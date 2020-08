Lukaschenko zum Wahlsieger in Weißrussland erklärt

Minsk - Die Wahlkommission in Weißrussland (Belarus) hat Staatschef Alexander Lukaschenko zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt. Der 65-Jährige habe 80,23 Prozent der Stimmen bei dem Urnengang am Sonntag erzielt, hieß es. Lukaschenkos Gegnerin, Swetlana Tichanowskaja, kam demnach nur auf 9,9 Prozent. Der Bekanntgabe waren blutige Ausschreitungen in der Nacht vorangegangen. Laut Innenministerium gab es landesweit 3.000 Festnahmen und rund 100 Verletzte.

Libanesische Justizministerin tritt nach Explosion zurück

Beirut - Im Libanon ist nach der Explosionskatastrophe erneut ein Kabinettsmitglied zurückgetreten. Justizministerin Marie Claude Najm erklärte am Montag, sie habe ihren Rücktritt eingereicht und verwies dabei auf die verheerende Explosion im Beiruter Hafen und die anschließenden Proteste gegen die Regierung. Zuvor hatten bereits Umweltminister Damianos Kattar und Informationsministerin Manal Abdel Samad ihre Ämter niedergelegt. Am Dienstag waren durch eine schwere Explosion im Hafen der Hauptstadt 158 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 6.000 verletzt worden.

Corona-Hilfen - 6,4 Mrd. Steuern gestundet, 1,4 Mrd. kommen zurück

Wien - Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat am Montag nochmals die verschiedenen Corona-Hilfen für Unternehmen erläutert und dabei gleich eine Erweiterung des Fixkostenzuschusses angekündigt. Unternehmen wurden bisher rund 6,4 Mrd. Euro an Steuern gestundet. 5 Mrd. Euro davon bleiben den Firmen dank des sogenannten Verlustrücktrags tatsächlich als Liquidität, sagte Blümel. Für Betriebe aus besonders betroffenen Branchen kündigte er einen 100-prozentigen Fixkostenzuschuss an - etwa für Nachtgastronomie, Veranstalter oder Reisebüros.

China verhängt im Hongkong-Streit Sanktionen gegen US-Senatoren

Peking/Hongkong - Als Reaktion auf die jüngsten US-Strafmaßnahmen im Streit über das neue Sicherheitsgesetz für Hongkong hat China Sanktionen gegen US-Politiker verhängt. Sie betreffen unter anderem die republikanischen Senatoren Ted Cruz und Marco Rubio, wie das Außenministerium in Peking am Montag mitteilte. Die US-Sanktionen bezeichnete das Ministerium als schwere Verletzung internationalen Rechts.

Scholz soll Kanzlerkandidat der deutschen SPD werden

Berlin - Die SPD will den deutschen Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz zu ihrem Kanzlerkandidaten küren. Das kündigte Parteichefin Saskia Esken am Montag auf Twitter an. "Wir freuen uns auf einen großartigen und erfolgreichen Wahlkampf", schrieb sie weiter. Auch Scholz selbst teilte auf Twitter mit, er sei von der Parteispitze zum Kanzlerkandidaten der deutschen Sozialdemokraten nominiert worden.

Ölkatastrophe vor Mauritius: Behörden pumpen Treibstoff ab

Port Louis - Nach dem Schiffsunglück vor Mauritius versuchen die Behörden, ein noch größeres Öl-Desaster zu vermeiden. Zwei Tanker helfen dabei, den noch vorhandenen Treibstoff aus dem auf Grund gelaufenen Frachter abzupumpen, wie das japanische Unternehmen Nagashiki Shipping als Eigner des verunglückten Schiffs am Montag mitteilte. Schlepperboote und Helikopter unterstützten die Maßnahmen. Bisher sind mehr als 1.000 Tonnen Öl ausgetreten.

73 Neuinfektionen mit dem Coronavirus österreichweit

Wien - Von Sonntag auf Montag wurden österreichweit 73 SARS-CoV-2-Infektionen registriert. Bisher gab es in Österreich 22.106 positive Testergebnisse. Mit Stand von Montag (9.30 Uhr) sind österreichweit bisher 723 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben, teilte das Innenministerium mit. Derzeit befinden sich 116 Personen aufgrund des Corona-Virus in Krankenhausbehandlung, davon 24 auf Intensivstationen.

2.000 Gäste am Auftaktwochenende der Wiener "Gürtelfrische West"

Wien - Die neue Wiener Freizeitoase "Gürtelfrische West" ist am Auftaktwochenende - bei hochsommerlichen Temperaturen - intensiv frequentiert worden. Wie eine Projektsprecherin der APA berichtete, kamen am Samstag und Sonntag insgesamt rund 2.000 Besucherinnen und Besucher. Das Pop-Up-Areal befindet sich auf einer sonst stark befahrenen Kreuzung zwischen den Bezirken Neubau und Rudolfsheim-Fünfhaus.

