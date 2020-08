Libanesischer Ministerpräsident will Neuwahlen beantragen

Beirut/Wien - Der libanesische Ministerpräsident Hassan Diab will Neuwahlen beantragen. Dies sei der einzige Weg, um die tiefe Krise des Landes zu überwinden, erklärt er. Diab wies eine Verantwortung für die wirtschaftlichen und politischen Probleme des Landes zurück. Zuvor hatten wütende Demonstranten das Außenministerium in der libanesischen Hauptstadt gestürmt. Zudem waren Tausende Menschen durch die Stadt marschiert, um nach der Explosionskatastrophe mit mehr als 150 Toten vom Dienstag gegen die Regierung zu protestieren.

Oppositions-Wahlkampfleiterin in Weißrussland festgenommen

Minsk - Einen Tag vor der Präsidentschaftswahl in Weißrussland ist die Wahlkampfleiterin der Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja erneut festgenommen worden. Maria Moros werde voraussichtlich bis Montag festgehalten, sagte eine Sprecherin Tichanowskajas am Samstag. Der Grund für die Festnahme sei unklar. Moros wurde vor dem Wahlkampfbüro mitten auf der Straße von Polizisten mitgenommen.

Commerzialbank war offenbar de facto schon lange pleite

Eisenstadt/Mattersburg - Die Commerzialbank Mattersburg soll laut Aussage von Ex-Bankchef Martin Pucher vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft schon lange faktisch pleite gewesen sein. Das berichtet das Magazin "profil". Anfangs kleinere Bilanzfälschungen sollen schließlich zu einem nicht mehr sanierbaren Selbstläufer geworden sein. Als Folge des Skandals beklagen mehrere Gemeinden im Bezirk einen Schaden von insgesamt sechs Millionen Euro, sagte Burgenlands Landeshauptmann Doskozil im "Kurier".

5.000 Teilnehmer bei Demo der Wiener Clubszene

Wien - Vertreter der Clubszene haben am Samstag zu einer Demonstration in Wien geladen, um lautstark auf ihre prekäre Situation infolge der Coronakrise aufmerksam zu machen. Insgesamt 5.000 Teilnehmer folgten laut Veranstalter dem Aufruf. Der Protestzug sammelte sich am Nachmittag auf der Prater-Hauptallee, um dann in Etappen bis zum Heldenplatz zu ziehen, wo am Abend die Abschlusskundgebung stattfand. Die Organisatoren fordern klare Perspektiven und Finanzhilfen.

Deutschland macht Druck auf Lufthansa wegen Erstattungen

Frankfurt am Main - Die deutsche Regierung hat die Lufthansa wegen der zögerlichen Erstattung von Flügen, die wegen der Coronakrise ausgefallen sind, scharf kritisiert. "Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Lufthansa trotz der massiven staatlichen Hilfen ihren gesetzlichen Verpflichtungen nicht nachkommt", sagte Wirtschaftsstaatssekretär Ulrich Nussbaum dem "Spiegel". Eine EU-Richtlinie sieht vor, dass Passagiere nach annullierten Flügen ihr Geld innerhalb einer bestimmten Frist zurückbekommen.

Starinvestor Buffett mit neuem Cash-Rekord

Washington - Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat ihre Barreserven in der Corona-Krise abermals kräftig erhöht. Im zweiten Quartal stieg der Geldberg, auf dem der 89-jährige Staranleger sitzt, um gut zehn Milliarden auf den Rekordbetrag von 146,6 Milliarden US-Dollar (124,4 Mrd. Euro). Damit steigt der Anlagedruck auf den wegen seines Riechers für lukrative Investments "das Orakel von Omaha" genannten Börsengurus weiter.

Britische Behörde ruft 740.000 Corona-Tests zurück

London - Die britische Aufsichtsbehörde für Medizinprodukte hat den Rückruf Hunderttausender Coronavirus-Test-Sets veranlasst. Wie die Regierung in London am Samstag bestätigte, handelt es sich um bis zu 741.000 Tests der Firma Randox. Diese seien möglicherweise nicht sicher für den Gebrauch, hieß es zur Begründung. Randox hatte im März einen Auftrag in Höhe von 133 Millionen Pfund von der britischen Regierung erhalten, unter anderem für die Bereitstellung von Coronavirus-Tests.

Männliche Leiche in Ache in Vorarlberg gefunden

Dornbirn - In der Dornbirner Ache ist Samstagfrüh eine männliche Leiche gefunden worden. Wie die Polizei berichtete, wurde der Tote von der Wasserrettung geborgen. Aufgrund der Dokumente, die der Tote bei sich hatte, konnte er sofort als 51-Jähriger identifiziert werden. Die genauen Todesumstände waren zunächst jedoch noch unklar. Eine Obduktion, die Anfang kommender Woche stattfinden soll, soll darüber Aufschluss geben.

