Bankskandal: Laut Doskozil 6 Mio. Euro Schaden für Gemeinden

Eisenstadt/Mattersburg - Als Folge des Skandals um die Commerzialbank Mattersburg beklagen mehrere Gemeinden im Bezirk einen Schaden von insgesamt rund sechs Millionen Euro, sagte Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) in einem "Kurier"-Interview. Wie viel das Land davon abdecken müsse, hänge auch vom Erfolg der Amtshaftungsklage des Landes gegen die Republik und deren Kontrollorgane ab. Man habe den Bürgermeistern angeboten, sich der Klage anzuschließen.

Ermittlungen wegen Schenkungen von Novomatic-Eigentümer

Wien/Gumpoldskirchen - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat in Zusammenhang mit den strittigen Schenkungsverträgen von Novomatic-Eigentümer Johann Graf Ermittlungen eingeleitet. Laut Nachrichtenmagazin "profil" hat ein WKStA-Sprecher bestätigt, dass gegen 21 Personen und einen Verband wegen des Verdachts der Abgabenhinterziehung ermittelt wird. "profil"-Recherchen zufolge geht es um den Verdacht, Schenkungsverträge Grafs mit Novomatic-Mitarbeitern beziehungsweise deren Ehepartnern könnten verdeckte Zahlungen aus einem Mitarbeiterverhältnis sein.

Immer noch mehr als 60 Vermisste nach Explosion in Beirut

Beirut/Wien - Vier Tage nach den verheerenden Explosionen in Beirut werden in der libanesischen Hauptstadt immer noch mehr als 60 Menschen vermisst. Ein Vertreter des Gesundheitsministeriums sprach am Samstag von 154 Toten und mehr als 60 Vermissten. Die österreichische Regierung stellte unterdessen eine Million Euro Soforthilfe aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) für den Libanon zur Verfügung.

US-Präsident Trump schickt Hilfsgüter nach Beirut

Washington - US-Präsident Donald Trump hat dem Libanon nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut mit mehr als 150 Toten und 5.000 Verletzten Hilfen zugesichert. Er habe dem libanesischen Präsidenten Michel Aoun gesagt, drei US-Flugzeuge mit Medizinausrüstung, Nahrung, Wasser und Rettungskräften seien auf dem Weg nach Beirut, twitterte Trump am Freitag. Trump sagte auch seine Teilnahme an der von Frankreich organisierten internationalen Video-Geberkonferenz für den Libanon zu.

Österreichweit 82 Coronavirus-Neuinfektionen

Wien - Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist am Samstag deutlich unter 100, nämlich auf 82 gesunken, so die Zahlen des Innenministeriums. Bisher gab es in Österreich 21.919 positive Testergebnisse, 721 Personen sind an den Folgen des Coronavirus verstorben und 19.812 wieder genesen. Aktuell befinden sich 120 Personen in krankenhäuslicher Behandlung, davon 24 auf Intensivstationen.

Mindestens 18 Tote bei Flugzeugunglück in Indien

Neu-Delhi - Bei dem Flugzeugunglück bei starkem Monsunregen auf nasser Piste in Indien sind mindestens 18 Menschen getötet worden. Die Air-India-Express-Maschine aus Dubai mit 190 Menschen an Bord sei bei der Landung in Kerala über die Landebahn auf einem Hügel hinaus geschossen und rund zehn Meter den Abhang hinunter gefallen, schrieb der Zivilluftfahrtminister auf Twitter. Anschließend sei sie in zwei Stücke gebrochen. Der Flug war Teil einer Rückholaktion für in der Corona-Pandemie im Ausland gestrandete Inder.

Spital in Rom startet Corona-Impfstoff-Test an Menschen

Rom - Das auf Infektionskrankheiten spezialisierte römische Krankenhaus "Lazzaro Spallanzani" testet ab 24. August einen Impfstoff gegen Covid-19 an Menschen. Begonnen wird mit 90 Freiwilligen. Der Impfstoff wurde in Italien entwickelt und ist dank einer Vereinbarung entstanden, die die Regierung mit dem Spallanzani-Institut unterzeichnet hat. Für die Entwicklung des Impfstoffes wurden acht Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Schienengüterverkehr soll unter die Arme gegriffen werden

Wien - Das Verkehrs- und Klimaschutzministerium will den Schienengüterverkehr unterstützen und kündigt eine Senkung der Schienenmaut in Österreich an. Zur Verwirklichung ist allerdings noch eine europarechtliche Grundlage erforderlich. Weiters soll die Güterverkehrstochter der Staatsbahn ÖBB, die ÖBB Rail Cargo, mit 61 Millionen Euro Eigenkapitalzuschuss unterstützt werden.

