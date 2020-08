Suche nach Ursache der Detonation in Beirut geht weiter

Beirut - Nach der verheerenden Explosion in Beirut mit mehr als 130 Toten und Tausenden Verletzten geht die Suche nach der Ursache der Detonation weiter. Eine Untersuchungskommission habe "maximal vier Tage Zeit, einen detaillierten Bericht über die Verantwortlichkeiten vorzulegen", sagte der libanesische Außenminister Charbel Wehbe. Die Ursache der Detonation ist noch unklar. Sie steht möglicherweise in Verbindung mit großen Mengen Ammoniumnitrat, die jahrelang im Hafen ohne Sicherheitsvorkehrungen gelagert worden sein sollen. Die Katastrophe löste eine Welle der Hilfsbereitschaft aus - so schickten mehrere Länder Rettungsmannschaften mit Spürhunden und Experten für die Bergung von Verschütteten.

75 Jahre Hiroshima: Japan gedachte Opfern der Atombomben

Hiroshima - Angesichts der Sorgen vor einem neuen atomaren Wettrüsten hat die japanische Stadt Hiroshima der Opfer des Atombombenabwurfs der USA vor 75 Jahren gedacht. Zugleich rief der Bürgermeister von Hiroshima, Kazumi Matsui, am Donnerstag die Welt auf, sich gegen jegliche Bedrohungen - seien es Atomwaffen oder auch die Corona-Pandemie - zusammenzuschließen. Bei einer wegen der Corona-Pandemie drastisch verkleinerten Gedenkzeremonie legten die Teilnehmer am Donnerstag um 8.15 Uhr (Ortszeit) zum Klang einer bronzenen Friedensglocke eine Gedenkminute ein.

Coronahilfen: Opposition kritisiert Kinderbonus-Indexierung

Wien - Der von Türkis-Grün als Coronahilfe auf den Weg gebrachte Kinderbonus, der im September mit der Familienbeihilfe ausbezahlt wird, wird für ausländische Arbeitskräfte aus dem Osten, deren Kinder nicht in Österreich leben, geringer ausfallen. Das stößt nicht nur der Grünen-Familiensprecherin Barbara Neßler, sondern auch SPÖ, NEOS und der Bundesjugendvertretung sauer auf. Sie fordern eine Korrektur.

Corona-Quarantäne nur noch zehn Tage

Wien - Wie in anderen Ländern muss eine Quarantänezeit nach einer Corona-Infektion oder auch für Kontaktpersonen eines Infizierten auch hierzulande nun nur zehn statt 14 Tage dauern. Eine entsprechende Regelung gibt es schon seit Beginn der Pandemie in der Schweiz, auch in Norwegen und Spanien wird es so gehandhabt. Dass Österreich jetzt nachgezogen ist, liegt an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Ehemann soll Frau in Niederösterreich erstochen haben

Ladendorf - In Ladendorf im Bezirk Mistelbach ist am Donnerstag eine Frau getötet worden. Die Polizei hielt sich mit Angaben zum Geschehen vorerst zurück, bestätigte lediglich das Vorliegen eines Tötungsdelikts sowie eine Festnahme. Medienberichten zufolge soll das Opfer erstochen worden sein, als tatverdächtig gilt demnach der Ehemann der offenbar betagten Weinviertlerin. Der Beschuldigte soll sich selbst der Exekutive gestellt haben, berichteten mehrere Tageszeitungen auf ihren Online-Portalen.

Gewaltopfer vom Wiener Donaukanal im Spital gestorben

Wien - Ein 25-Jähriger, der Sonntagfrüh schwerst verletzt am Donaukanal in Wien-Leopoldstadt gefunden wurde, ist im Spital gestorben. Das teilte Polizeisprecher Markus Dittrich am Donnerstag der APA mit. "Wir ermitteln jetzt wegen Mordes", betonte er. Der Täter war jedoch weiterhin unbekannt. Ein zweiter Verletzter konnte sich an den Vorfall nicht erinnern, Zeugen und Bildmaterial wurden noch gesucht.

US-Außenminister Pompeo kommende Woche in Österreich

Washington/Wien - US-Außenminister Mike Pompeo besucht im Zuge seiner Europa-Reise am Freitag kommender Woche auch Österreich. In Wien wird er u.a. Bundeskanzler Sebastian Kurz, Außenminister Alexander Schallenberg sowie Finanzminister Gernot Blümel (alle ÖVP) treffen, wie das Außenamt am Donnerstag der APA bestätigte. Bei dem Treffen soll es um die "Vertiefung der strategischen Partnerschaft" gehen, hieß es.

Keine Gästefans in der Bundesliga im Herbst zugelassen

Wien - In der Fußball-Bundesliga werden im Herbst keine Gästefans bei den Spielen zugelassen. Diese Entscheidung gab die Liga nach ihrer außerordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag bekannt. Die in den Spielbetriebsrichtlinien verankerte Regelung, wonach zehn Prozent der verfügbaren Stadionkapazität den Fans des Gastclubs zur Verfügung gestellt wird, wird demnach bis 31. Dezember ausgesetzt. Die Entscheidung sei "den Clubs nicht leichtgefallen", sagte Liga-Boss Christian Ebenbauer.

