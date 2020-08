Hiroshima-Jahrestag - Guterres warnt vor neuem atomaren Wettrüsten

Hiroshima/New York - UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat zum 75. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf die japanische Stadt Hiroshima vor einem erneuten atomaren Wettrüsten gewarnt. Spaltung, Misstrauen und mangelnder Dialog drohten die Welt zu einem ungezügelten strategischen Nuklearwettbewerb zurückzubringen, sagte Guterres am Donnerstag in einer Video-Botschaft anlässlich einer Gedenkzeremonie in Hiroshima. Am 6. August 1945 warf ein US-Bomber die erste im Krieg eingesetzte Atombombe ab. Von den 350.000 Einwohnern der Stadt waren schätzungsweise 70.000 sofort tot, bis Ende 1945 lag die Zahl der Getöteten bei etwa 140.000.

Schallenberg will zu Hiroshima-Jahrestag nukleare Abrüstung

Hiroshima/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg hat anlässlich des 75. Jahrestag des US-Atombomben-Abwurfs auf Hiroshima zur nuklearen Abrüstung aufgerufen. "Gerade in diesen angespannten Zeiten müssen wir die nukleare Abrüstung vorantreiben", erklärte Schallenberg am Mittwoch in einer Stellungnahme, in der er Österreichs Beitrag bei diesen Bemühungen lobte. Das Streben nach einer nuklearwaffenfreien Welt sei eine außenpolitische Priorität Österreichs.

Twitter sperrt Konto von Trump-Kampagne

Washington - Twitter hat das Konto der Wahlkampagne von US-Präsident Donald Trump vorübergehend komplett gesperrt. Das Unternehmen begründete die Maßnahme am Mittwoch damit, dass eine dort platzierte Botschaft falsche Informationen über die Corona-Pandemie enthalte. Das Konto werde erst wieder entsperrt, wenn das Wahlkampfteam den Tweet lösche. In der Twitter-Botschaft von Trumps Kampagnenteam wird behauptet, dass Kinder "fast immun" gegen das Coronavirus seien. Kurz zuvor hatte bereits Facebook eine Botschaft Trumps zur Corona-Pandemie gelöscht. Darin führte Trump ebenfalls ins Feld, Kinder seien "fast immun" gegen das Coronavirus.

Mindestens 135 Tote und über 5.000 Verletzte nach Explosionskatastrophe in Beirut

Beirut - Am Tag nach den verheerenden Explosionen im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut ist die Zahl der Toten am Mittwoch auf mindestens 135 gestiegen. Mehr als 5.000 Menschen seien verletzt worden, hieß es. Dutzende Menschen werden noch immer vermisst, die Suche nach Überlebenden dauert an. Als Unglücksursache wird ohne geeignete Vorsichtsmaßnahmen gelagertes Ammoniumnitrat vermutet. Die libanesische Regierung beschloss, die Verantwortlichen unter Hausarrest zu stellen.

Polens Präsident Duda legt Eid für zweite Amtszeit ab

Warschau - Polens Präsident Andrzej Duda wird am heutigen Donnerstag für seine zweite Amtszeit vereidigt. Der 48 Jahre alte nationalkonservative Politiker hatte bei der Stichwahl am 12. Juli seinen liberal-konservativen Herausforderer, Warschaus Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski, mit knappem Vorsprung geschlagen. Seit dem Ende des Kommunismus in Polen ist Duda damit der zweite Präsident nach Aleksander Kwasniewski, dem eine Wiederwahl gelang.

Tausende Frauen protestierten in der Türkei gegen häusliche Gewalt

Istanbul - Tausende Frauen haben in der Türkei gegen einen möglichen Rückzug der Regierung aus einem internationalen Abkommen gegen häusliche Gewalt protestiert. In Istanbul hielten Demonstrantinnen am Mittwoch Plakate mit der Aufschrift "Lang lebe die Frauen-Solidarität" in die Höhe. Die Proteste hatten im vergangenen Monat begonnen, nachdem Mitglieder der regierenden islamisch-konservativen AKP-Partei das Abkommen als "falsch" bezeichnet und einen möglichen Austritt angedeutet hatten.

WHO mahnt junge Menschen zu "Verantwortung"

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat junge Menschen ermahnt, "ihre Verantwortung" im Kampf zur Eindämmung des Coronavirus zu übernehmen. Je mehr junge Menschen sich wieder in Gesellschaft begeben würden, desto mehr würden sie als Überträger agieren, sagte WHO-Notfallkoordinator Michael Ryan am Mittwoch in Genf. "Die Jungen haben eine große Chance, die Übertragungen durch ihr Verhalten zu reduzieren", sagte Ryan.

Mattersburg gibt Bundesliga-Lizenz zurück

Mattersburg - Der in schwere finanzielle Turbulenzen geratene SV Mattersburg wird einen Konkursantrag stellen. Das gab der Fußball-Bundesligist nach seiner Mitgliederversammlung am Mittwoch bekannt. Trotz intensiver Bemühungen sei es nicht möglich, den Spielbetrieb fortzuführen. Die Bundesliga-Lizenz wurde vom Verein freiwillig zurückgegeben. In finanzielle Nöte geriet Mattersburg durch den Bilanzskandal um die Commerzialbank Mattersburg, in den auch SVM-Präsident Martin Pucher verwickelt sein dürfte.

