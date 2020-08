Coronavirus: Trump erließ per Dekret neue Hilfsmaßnahmen

Bedminster - Nach gescheiterten Verhandlungen im Kongress über ein neues Corona-Hilfspaket hat US-Präsident Donald Trump per Dekret eine Reihe von Maßnahmen angeordnet. In seinem Golfclub in Bedminster im US-Staat New Jersey unterzeichnete Trump am Samstag vier Erlasse, die unter anderem eine Kürzung der Lohnnebenkosten und einen verlängerten Zuschlag zur Arbeitslosenhilfe vorsehen. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden sprach von "halbgaren Maßnahmen". In den rund 330 Millionen Bewohner zählenden USA sind inzwischen mehr als fünf Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert worden. Die Zahl der Toten lag bei mehr als 160.000.

Coronavirus - Bereits mehr als 100.000 Tote in Brasilien

Brasilia/Mexiko-Stadt - Die Zahl der Coronatoten ist in Brasilien auf mehr als 100.000 gestiegen. Das größte und mit knapp 220 Millionen Bewohnern bevölkerungsreichste Land Lateinamerikas überschritt diese Marke in der offiziellen Statistik des Gesundheitsministeriums am Samstag. Mexiko meldete fast 500.000 Fälle. Kuba verhängte angesichts steigender Fallzahlen einen neuen Lockdown über die Hauptstadt Havanna.

Präsidentenwahl im autoritär regierten Weißrussland

Minsk - In Weißrussland (Belarus) findet am Sonntag die Präsidentenwahl (ab 07.00 Uhr MESZ) statt. Der mit harter Hand autoritär regierende Amtsinhaber Alexander Lukaschenko kandidiert für eine sechste Amtszeit - er ist bereits seit zweieinhalb Jahrzehnten an der Macht. Die Behörden gingen vor der Wahl massiv gegen die Opposition vor. Am Samstag kam es wieder zu Festnahmen. Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja gewann in den vergangenen Wochen dennoch massiv an Zustimmung.

Internationale Geberkonferenz nach Explosionskatastrophe im Libanon

Paris - Nach der Explosionskatastrophe im Libanon findet am Sonntag eine internationale Geberkonferenz statt. Bei der von Frankreich und der UNO organisierten Videokonferenz (ab 14.00 Uhr) sollen Spenden für die humanitäre Nothilfe im Libanon gesammelt werden. Teilnehmen werde unter anderen US-Präsident Donald Trump und EU-Ratspräsident Charles Michel. Die österreichische Regierung hat angekündigt, eine Million Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) als Soforthilfe für den Libanon zur Verfügung zu stellen. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) bezeichnete das in der "ZiB" (ORF-TV) am Samstagabend als "namhafte Summe".

Mindestens elf Tote bei Hochhausbrand in Tschechien

Prag - Bei einem Brand in einem Hochhaus im Osten Tschechiens sind mindestens elf Menschen gestorben. Unter den Toten seien auch drei Kinder, so ein Sprecher der Feuerwehr. Das Feuer war am Nachmittag in einer Wohnung im 11. Stock des 13-stöckigen Plattenbaus in der Stadt Bohumin (Oderberg) an der Grenze zu Polen ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Es griff auf die darüberliegenden Stockwerke über. Augenzeugen berichteten, dass verzweifelte Menschen bei der Flucht vor Rauch und Flammen aus dem Fenster gesprungen seien.

97 Prozent fühlen sich in Österreich überwiegend sicher

Wien - Knapp 97 Prozent der Menschen in Österreich fühlen sich "sehr sicher" (71,7 Prozent) oder "eher sicher" (25 Prozent). Das Sicherheitsgefühl ist "zwischen Dezember 2019 und Juni 2020 nochmals stark gestiegen", betonte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag zu einer aktuellen Enquete. Das Verhalten der Polizei in der Coronakrise sah die Hälfte "angemessen" und 28 Prozent "eher angemessen". Für die Umfrage im Auftrag des Innenministeriums (BMI) wurden vom 29. Mai bis 18. Juni österreichweit 1.511 Personen ab 16 Jahren von MAKAM-Research befragt.

Zwei Erdbeben binnen weniger Stunden in Tirol

Landeck (APA) - Im Raum Landeck in Tirol hat am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag die Erde binnen weniger Stunden gleich zweimal erheblich gebebt. Um 21.44 Uhr wurden Erschütterungen der Stärke 4,0 verspürt. Ein Beben um 2.50 Uhr hatte in Folge eine Magnitude von 3,5. Das teilte der Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Aussendungen mit. Schäden an Gebäuden waren vorerst keine bekannt.

Obersteiermark: Jungstiere aus Jauchengrube geborgen

Gröbming - Einen Einsatz der olfaktorisch herausfordernden Art hat am Samstagabend die Feuerwehr in der obersteirischen Gemeinde Gröbming (Bezirk Liezen) absolviert. Auf einem Bauernhof waren drei Jungstiere in eine Jauchengrube gestürzt. Die Einsatzkräfte, die mit vier Fahrzeugen und 23 Mann ausgerückt waren, bargen die etwa vier bis sechs Monate alten und jeweils rund 200 Kilogramm schweren Tiere. Sie und ihre Retter wurden danach einer intensiven Vollkörperreinigung unterzogen.

