmende Auslieferungen von E-Autos und steigendes Kaufinteresse sorgten trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 für eine positive Entwicklung am heimischen E-Mobilitäts-Markt, heißt es in einer Studie des Beraters PwC. Im zweiten Quartal stiegen demnach die Neuzulassungen von E-Autos in Österreich deutlich um 36 Prozent. Im ersten Halbjahr lag ihr Anteil an allen neu zugelassenen Pkw bei 15 Prozent.

Unwetter über weiten Teilen Österreichs - Feuerwehren im Dauereinsatz

Wien - Schwere Gewitter sind am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch über weiten Teilen Österreichs niedergegangen und haben den Feuerwehren Dauereinsätze gebracht. Schwerpunkte waren Ober- und Niederösterreich sowie Wien. In Oberösterreich sorgte der Hagel für große Schäden. Laut dem österreichischen Blitzortungssystem ALDIS war der Dienstag zwar der bisher stärkste Blitz-Tag des Jahres 2020, doch mit 5.700 Wolke-Erde-Blitzen nicht außergewöhnlich.

Wiener Linien werden Citybike-System übernehmen

Wien - In der Debatte um die Zukunft des Wiener Citybike-Systems hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Mittwoch ein Machtwort gesprochen. Er kündigte vor Journalisten an, dass die Wiener Linien das komplette System übernehmen werden. Ein entsprechender Vertrag werde vorbereitet, sagte Ludwig. In rund zwei Monaten - und damit noch vor der Wien-Wahl - soll die Übernahme über die Bühne gehen. Zuletzt hatte der jetzige Betreiber Gewista rund die Hälfte der bestehenden 120 Standorte geschlossen - vorrangig im Stadtgebiet innerhalb des Gürtels.

Vier Jahre Haft für Randalierer auf Corona-Station in Wiener Spital

Wien - Ein Mann, der im Mai auf der Covid-19-Verdachtsstation des Krankenhauses Hietzing randaliert haben soll, hat sich am Mittwoch vor Gericht verantworten müssen. Der 27-Jährige ging laut Staatsanwaltschaft auf einen Sicherheitsmann sowie einen Pfleger los und verletzte sie zum Teil. Der Angeklagte bekannte sich teilweise schuldig. Er wurde zu vier Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Die Wiener Börse tendiert im Verlauf mit Verlusten

Wien - Der heimische Leitindex ATX hat am Mittwochnachmittag um 0,90 Prozent auf 2.210,26 Punkte nachgegeben. Im Mittelpunkt steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), die am Abend getroffen wird. Hierzulande rückte zudem eine Zahlenvorlage in den Fokus. Die OMV öffnete ihre Bücher zum zweiten Quartal. Die Aktien gewannen 1,04 Prozent. Für die Aktien der FACC ging es dagegen um 6,5 Prozent nach unten.

