Tote bei IS-Angriff auf Gefängnis im Osten Afghanistans

Kabul - In Afghanistan haben Angreifer nur wenige Stunden vor Ende einer dreitägigen Waffenruhe ein Gefängnis im Osten des Landes attackiert und dabei mehrere Menschen getötet. Sie zündeten am Sonntag zunächst eine Autobombe und stürmten dann die zentrale Haftanstalt in der Provinz Nangarhar, teilte ein Provinzsprecher mit. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich zu der Attacke.

Trump-Beraterin: Coronavirus weit verbreitet in den USA

Washington - Die Beraterin von US-Präsident Donald Trump in der Coronakrise, die Ärztin Deborah Birx, sieht die USA in einer neuen Phase der Pandemie. "Was wir heute sehen, unterscheidet sich von März und April. Es (das Coronavirus) ist außerordentlich weit verbreitet", sagte Birx am Sonntag dem Sender CNN. Jeder Amerikaner müsse eine Maske tragen, egal, wo er lebe. Seit Beginn der Pandemie wurden mehr als 4,6 Millionen Ansteckungen mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen, über 154.000 Menschen starben im Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19.

SpaceX-Kapsel mit Astronauten zurück auf der Erde gelandet

Cape Canaveral/Moskau - Zwei Monate nach dem ersten bemannten Start des von der Privatfirma SpaceX entwickelten Raumschiffs "Crew Dragon" zur ISS sind zwei US-Astronauten wieder zurück auf der Erde. Robert Behnken und Douglas Hurley landeten am Sonntagnachmittag mit der Kapsel "Endeavour" im Golf von Mexiko vor der Küste des US-Bundesstaates Florida, wie Live-Aufnahmen der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigten. Behnken und Hurley waren Ende Mai vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida aus gestartet.

Gericht in Polen entscheidet über Gültigkeit von Präsidentenwahl

Warschau - In Polen wird am Montag ein Urteil des Obersten Gerichts über die Gültigkeit der Präsidentschaftswahl Mitte Juli erwartet. Nach der knappen Niederlage ihres Kandidaten Rafal Trzaskowski gegen den nationalkonservativen Amtsinhaber Andrzej Duda hatte die oppositionelle Bürgerplattform (PO) Beschwerde gegen das Wahlergebnis eingereicht. Zur Begründung nannte sie die Unterstützung des "gesamten Staatsapparats" für Duda.

Neues Autobahnviadukt "Genova San Giorgio" wird eröffnet

Genua - Mit einer Schweigeminute zu Ehren der 43 Todesopfer, die am 14. August 2018 beim Einsturz der Morandi-Brücke ihr Leben verloren haben, beginnt am Montag die Einweihung des neuen Autobahnviadukts in Genua. Die neue Brücke "Genova San Giorgio" ist in knapp mehr als einem Jahr Bauzeit errichtet worden. An der Zeremonie beteiligen sich Staatschef Sergio Mattarella, Premierminister Giuseppe Conte und mehrere Regierungsmitglieder.

Mattersburg-Bank: RMB soll vor Schließung Geld behoben haben

Mattersburg - Kurz vor der Schließung der durch einen Bilanzskandal erschütterten Mattersburger Commerzialbank soll das Regionalmanagement Burgenland (RMB) deponiertes Geld behoben haben. Einem "Kurier"-Bericht zufolge geht es um 1,2 Mio. Euro. Die Grünen stellten am Sonntagabend in den Raum, dass es einen Tipp aus der Bank gegeben haben könnte und kündigten Anfragen an die Landesregierung an.

Maßnahmen statt Maske auf Großglockner-Hochalpenstraße

Heiligenblut - Das Land Kärnten hat am Sonntag die Aufhebung der Mund-Nasen-Schutz-Pflicht am Großglockner und im Nationalpark Hohe Tauern ab Mitternacht angekündigt. "Sowohl die Großglockner Hochalpenstraßen AG als auch der Nationalpark haben sich bereit erklärt, zusätzliche Maßnahmen zu setzen und damit für mehr Sicherheit zu sorgen", so LH Peter Kaiser (SPÖ). Die Verordnung ist ab Montag wieder außer Kraft.

