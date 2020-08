Premier will Neuwahlen, Gewalt bei Protesten im Libanon

Beirut/Wien - Als Reaktion auf die verheerende Explosion im Hafen von Beirut hat der libanesische Regierungschef Hassan Diab vorgezogene Neuwahlen vorschlagen. Ein entsprechendes Gesetz wolle er seinem Kabinett in einer Sitzung am Montag vorlegen. Er wies jedoch eine Verantwortung für die wirtschaftlichen und politischen Probleme des Landes zurück. Im Zentrum Beiruts kam es zu heftigen Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und wütenden Demonstranten. Mehr als 200 Menschen wurden dabei verletzt. Am Sonntag soll die von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angekündigte internationale Konferenz zur Hilfe für den krisenerschütterten Libanon stattfinden - per Videoschaltung.

Trump will neue Corona-Hilfen offenbar per Erlass einführen

Washington - Nach dem Stillstand bei den Verhandlungen zwischen dem Präsidialamt und den Demokraten im Kongress will US-Präsident Donald Trump laut Insidern weitere Corona-Hilfen per Erlass durchsetzen. Unklar blieb zunächst, ob Trumps Verfügungsmacht ausreicht, um ein Hilfspaket per Erlass umsetzen. Für ein Gesetz müssten sich Demokraten und Republikaner im Kongress auf eine gemeinsame Vorlage einigen. Zuletzt klaffte zwischen den Vorstellungen des Präsidialamts und der Demokraten eine Lücke von zwei Billionen Dollar.

Herausforderin von Lukaschenko in Weißrussland in Haft

Minsk - Vor der Präsidentenwahl am Sonntag in Weißrussland ist die führende Oppositionsvertreterin Maria Kolesnikowa nach Angaben ihres Wahlkampfteams festgenommen worden. Kolesnikowa gehört zu einem Frauen-Trio, das als größte Herausforderung seit Jahren für Amtsinhaber Alexander Lukaschenko gesehen wird. Vor der Abstimmung sind Menschenrechtsgruppen zufolge mehr als 1.300 Personen in Haft genommen worden. Westliche Beobachter stufen die Wahl in der früheren Sowjetrepublik als weder frei noch fair ein.

Demonstration in Israel gegen Netanyahus Corona-Politik

Jerusalem - In Jerusalem haben sich am Samstag Tausende Menschen vor der Residenz von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu versammelt und seinen Rücktritt gefordert. Die Demonstranten warfen ihm unter anderem vor, in der Coronavirus-Pandemie nicht genug zum Schutz von Arbeitsplätzen und Geschäften unternommen zu haben. Die Proteste haben in den vergangenen Wochen zugenommen. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 21,5 Prozent, die Wirtschaft dürfte 2020 um sechs Prozent schrumpfen.

Mindestens zehn Tote bei Selbstmordattentat in Somalia

Mogadischu - Bei dem Selbstmordanschlag in Somalias Hauptstadt Mogadischu sind am Samstag mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Der Attentäter habe sich an einem Militärposten mit einem Auto in die Luft gesprengt und sechs Soldaten mit in den Tod gerissen, sagte ein Vertreter des Militärs. Zudem wurden nach Angaben eines Polizisten drei Zivilisten getötet. Etliche Menschen wurden verletzt.

Mindestens elf Tote bei Hochhausbrand in Tschechien

Prag - Bei einem Brand in einem Hochhaus im Osten Tschechiens sind mindestens elf Menschen gestorben. Unter den Toten seien auch drei Kinder, so ein Sprecher der Feuerwehr. Das Feuer war am Nachmittag in einer Wohnung im 11. Stock des 13-stöckigen Plattenbaus in der Stadt Bohumin (Oderberg) an der Grenze zu Polen ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Es griff auf die darüberliegenden Stockwerke über. Augenzeugen berichteten, dass verzweifelte Menschen bei der Flucht vor Rauch und Flammen aus dem Fenster gesprungen seien.

Befreiungstheologe Casaldaliga ist tot

Brasilia - Pedro Casaldaliga, spanischer Ordensmann und einer profiliertesten Vertreter der Befreiungstheologie, ist tot. Der frühere Bischof von Sao Felix in Brasilien starb am Samstag im Alter von 92 Jahren in der Stadt Batatais im Bundesstaat Sao Paulo. Das berichtetet Kathpress unter Berufung auf eine gemeinsamen Mitteilung des Claretiner-Ordens, der Prälatur von Sao Felix und des Augustinerordens. In den letzten Jahren seiner Amtszeit engagierte er sich besonders für die Landrechte der Xavante-Indianer in Nordbrasilien. Dies trug ihm zahlreiche Morddrohungen ein.

Erdbeben der Stärke 4,0 im Raum Landeck

Landeck - Im Raum Landeck hat am Samstagabend die Erde gebebt. Die Erschütterungen der Stärke 4,0 um 21.44 Uhr wurden im Umkreis von 50 Kilometern verspürt, teilte der Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mit. Schäden an Gebäuden waren keine bekannt. Bei dieser Magnitude könne es vereinzelt zu leichten Schäden kommen, so die ZAMG.

