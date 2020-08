Kogler für Rückzahlung von Corona-Strafen

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) befürwortet für jene, die zu Unrecht eine Corona-Strafe etwa wegen Verletzung der Abstandsregel bezahlt haben, eine Rückerstattung des Geldes. Im APA-Interview meinte Kogler, das sei juristisch nicht so einfach. Sein Ziel sei aber, jene, die die Strafe schon gezahlt haben, mit jenen gleichzustellen, deren laufendes Verfahren jetzt abgebrochen wurde.Dass angesichts der wi eder steigenden Infektionszahlen die Corona-Maßnahmen zu früh gelockert wurden, glaubt Kogler nicht.

Edtstadler überlegt Änderung des Covid-19-Gesetzes

Wien - Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) erwägt angesichts der Aufhebung von Corona-Verordnungen durch den VfGH, das zugrunde liegende Covid-19-Gesetz zu ändern. Außerdem hält es sie es für nötig, die Sunset-Klausel zu ändern, also die Corona-Sondergesetze länger als bis 31. Dezember in Kraft zu lassen. Denn es wäre "illusorisch" zu glauben, dass Corona dann vorbei ist, sagt sie im "profil".

Großangriff auf Gefängnis in Afghanistan während Feuerpause

Kabul - Am letzten Tag einer relativ stabilen Feuerpause in Afghanistan haben Bewaffnete einen Großangriff auf ein Gefängnis im Osten des Landes verübt. Die Angreifer zündeten eine Autobombe und eröffneten das Feuer auf Wachmänner der Haftanstalt in Jalalabad, teilte ein Regierungssprecher der Provinz Nangarhar am Sonntag mit. Mindestens ein Mensch sei getötet worden, 18 weitere Menschen seien verletzt.

Demos gegen Netanyahu als "Coronavirus-Brutkästen"

Tel Aviv - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat am Sonntag die "linken" Demonstrationen gegen seine Politik als "Coronavirus-Brutkästen" verurteilt. In den frühen Morgenstunden hatte die Polizei vor seiner Residenz in Jerusalem eine stundenlange Kundgebung gewaltsam aufgelöst und zwölf Demonstranten festgenommen. "Ich sehe einen Versuch, die Demokratie im Namen der Demokratie zu zertrampeln", sagte Netanyahu nach einer Kabinettssitzung. Die Demos hatten sich gegen Korruption und Netanyahus Corona-Krisenmanagement gerichtet.

Gedenktag für Sinti und Roma

Wien/Europa-weit - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) und der Präsident der Israelitischen Religionsgesellschaft in Österreich, Oskar Deutsch, haben am Sonntag zum Tag des Gedenkens an den Völkermord an den Sinti und Roma geäußert. "Der Genozid an den europäischen Roma und Sinti darf nicht in Vergessenheit geraten", erklärte Sobotka. Bis heute werde der Genozid an den Sinti und Roma während der nationalsozialistischen Herrschaft "nicht nur verharmlost, viel zu wenig ist er im kollektiven Bewusstsein der europäischen Gesellschaften verankert", erklärte Deutsch.

Maßnahmen statt Maske auf Großglockner-Hochalpenstraße

Heiligenblut - Das Land Kärnten hat am Sonntag die Aufhebung der Mund-Nasen-Schutz-Pflicht am Großglockner und im Nationalpark Hohe Tauern ab Mitternacht angekündigt. "Sowohl die Großglockner Hochalpenstraßen AG als auch der Nationalpark haben sich bereit erklärt, zusätzliche Maßnahmen zu setzen und damit für mehr Sicherheit zu sorgen", so LH Peter Kaiser (SPÖ). Konkret soll ein zusätzlicher Parkplatz bereitgestellt werden. Dieser ermögliche mehr Raum, um die Besucherströme zu kontrollieren und gegebenenfalls Blockabgefertigung einzuführen.

Österreicherin brachte Baby am Strand in Italien zur Welt

Rom - Eine 43-jährige Österreicherin hat am Samstag ihr Kind am Strand des norditalienischen Adria-Badeorts Cattolica auf die Welt gebracht. Die Mutter von mittlerweile sieben Kindern verbrachte ihren Urlaub in Cattolica, als sie am Samstag auf die Toilette einer Badeanstalt ging. Kurz darauf schrie sie um Hilfe, berichtete die lokale Tageszeitung "Rimini-Today". Mutter und Kind wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus von Rimini eingeliefert. Der Bub befindet sich auf der Intensivstation, er sei jedoch wohlauf, so die Ärzte.

