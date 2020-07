Regierung verlängert Corona-Kurzarbeit bis Ende März 2021

Wien - Die türkis-grüne Regierung hat das Corona-Kurzarbeitsmodell bis Ende März 2021 verlängert. Gemeinsam mit den Sozialpartnern wurden am Mittwoch einige Änderungen fixiert. Die Mindestarbeitszeit wurde erhöht, die Höchstarbeitszeit reduziert und die Einkommens-Nettoersatzrate bleibt gleich. Die überarbeitete Corona-Kurzarbeit kann von Unternehmen ab 1. Oktober für sechs Monate beantragt werden. Man habe das Modell überarbeitet, "um es treffsicherer zu machen und Missbrauch zu verhindern", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach einem Treffen mit den Sozialpartnern.

Probebetrieb für Corona-Ampelsystem ab Mitte August

Wien - Mitte August soll der Probebetrieb des Ampelsystems beginnen, das die Corona-Situation regional besser darstellen soll. Indikatoren sind die Fallzahlen, Spitalskapazitäten, Clusteranalysen und der Anteil an positiven Tests. Details sind freilich noch offen. Die entsprechende Kommission startet ihre Arbeit nächste Woche, kündigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Mittwoch an.

USA wollen 12.000 Soldaten aus Deutschland abziehen

Washington/Berlin - Der von US-Präsident Donald Trump angeordnete Abzug von US-Truppen aus Deutschland nimmt konkretere - Züge an. Die Zahl der US-Soldaten in Deutschland soll um fast 12.000 und damit deutlich stärker als bisher bekannt verringert werden. Rund 6.400 Soldaten sollen in die USA zurückgeholt, 5.400 in andere europäische Länder verlegt werden, wie Verteidigungsminister Mark Esper am Mittwoch erklärte. Bisher hatte die US-Regierung von einem Abzug von rund 10.000 der etwa 36.000 Soldaten in Deutschland gesprochen.

Kremlnaher Thinktank mit Verbindungen zu Wien

Wien - Der kremlnahe Thinktank Dialogue of Civilizations Research Institute (DOC) ist einem Bericht des deutschen Nachrichtenmagazins "Spiegel" zufolge mit dem Verteidigungsministerium (BMLV) in Wien in Verbindung gestanden. Eine Expertin sieht im DOC "eine heimtückische Form der politischen Kriegsführung" Moskaus. Das Verteidigungsministerium sprach nicht von Kooperation, sondern von einem "Mitwirken".

Salzburger Finanzskandal: 18 Monate bedingt für Rathgeber

Salzburg - Im Salzburger Finanzskandal ist am Mittwoch die ehemalige Budgetreferatsleiterin der Landesfinanzabteilung Salzburg, Monika Rathgeber, bereits das vierte Mal strafrechtlich verurteilt worden. Die 39-Jährige, die sich teilweise geständig zeigt, erhielt wegen Untreue 18 Monate auf Bewährung. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, die Staatsanwaltschaft meldete Bedenkzeit an.

Wiener Linien werden Citybike-System übernehmen

Wien - In der Debatte um die Zukunft des Wiener Citybike-Systems hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Mittwoch ein Machtwort gesprochen. Er kündigte vor Journalisten an, dass die Wiener Linien das komplette System übernehmen werden. Ein entsprechender Vertrag werde vorbereitet, sagte Ludwig. In rund zwei Monaten - und damit noch vor der Wien-Wahl - soll die Übernahme über die Bühne gehen. Zuletzt hatte der jetzige Betreiber Gewista rund die Hälfte der bestehenden 120 Standorte geschlossen - vorrangig im Stadtgebiet innerhalb des Gürtels.

Schatz mit 1.500 Silbermünzen im Mühlviertel entdeckt

Unterweißenbach - In Unterweißenbach im Bezirk Freistadt im Mühlviertel in Oberösterreich ist ein Schatz mit 1.500 Silbermünzen aus dem 15. Jahrhundert entdeckt worden. Die ehrlichen Finder verschwiegen ihn nicht, sondern alarmierten gleich das Bundesdenkmalamt. Nun wird jedes einzelne Stück des Edelmetalls konserviert und analysiert. Bei dem Fund könnte es sich um das im Boden versteckte Vermögen eines Landwirtes handeln.

Die Wiener Börse mit sechstem Verlusttag in Folge

Wien - Der heimische Leitindex ATX hat am Mittwoch den sechsten Tag in Folge mit Verlusten geschlossen. Er gab um ein Prozent auf 2.208,05 Punkten nach. Vor der am Abend stattfindenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed hielten sich Investoren mit größeren Engagements zurück. Unternehmensseitig legten zur Wochenmitte OMV frische Zahlen vor, allerdings reagierten ihre Aktien kaum darauf. Sie gingen prozentuell unverändert aus dem Handel.

