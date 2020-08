Geberkonferenz für Libanon am Sonntag

Beirut/Wien - Die internationale Geberkonferenz für den Libanon findet nach Angaben der französischen Regierung am Sonntagnachmittag statt. Das Präsidialamt in Paris teilte am Samstag mit, die von Frankreich und der UNO organisierte Videokonferenz, bei der Spenden für die humanitäre Nothilfe im Libanon gesammelt werden sollen, werde am Sonntag um 14.00 Uhr beginnen. Unterdessen werden vier Tage nach den verheerenden Explosionen immer noch mehr als 60 Menschen vermisst.

2020 brachte Run in die Hacklerpension

Wien - Die kurz vor der Nationalratswahl beschlossene Wiedereinführung der abschlagsfreien Frühpension hat, wie von Kritikern befürchtet, zu einem massiven Anstieg der Pensionsantritte geführt. Wurden im ersten Halbjahr 2019 von der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) insgesamt 55.634 Pensionen neu zuerkannt, waren es heuer zwischen Anfang Jänner und Ende Juni schon 61.637, berichten die "Salzburger Nachrichten". Bei fast zwölf Prozent aller neu zuerkannten Pensionen handelt es sich laut SN um Hacklerpensionen.

Bankskandal: Laut Doskozil 6 Mio. Euro Schaden für Gemeinden

Eisenstadt/Mattersburg - Als Folge des Skandals um die Commerzialbank Mattersburg beklagen mehrere Gemeinden im Bezirk einen Schaden von insgesamt rund sechs Millionen Euro, sagte Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) in einem "Kurier"-Interview. Wie viel das Land davon abdecken müsse, hänge auch vom Erfolg der Amtshaftungsklage des Landes gegen die Republik und deren Kontrollorgane ab. Man habe den Bürgermeistern angeboten, sich der Klage anzuschließen.

Ermittlungen wegen Schenkungen von Novomatic-Eigentümer

Wien/Gumpoldskirchen - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat in Zusammenhang mit den strittigen Schenkungsverträgen von Novomatic-Eigentümer Johann Graf Ermittlungen eingeleitet. Laut Nachrichtenmagazin "profil" hat ein WKStA-Sprecher bestätigt, dass gegen 21 Personen und einen Verband wegen des Verdachts der Abgabenhinterziehung ermittelt wird. "profil"-Recherchen zufolge geht es um den Verdacht, Schenkungsverträge Grafs mit Novomatic-Mitarbeitern beziehungsweise deren Ehepartnern könnten verdeckte Zahlungen aus einem Mitarbeiterverhältnis sein.

ÖVP und FPÖ schießen sich in Causa KH Nord auf SPÖ ein

Wien - Die Einstellung der Ermittlungen in der Causa "Krankenhaus Nord" hat der Wiener SPÖ Kritik von der Rathaus-Opposition eingebracht. Die ÖVP sprach am Samstag von einem "SPÖ-Skandalprojekt, das Wiens Steuerzahler nun ausbaden müssen". Die FPÖ ortete ein "Totalversagen roter Akteure". Freitagabend hatte "Wien Heute" berichtet, dass die massive Kostenüberschreitung von rund einer halben Milliarde Euro beim Bau des Krankenhaus Nord, das in Klinik Floridsdorf umbenannt wurde, keine weiteren Ermittlungen nach sich ziehen wird.

Österreichweit 82 Coronavirus-Neuinfektionen

Wien - Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist am Samstag deutlich unter 100, nämlich auf 82 gesunken, so die Zahlen des Innenministeriums. Bisher gab es in Österreich 21.919 positive Testergebnisse, 721 Personen sind an den Folgen des Coronavirus verstorben und 19.812 wieder genesen. Aktuell befinden sich 120 Personen in krankenhäuslicher Behandlung, davon 24 auf Intensivstationen.

Mindestens 18 Tote bei Flugzeugunglück in Indien

Neu-Delhi - Bei dem Flugzeugunglück bei starkem Monsunregen auf nasser Piste in Indien sind mindestens 18 Menschen getötet worden. Die Air-India-Express-Maschine aus Dubai mit 190 Menschen an Bord sei bei der Landung in Kerala über die Landebahn auf einem Hügel hinaus geschossen und rund zehn Meter den Abhang hinunter gefallen, schrieb der Zivilluftfahrtminister auf Twitter. Anschließend sei sie in zwei Stücke gebrochen. Der Flug war Teil einer Rückholaktion für in der Corona-Pandemie im Ausland gestrandete Inder.

Zulauf bei Museen nach wie vor äußerst gering

Wien - Seit Anfang Juli haben so gut wie alle heimischen Museen wieder geöffnet, zuletzt kamen das Obere Belvedere oder das Weltmuseum hinzu, andere Häuser öffneten schon Mitte Mai ihre Tore. Zwar sind die Besucherzahlen seit der Wiedereröffnung gestiegen, ein Blick auf die Auslastungszahlen zeichnet jedoch nach wie vor ein düsteres Bild. Das Kunsthistorische Museum etwa begrüßte im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur weniger als ein Drittel der Besucher.

