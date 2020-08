Burgenländischer Landesrat Illedits tritt zurück

Mattersburg - Der burgenländische Gesundheits- und Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ) hat am Samstag überraschend seinen Rücktritt bekannt gegeben. Illedits begründete den Schritt mit einer Geschenkannahme vor zwei Jahren. Der Landesrat war zuletzt in der Causa um die Commerzialbank Mattersburg von der ÖVP kritisiert und zum Rücktritt aufgefordert worden. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hielt fest, er halte Illedits' Schritt für richtig und habe ihn daher zur Kenntnis genommen.

Neuer Beschuldigter soll Strache in Spesenaffäre belasten

Wien - In der "Spesenaffäre" rund um Heinz-Christian Strache und die FPÖ ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien mittlerweile gegen fünf Verdächtige. Der neue Beschuldigte, ein Ex-Leibwächter Straches, soll mit seinem Geständnis vor zwei Wochen den Ex-FPÖ-Chef schwer belastet haben, berichtet die "Kronen Zeitung". Wegen des Verdachts der Untreue wird gegen Strache, seine Frau Phillippa, zwei ehemalige Leibwächter und eine langjährige persönliche Mitarbeiterin Straches ermittelt.

Anschober verteidigt neue Verordnung zur Maskenpflicht

Wien - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat Samstag die von manchen Juristen angezweifelte teilweise Maskenpflicht in Geschäften verteidigt. Sie gelte zum Schutz von Risikopersonen in "spezifischen systemrelevanten Bereichen" - und sei auch laut einem Fachgutachten "sachlich gerechtfertigt" und "für die Bevölkerung nachvollziehbar". Mit der - seit 24. Juli geltenden - Ausweitung der Mund-Nasen-Schutz-Pflicht sollen Risikopersonen dort geschützt werden, wo sie ihre Grundbedürfnisse des täglichen Lebens decken müssen, bekräftigte Anschober.

Quarantäne für Österreicher in Estland und Litauen

Vilnius - Ab Montag müssen Reisende aus Österreich sich sowohl in Estland als auch in Litauen in eine zweiwöchige Quarantäne begeben. Die Gesundheitsbehörden der beiden baltischen Staaten veröffentlichten ihre jeweilige aktualisierte Liste von Ländern mit hohem Covid-19-Infektionsrisiko. In Estland stehen laut BNS nun 15 europäische Länder auf der ominösen "Schwarzen Liste", in Litauen zwölf. Der dritte baltische Staat, Lettland, verhängte bereits am 25. Juli wieder Quarantänepflicht für Einreisende aus Österreich.

Nach Unfall ausgestiegen: Frau auf A1 von Autobus erfasst

Zelking-Matzleinsdorf - Eine Frau aus dem Bezirk Krems ist Samstagmittag auf der Westautobahn (A1) in Zelking-Matzleinsdorf (Bezirk Melk) von einem Autobus erfasst worden. Sie war kurz davor mit ihrem Wagen in eine Pkw-Kollision verwickelt gewesen um stieg laut Polizei aus, um sich den Schaden anzusehen. Die Frau wurde vom hinteren Teil des Schwerfahrzeuges erfasst, stürzte und blieb letztlich vor ihrem Auto liegen. Sie wurde mit schweren Verletzungen in das Landesklinikum Amstetten eingeliefert.

15 Kinder sterben bei Überschwemmung in Afghanistan

Jalalabad - Bei Überschwemmungen im Osten Afghanistans sind mindestens 15 Kinder und eine Frau ums Leben gekommen. Die Wassermassen hätten nach starken Regenfällen am Freitagabend Dutzende Häuser eines Dorfs in der Provinz Nangarhar zerstört, sagte der Distriktgouverneur am Samstag. Die Kinder waren demnach zwischen einem und fünf Jahre alt. Ein Sprecher der Provinzregierung bestätigte die Anzahl der Todesopfer.

Veranstalter von Berliner Anti-Corona-Demo von Bühne geholt

Berlin - Bei der Auflösung der Kundgebung von Gegnern staatlicher Corona-Auflagen in Berlin hat die Polizei die Veranstaltungsbühne besetzt. Mehrere Vertreter der Veranstalter wurden unter Protestrufen von Kundgebungsteilnehmern von der Bühne geholt. Als sich eine Person dagegen wehrte, gingen die Beamten mit Gewalt vor. Die Polizei hatte die Kundgebung mit der Begründung beendet, die Veranstalter seien nicht in der Lage gewesen, die Hygienemaßnahmen einzuhalten.

