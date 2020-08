Anstieg an Pensionsantritten 2020 wegen Neuregelung

Wien - Die kurz vor der Nationalratswahl beschlossene Wiedereinführung der abschlagsfreien Frühpension hat, wie von Kritikern befürchtet, zu einem massiven Anstieg der Pensionsantritte geführt. Wurden im ersten Halbjahr 2019 von der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) insgesamt 55.634 Pensionen zuerkannt, waren es heuer zwischen Anfang Jänner und Ende Juni 61.637, berichten die "Salzburger Nachrichten". Mehr als 54 Prozent Steigerung gab es bei der "Hacklerregelung".

Commerzialbank war offenbar de facto schon lange pleite

Eisenstadt/Mattersburg - Die Commerzialbank Mattersburg soll laut Aussage von Ex-Bankchef Martin Pucher vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft schon lange faktisch pleite gewesen sein, berichtet das Magazin "profil". Anfangs kleinere Bilanzfälschungen sollen schließlich zu einem nicht mehr sanierbaren Selbstläufer geworden sein. Als Folge des Skandals beklagen mehrere Gemeinden im Bezirk einen Schaden von insgesamt sechs Millionen Euro, sagte Burgenlands Landeshauptmann Doskozil im "Kurier".

Geberkonferenz für Libanon am Sonntag

Beirut/Wien - Die internationale Geberkonferenz für den Libanon findet nach Angaben der französischen Regierung am Sonntagnachmittag statt. Das Präsidialamt in Paris teilte am Samstag mit, die von Frankreich und der UNO organisierte Videokonferenz, bei der Spenden für die humanitäre Nothilfe im Libanon gesammelt werden sollen, werde am Sonntag um 14.00 Uhr beginnen. Unterdessen werden vier Tage nach den verheerenden Explosionen immer noch mehr als 60 Menschen vermisst.

Elektronischer Impfpass: Ab Herbst Test in 3 Bundesländern

Wien - Ab Herbst wird in Österreich der elektronische Impfpass getestet. Das Pilotprojekt startet in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Steiermark und soll dann rascher als geplant, nämlich noch heuer, auf ganz Österreich ausgedehnt werden, berichtete das Ö1-"Mittagsjournal" am Samstag. Der bisherige Impfpass aus Papier soll vom e-Impfpass ersetzt werden. Der Papierpass sei häufig unvollständig, argumentieren die Befürworter.

ÖVP und FPÖ schießen sich in Causa KH Nord auf SPÖ ein

Wien - Die Einstellung der Ermittlungen in der Causa "Krankenhaus Nord" hat der Wiener SPÖ Kritik von der Rathaus-Opposition eingebracht. Die ÖVP sprach am Samstag von einem "SPÖ-Skandalprojekt, das Wiens Steuerzahler nun ausbaden müssen". Die FPÖ ortete ein "Totalversagen roter Akteure". Freitagabend hatte "Wien Heute" berichtet, dass die massive Kostenüberschreitung von rund einer halben Milliarde Euro beim Bau des Krankenhaus Nord, das in Klinik Floridsdorf umbenannt wurde, keine weiteren Ermittlungen nach sich ziehen wird.

Österreichweit 82 Coronavirus-Neuinfektionen

Wien - Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist am Samstag deutlich unter 100, nämlich auf 82 gesunken, so die Zahlen des Innenministeriums. Bisher gab es in Österreich 21.919 positive Testergebnisse, 721 Personen sind an den Folgen des Coronavirus verstorben und 19.812 wieder genesen. Aktuell befinden sich 120 Personen in krankenhäuslicher Behandlung, davon 24 auf Intensivstationen.

Jeep auf A2 von Leitscheine aufgespießt - Glimpfliches Ende

Bad Vöslau - Auf der Südautobahn (A2) in Fahrtrichtung Graz hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Jeep-Geländewagen verunglückte auf Höhe der Anschlussstelle Bad Vöslau. Das Fahrzeug wurde dabei von der Randleitschiene regelrecht aufgespießt, berichtete die Feuerwehr am Samstag. Dem Lenker gelang es, sich selbst zu befreien. Er stand nach dem Unfall unter Schock.

Erdrutsch in Südindien - Mindestens 20 Tote

Neu-Delhi - Bei einem Erdrutsch im Süden Indiens sind nach Behördenangaben mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 40 würden noch vermisst, teilte ein Regierungsvertreter im Distrikt Idukki im Bundesstaat Kerala am Samstag mit. Zwölf Personen seien bisher aus den Trümmern einer Siedlung von Arbeitern einer Teeplantage lebend geborgen worden. Die Suche nach Verschütteten dauerte am Samstag an. Heftiger Monsunregen hatte am Freitag den Erdrutsch ausgelöst.

(Schluss) mf