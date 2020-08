Nagasaki gedachte des Atombombenabwurfs vor 75 Jahren

Nagasaki - Mit einem neuerlichen Appell zur Abschaffung aller Atomwaffen in der Welt hat die japanische Stadt Nagasaki der Opfer des Atombombenabwurfs vor 75 Jahren gedacht. Um 11.02 Uhr (Ortszeit), dem Zeitpunkt, als am 9. August 1945 die von einem US-Bomber abgeworfene Atombombe "Fat Man" über Nagasaki explodierte, legten die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung eine Schweigeminute ein.

Dornauer für Rendi-Wagner-Spitzenkandidatur bei NR-Wahl

Innsbruck - Pamela Rendi-Wagner wird die SPÖ in die nächste Nationalratswahl führen - zumindest wenn es nach Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer geht. Sollte die Bundesparteichefin beim Bundesparteitag im kommenden Jahr erneut zur Vorsitzenden gewählt werden, müsse dies "selbstverständlich" auch die Spitzenkandidatur bei der Nationalratswahl im Jahr 2024 bedeuten, erklärte Dornauer im APA-Sommerinterview. Die wiederholten Querschüsse von Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil sieht Dornauer nicht als das Lostreten einer Personaldebatte.

97 Prozent fühlen sich in Österreich überwiegend sicher

Wien - Knapp 97 Prozent der Menschen in Österreich fühlen sich "sehr sicher" (71,7 Prozent) oder "eher sicher" (25 Prozent). Das Sicherheitsgefühl ist "zwischen Dezember 2019 und Juni 2020 nochmals stark gestiegen", betonte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag zu einer aktuellen Umfrage. Das Verhalten der Polizei in der Coronakrise sah die Hälfte "angemessen" und 28 Prozent "eher angemessen".

SPÖ unterstützt Forderung nach Maskenpause alle zwei Stunden

Wien - Die SPÖ unterstützt die Gewerkschaftsforderung nach einer Maskenpause für Arbeitnehmer. Konkret soll den Beschäftigten im Handel und Tourismus nach einer Tragedauer von zwei Stunden eines Mund-Nasen-Schutzes eine verpflichtende und bezahlte Pause von 15 Minuten zur Verfügung stehen. SPÖ-Vize-Klubchef Jörg Leichtfried kündigte gegenüber der APA eine entsprechende Initiative im Parlament an.

Präsidentenwahl im autoritär regierten Weißrussland

Minsk - In autoritär regierten Weißrussland (Belarus) findet am Sonntag die Präsidentenwahl (ab 07.00 Uhr MESZ) statt. Der mit harter Hand regierende Amtsinhaber Alexander Lukaschenko kandidiert für eine sechste Amtszeit - er ist bereits seit zweieinhalb Jahrzehnten an der Macht. Die Behörden gingen vor der Wahl massiv gegen die Opposition vor.

USA wollen Tausende Soldaten aus Afghanistan abziehen

Kabul/Washington - Die USA wollen ihre Truppenstärke in Afghanistan bis Ende November auf unter 5,000 reduzieren. Das sagte Verteidigungsminister Mark Esper am Samstag zum Sender Fox News. Momentan sind rund 8,600 US-Soldaten in Afghanistan, in dem die radikal-islamischen Taliban immer wieder Anschläge verüben. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt gesagt, die Truppenstärke auf rund 4,000 drücken zu wollen.

Trump erließ per Dekret neue Coronahilfen

Bedminster/Washington/Trenton (New Jersey) - Nach gescheiterten Verhandlungen im Kongress über ein neues Corona-Hilfspaket hat US-Präsident Donald Trump per Dekret eine Reihe von Maßnahmen angeordnet. Bei einer Pressekonferenz in seinem Golfclub in Bedminster im US-Staat New Jersey unterzeichnete Trump am Samstag vier Erlasse, die unter anderem eine Kürzung der Lohnnebenkosten und einen verlängerten Zuschlag zur Arbeitslosenhilfe vorsehen.

Mehr als fünf Millionen Corona-Infektionen in den USA

Washington/Brasilia/Havanna - In den USA sind nach Daten der Nachrichtenagentur Reuters inzwischen mehr als fünf Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert worden - rechnerisch einer pro 66 Einwohner. Die Vereinigten Staaten haben rund 330 Millionen Einwohner. Die Zahl der Toten liegt bei mehr als 160.000, etwa ein Viertel der weltweiten Gesamtsumme. Brasilien meldete fast 50.000 neue Corona-Infektionen.

Dreijährige in Tiroler Hotel aus dem Fenster gestürzt

Galtür - Ein dreijähriges Mädchen aus Belgien ist am Samstagnachmittag in Galtür in Tirol aus bisher unbekannter Ursache aus einem geöffneten Fenster des Speisesaales eines Hotels gestürzt. Das Kind fiel rund vier Meter auf den Boden, teilte die Polizei mit. Das Mädchen zog sich dabei Verletzungen zu. Es wurde vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen.

