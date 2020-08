Weißrussische Oppositionskandidatin meldet sich aus Litauen

Minsk/Vilnius - Die bei der Präsidentschaftswahl in Weißrussland offiziell unterlegene Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja ist nach Litauen ausgereist. In einer Videobotschaft rechtfertigte sie am Dienstag ihre Ausreise mit dem enormen Druck. Wahrscheinlich sei sie "doch die schwache Frau geblieben, die ich zu Beginn war", sagte die zweifache Mutter. In Minsk und anderen Städten des Landes kam es in der Nacht auf Dienstag erneut zu schweren Ausschreitungen. Dabei starb eine Person.

Putin verkündete Zulassung von erster Corona-Impfung

Moskau - Russland hat nach den Worten von Präsident Wladimir Putin als erstes Land der Welt eine Impfung gegen das Coronavirus entwickelt. Die Impfung sei Dienstagfrüh in Russland zugelassen worden, sagte Putin am Dienstag. Sie sei wirksam und gebe dauerhafte Immunität. Auch eine seiner beiden Töchter habe sich impfen lassen. Die Impfung soll angeblich ab dem 1. Jänner in den Umlauf gebracht werden.

Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder dreistellig bei 139

Wien - Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich ist nach den Zahlen des Innenministeriums wieder dreistellig. Von Montag auf Dienstag wurden demnach 139 neue Fälle registriert, die meisten davon in Wien mit 71. In Spitalsbehandlung befanden sich demnach 119 Covid-19-Patienten, von denen 25 auf Intensivstationen behandelt wurden.

Westenthaler will Strache-Wohnsitz berichtigt wissen

Wien - Die Debatte um den Hauptwohnsitz von Heinz-Christian Strache ist um eine Facette reicher: Der ehemalige FPÖ- und BZÖ-Politiker Peter Westenthaler brachte einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses ein. "In Befolgung der gesetzlichen Bestimmungen ist völlig klar, dass der Mittelpunkt der Lebensinteressen von Herrn Strache sich an seiner Adresse in Klosterneuburg befindet", findet er. Strache hingegen behauptet, im 3. Bezirk zu wohnen und in Klosterneuburg nur am Wochenende zwei Tage mit seiner Familie zu verbringen.

SPÖ fordert Gelder aus Tourismus-Topf für Kultur

Wien - SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda fordert, dass der Bund die Kulturinstitutionen bei den Investitionen unterstützt, die notwendig sind, um unter Einhaltung der Corona-Regeln wieder zu starten. Das Geld dafür könnte aus nicht abgeholten Mitteln des nur schleppend angelaufenen Corona-Testprogramms für den Tourismus kommen, schlägt Drozda vor. Um die erforderlichen Covid-19-Präventionsmaßnahmen sicherzustellen, seien oft Investitionen in Höhe von fünf- bis sechsstelligen Beträgen nötig.

US-Außenminister Pompeo in Prag eingetroffen

Prag - US-Außenminister Mike Pompeo hat in Tschechien seine Mitteleuropa-Reise begonnen. Der republikanische Politiker landete in der Früh auf dem Vaclav-Havel-Flughafen in Prag. Für den Nachmittag sind unter anderem ein Brauereibesuch mit seinem tschechischen Kollegen Tomas Petricek in Pilsen geplant. Weitere Stationen sind Slowenien, Österreich und Polen. Deutschland gehört nicht dazu.

Größtes Kokain-Labor der Niederlande entdeckt

Den Haag - Die niederländische Polizei hat das bisher größte Kokainlabor des Landes entdeckt. Im Dorf Nijeveen im Nordosten seien täglich bis zu 200 Kilogramm Kokain verarbeitet worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. 17 Personen wurden den Angaben zufolge festgenommen. Die Ermittler schätzen den Verkaufswert der Drogen auf täglich 4,5 bis sechs Millionen Euro. In dem Labor wurde das Kokain mit Hilfe von Chemikalien aus Kleidung gelöst.

