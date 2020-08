Corona-Ampel-Kommission soll zweite Welle verhindern

Wien - Im Gesundheitsministerium ist am Freitag erstmals die neue Corona-Kommission zusammengetreten. Die 19 Experten sollen bis Anfang September Empfehlungen und Leitlinien für die geplante Corona-Ampel ausarbeiten. "Wir wollen mit aller Kraft eine zweite Welle vermeiden", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Die Kommission sei "der Ort, an dem die Wellenbrecher entworfen werden". Für die Schulen gab es noch keine konkreten Vorgaben zur Corona-Ampel.

Bergung von weiteren Opfern nach Explosionen in Beirut

Beirut - Drei Tage nach der verheerenden Explosion im Hafen von Libanons Hauptstadt Beirut haben Rettungshelfer weitere Opfer aus den Trümmern geborgen. Die Zahl der Toten stieg auf 154, wie das Gesundheitsministerium am Freitag erklärte. Rund 5.000 Menschen wurden verletzt. Die Zahl der Toten könnte weiter steigen, weil noch viele Schwerverletzte auf Intensivstationen um ihr Leben kämpfen. Die Suche nach Überlebenden ging weiter, kam aber nur langsam voran.

42 Mio. Euro Hilfe für Non-Profit-Organisationen zugesagt

Wien - Der vor einem Monat ins Leben gerufene Unterstützungsfonds für Non-Profit-Organisationen hat aktuell mehr als 42 Mio. Euro an Coronahilfen zugesagt. Das teilte der zuständige Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) der APA am Freitag mit. Rund 4.000 Anträge seien positiv erledigt worden. Im Sport würden 1.400 Vereine mit mehr als 13 Mio. Euro unterstützt, die Kultur bekam bisher über vier Mio. Euro. Kogler nennt die Bilanz des NPO-Fonds nach einem Monat "eine echte Erfolgsstory".

27 Tote nach Bootsunglück vor Küste Mauretaniens

Nouakchott - Bei einem Bootsunglück vor der Küste Mauretaniens sind nach jüngsten Erkenntnissen 27 Menschen gestorben. Das teilten die Internationale Organisation für Migration (IOM) und das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) am Freitag mit. Bisher galten 39 Migranten als vermisst. Der einzige Überlebende, ein Mann aus Guinea, werde in einem Krankenhaus behandelt. Das Schiff war laut UNHCR vor der Küstenstadt Nuadibu gesunken.

Frau stirbt nach Schuss von israelischem Soldaten

Ramallah/Jerusalem - Eine 23-Jährige, die während eines Einsatzes des israelischen Militärs in der Stadt Jenin von einer Kugel eines Soldaten getroffen wurde, ist nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums gestorben. Dem palästinensischen Rettungsdienst Roter Halbmond wurde die Frau in der Nacht auf Freitag in ihrem Haus während Zusammenstößen in ihrem Wohngebiet von einem Schuss getroffen.

Ex-Vorsteherin Stenzel tritt doch für FPÖ in der City an

Wien - Die nicht amtsführende FPÖ-Stadträtin Ursula Stenzel verzichtet doch noch auf den Gang in die Polit-Pension und kehrt zu ihren Wurzeln zurück: Sie tritt für die Blauen im ersten Bezirk als Spitzenkandidatin bei der Bezirksvertretungswahl an. Das teilte sie gemeinsam mit Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp am Freitag mit. Noch im Mai hatte sie angekündigt, nicht mehr antreten zu wollen.

Planschen auf der Kreuzung: Wiener "Gürtelfrische West" startet

Wien - Pool und Kultur dort, wo sonst die Autos kurven. In Wien startet nun das für drei Wochen anberaumte Projekt "Gürtelfrische West" zwischen Rudolfsheim-Fünfhaus und Neubau. Der Treffpunkt auf der sonst stark befahrenen Kreuzung verfügt über einen Swimmingpool, Liegewiesen, Grünflächen mit Palmen und kann auch mit kulturellem Programm aufwarten. Der Start erfolgt am Samstag.

(Schluss) apo