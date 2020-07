Trump stellt mögliche Verschiebung der US-Wahl in den Raum

Washington - US-Präsident Donald Trump hat erstmals offen mit dem Gedanken an eine Verschiebung der Wahl im November gespielt. In einem Tweet schrieb er am Donnerstag mit Blick auf den von ihm befürchteten Wahlbetrug durch eine Zunahme der Briefwahl infolge der Corona-Pandemie: "Die Wahl hinausschieben, bis die Menschen ordentlich, sorgenfrei und sicher wählen können???" Die Hürden für eine Verschiebung der Präsidentenwahl am 3. November sind allerdings extrem hoch, weil der Termin in der Verfassung festgeschrieben ist. Nur der US-Kongress könnte den Termin verschieben.

Coronapandemie führt zu historischem Konjunktureinbruch in den USA

Washington - Die Wirtschaftsleistung in den USA ist im zweiten Quartal wegen der Coronaviruspandemie trotz gewaltiger Konjunkturpakete dramatisch eingebrochen. Von April bis einschließlich Juni schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) aufs Jahr hochgerechnet um 32,9 Prozent ein, wie die US-Regierung am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Das war der tiefste Einbruch in einem Vierteljahr seit Beginn der Aufzeichnungen.

Frau überlebte Sprung aus fünftem Stock bei Brand in Wien

Wien - Eine bei einem Wohnungsbrand in Wien-Favoriten Donnerstagfrüh aus dem Fenster gesprungene Frau ist entgegen ersten Meldungen nicht im Krankenhaus gestorben, sondern liegt in kritischem Zustand auf der Intensivstation. Das wurde der APA am Nachmittag aus dem behandelnden Spital bestätigt. Die Einsatzkräfte hatten zunächst die Information erhalten, dass die 34-Jährige den Sturz nicht überlebt hatte. Der 38-jährige Partner der Frau und drei Kinder hatten sich unverletzt aus der Brandwohnung durch das Stiegenhaus retten können, teilte die Polizei mit.

Massiver Corona-Schock: BIP brach im 2. Quartal um 12,8 Prozent ein

Wien - Der weitreichende Lockdown gegen die Corona-Pandemie hat Österreichs Wirtschaft im zweiten Quartal um 12,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr einbrechen lassen. Das sei eine Rezession historischen Ausmaßes, erklärte das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) am Donnerstag. Verglichen mit dem ersten Vierteljahr, das schon ein Minus aufgewiesen hatte, war das BIP von April bis Juni um 10,7 Prozent tiefer. Ein Rückgang dieser Größenordnung sei einzigartig seit dem Zweiten Weltkrieg.

NASA-Rover "Perseverance" zum Mars gestartet

Cape Canaveral - Der US-Marsrover "Perseverance" ist zu seiner Reise zum Roten Planeten gestartet. Der mehr als eine Tonne schwere und drei Meter lange Roboter hob am Donnerstag pünktlich mit einer Atlas-V-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ab. Im Februar 2021 soll er nach Angaben der US-Weltraumagentur NASA in einem ausgetrockneten See, dem "Jezero Crater", auf dem Mars landen. "Perseverance" ist eine Art verbesserte Version des 2012 auf dem Mars gelandeten "Curiosity"-Rovers und gilt als bisher technisch anspruchsvollster Mars-Roboter.

Journalist Sankholkar schützt im Grasser-Prozess Quellen

Wien - Im Grasser-Prozess waren am Donnerstag der Journalist Ashwien Sankholkar und der ehemalige FPÖ-Verkehrsminister Michael Schmid geladen. Ersterer hatte als Redakteur beim Nachrichtenmagazin "Format" zahlreiche Aufdeckergeschichten zum Korruptionsverdacht bei der Privatisierung der Buwog verfasst. Er nützte mehrmals im Sinne des Quellenschutzes das Redaktionsgeheimnis und verweigerte die Aussage.

Steirischer Reitlehrer soll jahrelang Schülerinnen missbraucht haben

Graz/Leoben - Ein 56-jähriger Reitlehrer in der Steiermark ist wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs seiner teils unmündigen Schülerinnen verhaftet worden. Der Mann soll in den vergangenen Jahren "in zahlreichen Fällen diverse strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität begangen haben", hieß es am Donnerstag laut Polizei. Der Verdächtige schwieg bisher. Bisher seien mehr als ein Dutzend Betroffene bekannt.

