Geberkonferenz für Libanon am Sonntag

Beirut/Wien - Die internationalen Hilfsbemühungen für Beirut nach der gewaltigen Explosion am Hafen der Stadt gewinnen an Fahrt. Am Sonntag wollen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die Vereinten Nationen gemeinsam eine Geberkonferenz für den schon zuvor von einer Wirtschafts- und Finanzkrise sowie der Corona-Pandemie geplagten Libanon ausrichten. Auch US-Präsident Donald Trump kündigte seine Teilnahme an der Videokonferenz zum Sammeln von Geldern an.

Anstieg an Pensionsantritten 2020 wegen Neuregelung

Wien - Die kurz vor der Nationalratswahl beschlossene Wiedereinführung der abschlagsfreien Frühpension hat, wie von Kritikern befürchtet, zu einem massiven Anstieg der Pensionsantritte geführt. Wurden im ersten Halbjahr 2019 von der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) insgesamt 55.634 Pensionen zuerkannt, waren es heuer zwischen Anfang Jänner und Ende Juni 61.637, berichten die "Salzburger Nachrichten". Mehr als 54 Prozent Steigerung gab es bei der "Hacklerregelung".

Commerzialbank war offenbar de facto schon lange pleite

Eisenstadt/Mattersburg - Die Commerzialbank Mattersburg soll laut Aussage von Ex-Bankchef Martin Pucher vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft schon lange faktisch pleite gewesen sein, berichtet das Magazin "profil". Anfangs kleinere Bilanzfälschungen sollen schließlich zu einem nicht mehr sanierbaren Selbstläufer geworden sein. Als Folge des Skandals beklagen mehrere Gemeinden im Bezirk einen Schaden von insgesamt sechs Millionen Euro, sagte Burgenlands Landeshauptmann Doskozil im "Kurier".

Start für Corona-Testpflicht in Deutschland

Berlin - Im Kampf gegen das Coronavirus gilt in Deutschland ab sofort eine Testpflicht für alle Urlauber, die aus Ländern mit vielen Infizierten zurückkommen. Wer kein negatives Testergebnis von kurz vor der Abreise bei sich hat, muss sich nach der Ankunft in Deutschland testen lassen. Dies ist bis zu drei Tage nach der Einreise kostenlos möglich, wie eine Verordnung des deutschen Gesundheitsministers Jens Spahn (CDU) festlegt.

Stadt Wien will Sängerknaben unterstützen

Wien - Die Stadt Wien will die Wiener Sängerknaben retten, die durch die Coronakrise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. "Ich kann mir vorstellen, dass die Stadt die Sängerknaben mit einer Subvention in der Höhe von einer Million Euro unterstützt", sagte Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) im Interview mit dem "Kurier". Allerdings müsse sich auch der Bund beteiligen, fordert er. "Ich erwarte mir hier Vorschläge", sagte Hanke.

Elektronischer Impfpass: Ab Herbst Test in 3 Bundesländern

Wien - Ab Herbst wird in Österreich der elektronische Impfpass getestet. Das Pilotprojekt startet in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Steiermark und soll dann rascher als geplant, nämlich noch heuer, auf ganz Österreich ausgedehnt werden, berichtete das Ö1-"Mittagsjournal" am Samstag. Der bisherige Impfpass aus Papier soll vom e-Impfpass ersetzt werden. Der Papierpass sei häufig unvollständig, argumentieren die Befürworter.

Mindestens sieben Tote bei Bombenanschlag in Somalia

Mogadischu - In Somalia sind bei einem Anschlag am Samstag mindestens sieben Menschen getötet worden. Nach Angaben der Somalischen Nationalarmee (SNA) explodierte eine Autobombe am Eingang eines Militärstützpunktes in der Hauptstadt Mogadischu. Demnach wurden mindestens zehn weitere Menschen verletzt. Die islamistische Al-Shabaab-Miliz bekannte sich zu dem Angriff.

Mehrere Demonstranten vor Wahl in Weißrussland festgenommen

Minsk - Kurz vor der Präsidentenwahl in Weißrussland ist es erneut zu Festnahmen von Demonstranten in Minsk gekommen. In der Hauptstadt versammelten sich am Freitagabend Hunderte Radfahrer zu einer Kundgebung, wie die Menschenrechtsorganisation Wesna am Samstag berichtete. Auf Videos war zu sehen, wie die Menschen friedlich durch die Straßen fuhren und mit Fahrradklingeln auf sich aufmerksam machten. Kurz darauf seien mehrere Teilnehmer festgenommen worden.

