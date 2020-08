Trump kündigt Verbot von Onlinenetzwerk TikTok in den USA an

Washington - US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die beliebte Videoplattform TikTok in den USA zu verbieten. "Was TikTok betrifft, so verbannen wir sie aus den Vereinigten Staaten", sagte Trump am Freitag vor Reportern in der Präsidentenmaschine Air Force One. US-Behörden hatten Bedenken geäußert, dass das Onlinenetzwerk Nutzerdaten an die chinesische Regierung weitergibt. Das der chinesischen Firma ByteDance gehörende Unternehmen bestreitet dies. TikTok war jüngst auch wegen der Verbreitung von rassistischen und antisemitischen Inhalten in die Kritik geraten.

Todesurteil gegen Boston-Attentäter aufgehoben

New York/Boston (Massachusetts) - Ein Bundesberufungsgericht in den USA hat das Todesurteil gegen den Attentäter vom Bostoner Marathonlauf, Dzhokhar Tsarnaev, aufgehoben. Das Gericht in der Ostküstenmetropole Boston schickte am Freitag den Fall an ein untergeordnetes Gericht zurück, um in einer weiteren Urteilsanhörung über ein neues Strafmaß zu entscheiden. Tsarnaev und sein Bruder Tamerlan hatten im April 2013 im Zieleinlauf des Marathons zwei selbst gebaute Sprengsätze gezündet und dabei drei Menschen getötet. Während Tamerlan bei einer Polizeiaktion starb, wurde Dzhokhar im Jahr 2015 wegen der Tat zum Tode verurteilt.

EVP-Fraktionschef Weber will nach US-Abzug "europäische Truppe" schaffen

Brüssel - Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament, Manfred Weber, hat nach der Ankündigung eines Teilabzugs der US-Truppen aus Deutschland EU-Soldaten gefordert. "Europa muss jetzt endlich konkret werden. Der Aufbau einer europäischen Einsatztruppe, die unter EU-Kommando steht, muss angepackt werden", sagte Weber den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). Die EU-Truppen sollten aber "nur in den Einsatz gehen, wenn das Europäische Parlament dafür grünes Licht gibt".

EU-Freihandelsabkommen mit Vietnam in Kraft getreten

Brüssel/Hanoi - Das Freihandelsabkommen der EU mit Vietnam ist am Samstag in Kraft getreten. Zunächst fallen rund zwei Drittel der Zölle im bilateralen Handelsverkehr weg, in zehn Jahren soll praktisch Zollfreiheit herrschen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, sie erhoffe sich dadurch Arbeitsplätze und "neue aufstrebende Märkte" für europäische Unternehmen. Das 95-Millionen-Einwohner-Land Vietnam ist ein wichtiges Produktionsland von Elektrogeräten und Textilien.

Salzburger Festspiele starten ihre besondere Ausgabe 2020

Salzburg - Mit einem Premierenreigen starten die Salzburger Festspiele am Samstag in ihre coronabedingt verkürzte Ausgabe 2020. Es beginnt mittags mit Teil 1 der neuen Gesprächsreihe "Reden über das Jahrhundert". Die ersten beiden szenischen Premieren sind die "Elektra" in der Regie von Krzysztof Warlikowski in der Felsenreitschule sowie am Domplatz der "Jedermann" mit der neuen "Buhlschaft" Caroline Peters.

.Juristen halten neue Maskenpflicht für gesetzeswidrig

Wien - Auch die seit einer Woche geltende neue Maskenpflicht könnte gesetzeswidrig sein. Der frühere Verfassungsrichter Rudolf Müller hält die Unterscheidung zwischen Lebensmittel- und sonstigen Geschäften für "sachlich nicht gerechtfertigt". Ähnlich sieht das der Verfassungsrechtler Heinz Mayer. Laut "Standard" wird die neue Maskenpflicht bereits beim Verfassungsgerichtshof angefochten. Dieser hat bereits zuvor zwei Corona-Verordnungen - unter anderem zu den Ausgangsbeschränkungen - wegen Gesetzwidrigkeit aufgehoben.

Corona-Zahlen steigen weltweit rasant

Washington - Das Coronavirus breitet sich weiterhin rasant aus. In den USA wurden am Freitag wieder 68.042 Neuinfektionen bestätigt, in Brasilien kamen 52.383 Coronafälle hinzu. Mit 46.688 Toten wurde indes Mexiko das Land mit der dritthöchsten Anzahl an Coronatoten weltweit. Die Weltgesundheitsorganisation hatte zuvor für Donnerstag einen Rekordanstieg bei den Corona-Neuinfektionen gemeldet. Weltweit seien am Donnerstag 292.527 Fälle hinzugekommen.

Coronavirus - Hunderte Kinder in US-Sommerlager infiziert

Washington - In einem Sommerlager in den USA haben sich Hunderte Kinder mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Mindestens 260 der 597 Teilnehmer des Lagers im Bundesstaat Georgia seien positiv getestet worden, erklärte die US-Gesundheitsbehörde CDC am Freitag. Die tatsächliche Zahl der Infizierten dürfte noch deutlich höher liegen, denn nur für gut die Hälfte der Teilnehmer lag demnach ein Testergebnis vor. Drei Viertel der Infizierten entwickelten leichte Symptome, die anderen zeigten keine Anzeichen einer Erkrankung. Das Sommerlager war im Juni abgebrochen worden, nachdem ein jugendlicher Betreuer positiv getestet worden war.

