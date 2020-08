Meinl-Reisinger für regionale Corona-Maßnahmen

Wien - Beate Meinl-Reisinger hat Montagabend als Chefin der kleinsten Parlamentspartei NEOS die ORF-"Sommergespräche" eröffnet. Die pinke Frontfrau sprach sich dafür aus, dass Corona-Maßnahmen möglichst kleinräumig gesetzt werden und Bildungseinrichtungen nicht mehr flächendeckend geschlossen werden. Interessant fiel Meinl-Reisingers Aussage aus, wonach es "völlig wurscht" sei, ob die NEOS bei der Wien-Wahl "sechs, acht oder zehn Prozent" erreichen. Entscheidend sei die Wirkung.

UN-Bericht: Nordkorea hat "wahrscheinlich" kleine Atomwaffen

New York - Im Ringen um die Entwicklung von Atomwaffen macht Nordkorea Berichten zufolge trotz internationaler Sanktionen Fortschritte. Mehrere Länder gehen davon aus, dass der Staat "wahrscheinlich kleine nukleare Vorrichtungen entwickelt" hat, die in die Sprengköpfe ballistischer Raketen passen, heißt es in einem vertraulichen UNO-Bericht.

Unter Korruptionsverdacht stehender Ex-König Juan Carlos verlässt Spanien

Madrid - Der unter Korruptionsverdacht stehende spanische Ex-König Juan Carlos will das Land verlassen und ins Ausland gehen. Wie das spanische Königshaus am Montag mitteilte, informierte der wegen zahlreicher Affären ins Zwielicht geratene Juan Carlos seinen Sohn König Felipe VI. in einem Brief über seinen Entschluss, "ins Exil außerhalb Spaniens zu gehen". Der Oberste Gerichtshof Spaniens hatte im Juni ein Ermittlungsverfahren zur Verwicklung des ehemaligen Monarchen in eine mutmaßliche Korruptionsaffäre eingeleitet.

Causa Ideenschmiede: Prozess gegen Uwe Scheuch startet

Klagenfurt - Der ehemalige freiheitliche Politiker Uwe Scheuch muss sich ab Dienstag am Landesgericht Klagenfurt vor Richter Dietmar Wassertheurer unter anderem wegen Bestechung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm, zwei weiteren Angeklagten und der Werbeagentur Ideenschmiede Bestechung, Vorteilszuwendung, Geschenkannahme durch Beamte und Vorteilsannahme vor. Über die Agentur sollen aus Aufträgen von Scheuchs Regierungsbüros Kick-back-Zahlungen geflossen sein, die ihm bzw. der Partei zugutekamen, so der Vorwurf.

Mattersburg-Bank: Bilanzschaden laut Zeitung bei 690 Mio. Euro

Wien/Mattersburg - Der Schaden durch den Bilanzskandal bei der burgenländischen Commerzialbank Mattersburg soll größer sein als bisher angenommen. Wie die "Presse" am Dienstag berichtet, sollen rund 690 Mio. Euro fiktiven Krediten und erfundenen Guthaben zuzuordnen sein. Bisher war man von 300 bis 400 Mio. Schaden ausgegangen. Nach einem Gespräch mit dem Geschäftsführer der Regionalmanagement Burgenland (RMB) räumte Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil (SPÖ) unterdessen ein, dass die Tochtergesellschaft des Landes versucht habe, kurz vor Schließung der Bank noch Geld abzuziehen.

Hochwasser-Voralarm für die Enns in Steyr ausgelöst

Steyr - In Steyr (Oberösterreich) ist Dienstagfrüh gegen 3.30 Uhr der Hochwasser-Voralarm ausgelöst worden. Die Enns nähert sich laut Ö3 einem Wasserstand von fünf Metern. Die Abfahrten zur Enns werden gesperrt, Anrainer sollen ihre am Ennskai geparkten Fahrzeuge wegfahren.

Trump: Hätte nichts gegen Tiktok-Verkauf an US-Unternehmen

Redmond (Washington) - US-Präsident Donald Trump würde einen Kauf des US-Geschäfts der populären Video-App Tiktok in chinesischem Eigentum durch eine amerikanische Firma eigenen Aussagen zufolge unterstützen. Er "hätte nichts gegen" die Übernahme durch Microsoft oder ein anderes US-Unternehmen, sagte Trump am Montag im Weißen Haus. Wenn es bis zum 15. September aber keine Einigung gebe, würde der Betrieb der Plattform in den Vereinigten Staaten eingestellt. Trump machte deutlich, dass er erwarte, dass das US-Finanzministerium von einem Deal profitieren müsse.

Waldbrand in Südkalifornien weitet sich aus

Los Angeles - Der erste große Waldbrand des Jahres im US-Bundesstaat Kalifornien hat sich weiter ausgebreitet. Die Flammen im Bezirk Riverside County, rund 130 Kilometer östlich von Los Angeles, hatten sich bis Montag auf eine Fläche von gut 107 Quadratkilometern ausgedehnt. Nach Angaben der Feuerwehr waren knapp 2.300 Helfer im Einsatz. Rund 8.000 Einwohner seien aufgefordert worden, sich vorsichtshalber in Sicherheit zu bringen. Ausgelöst wurde der Brand vermutlich durch brennende Auspuff-Emissionen eines defekten Fahrzeugs.

