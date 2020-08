Mehr als 100 Tote nach Explosionskatastrophe in Beirut

Beirut - Am Tag nach den verheerenden Explosionen im Hafen von Beirut ist die Zahl der Toten am Mittwoch auf mindestens 113 gestiegen. Mindestens 4.000 Menschen seien verletzt worden, sagte Gesundheitsminister Hamad Hassan. Dutzende Menschen würden noch immer vermisst, die Suche nach Überlebenden dauere an. Als Unglücksursache wird ohne geeignete Vorsichtsmaßnahmen gelagertes Ammoniumnitrat vermutet. Für Beirut rief die Regierung einen zweiwöchigen Ausnahmezustand aus, damit wurde die Verantwortung für die Sicherheit in der Stadt mit sofortiger Wirkung der Armee übertragen.

EU plant außerplanmäßiges Gipfeltreffen im September

Brüssel - EU-Ratspräsident Charles Michel will im September ein außerplanmäßiges Treffen der Staats- und Regierungschefs einberufen. Nach Angaben aus EU-Kreisen soll der Gipfel am 24. und 25. September in Brüssel stattfinden. Tagesordnungspunkte könnten demnach unter anderem der Umgang mit der Türkei und China sowie Binnenmarkt-Themen sein. Eigentlich sollte der nächste EU-Gipfel erst am 15. und 16. Oktober stattfinden.

Scheuch in Causa Ideenschmiede neuerlich schuldig gesprochen

Klagenfurt - Der ehemalige Kärntner Parteichef der Freiheitlichen und Landeshauptmannstellvertreter Uwe Scheuch ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt zum vierten Mal schuldig gesprochen worden. Richter Dietmar Wassertheurer sah den Vorwurf der Bestechlichkeit und der Vorteilsannahme als erwiesen an und verhängte sechs Monate bedingt als Zusatzstrafe. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Borrisow stellt nach Regierungsprotesten Rücktritt in Raum

Sofia - Angesichts der schon seit vier Wochen andauernden Regierungsproteste hat Bulgariens Ministerpräsident Bojko Borissow am Mittwoch in Sofia seinen Rücktritt in den Raum gestellt. Wie das Staatsradio BNR meldete, will er sich zunächst mit den Koalitionspartnern beraten und verschiedene Möglichkeiten anbieten, darunter auch seine Demission. Die Regierung sollte jedoch bis zu den regulären Parlamentswahlen im März 2021 im Amt bleiben.

Sechs Niederösterreicher nach Kroatien-Urlaub Corona-positiv

Baden/Emmersdorf an der Donau - Sechs Niederösterreicher sind nach ihrer Rückkehr aus dem Kroatien-Urlaub positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Erkrankten waren nach Angaben der Bezirkshauptmannschaft Baden vom Mittwoch Teil einer elfköpfigen Reisegruppe gewesen. 21 weitere Personen seien abgesondert worden, das Contact Tracing sei intensiv im Gange, wurde betont. Die Infizierten sollen sich beim Besuch einer Partymeile auf der Insel Pag angesteckt haben.

Weltcup-Auftakt in Sölden um eine Woche vorverlegt

Wien/Innsbruck - Die alpine Ski-Weltcup-Saison beginnt eine Woche früher als geplant. Wie der ÖSV bekanntgab, sollen die Riesentorläufe am 17. und 18. Oktober in Szene gehen. Der Internationale Ski-Verband habe einem entsprechenden Ansuchen aus Österreich, das mit der Schaffung bestmöglicher Sicherheitsvorkehrungen begründet wurde, stattgegeben. Durch die Vorverlegung soll ermöglicht werden, den Gletscherbereich weitestgehend exklusiv zu nutzen und Corona-Abstände zu Touristen einzuhalten.

1,5 Mio. sahen Übertragungen von Salzburger Festspielen

Salzburg/Wien - Mehr als 1,5 Millionen Menschen haben Aufführungen der Salzburger Festspiele am vergangenen ersten Festivalwochenende im TV und im Kino gesehen. Der Quotenhit war laut einer Aussendung der Festspiele der "Jedermann". Die Übertragung auf ORF 2 erreichte im Schnitt 411.000 Zuseher und erzielte damit das beste Ergebnis seit der "Traviata"-Übertragung im Jahr 2005. Im Bayerischen Fernsehen verfolgten zusätzlich 236.000 Menschen die Übertragung des "Jedermann".

Wiener Börse schließt fester, Berichtssaison im Fokus

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Gewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 1,32 Prozent auf 2.222,03 Punkte. Das bestimmende Thema war weiter die laufende Ergebnisberichtssaison. So konnten voestalpine (plus 3,57 Prozent) und Lenzing (plus 5,15 Prozent) nach Meldung von Zahlen stark zulegen. Schwach ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten belasteten am Nachmittag hingegen nur leicht die Börse.

