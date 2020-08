Proteste in Weißrussland - Mann im Gefängnis gestorben

Minsk - Nach der von schweren Fälschungsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl in Weißrussland hat es erneut Proteste in der Hauptstadt Minsk gegeben. Frauen versammelten sich am Donnerstag im Zentrum zu friedlichen Solidaritätsaktionen und bildeten Menschenketten. Rund 700 Menschen wurden bei den Demonstrationen verhaftet, berichtete das weißrussische Innenministerium. Weiters bestätigten die Behörden den Tod eines inhaftierten Mannes.

US-Außenminister Pompeo kommt nach Wien

Wien/Washington - US-Außenminister Mike Pompeo kommt am Donnerstag nach Wien. Am Nachmittag landet der Chefdiplomat von US-Präsident Donald Trump aus Slowenien kommend am Wiener Flughafen. Österreich ist die dritte Etappe von Pompeos Mitteleuropa-Tour. Das Programm ist dicht: Am Freitag trifft er die österreichischen Spitzenvertreter, den IAEO-Chef und auch seinen griechischen Amtskollegen in Wien.

Biden und Harris traten erstmals als Kandidaten-Duo auf

Wilmington (Delaware)/Washington - Der designierte demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden und seine Vize-Kandidatin Kamala Harris haben bei einem ersten gemeinsamen Auftritt Geschlossenheit und Kampfeswillen demonstriert. In Bidens Heimatstadt Wilmington im Staat Delaware zeigten sie sich am Mittwoch entschlossen, bei der Wahl im November Präsident Donald Trump zu besiegen. Die beiden US-Demokraten attackierten den republikanischen Amtsinhaber scharf und warfen ihm unter anderem Versagen in der Coronakrise vor.

AUA kündigt Strache-Kandidatin wegen Demo-Sager

Wien/Schwechat - Die Flugbegleiterin Christina Kohl ist am Dienstag als Kandidatin auf dem 17. Listenplatz des "Team HC Strache" für die Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien präsentiert worden. Kurze Zeit später war sie ihren Job bei der Fluglinie Austrian Airlines los: Sie wurde gekündigt. Grund ist ein aufgetauchtes Demo-Video, in dem sie etwa "Soros muss weg" oder "Rothschild muss weg" skandiert.

Mattersburger Bankskandal beschäftigt burgenländischen Landtag

Eisenstadt/Mattersburg - In Eisenstadt hat am Donnerstag der von den Oppositionsparteien ÖVP, FPÖ und Grünen verlangte Sonderlandtag zum Skandal um die Commerzialbank Mattersburg begonnen. Noch vor Beginn der Debatte im Rahmen einer von der FPÖ beantragten Aktuellen Stunde wurde Leonhard Schneemann (SPÖ) zum Landesrat gewählt. Schneemann erhielt 30 der 35 abgegeben Stimmen. Begleitet wurde der Landtag von einer Kundgebung der NEOS in Eisenstadt.

Neues Covid-19-Gesetz in Begutachtung

Wien - Das Sozialministerium hat die nach den VfGH-Entscheidungen angekündigte Änderung des Covid-19-Maßnahmengesetzes in Begutachtung geschickt. Die Regelungen für Betretungsverbote werden geändert. Außerdem werden die Strafen reduziert und differenziert sowie rechtliche Grundlagen für das Kontakt-Tracing und das Ampelsystem geschaffen. Auch wenn dies aus dem am Donnerstag vorgelegten Entwurf nicht hervorgeht, soll die mit 31. Dezember befristete Geltungsdauer der Gesetze verlängert werden, hieß es im Gesundheitsministerium.

155 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 in Österreich

Wien - 155 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden in Österreich (Stand: 9.30 Uhr) sind am Donnerstag von Innen- und Gesundheitsministerium vermeldet worden. Leicht zurückgegangen ist die Zahl an Personen, die in einem Krankenhaus behandelt werden sowie die Zahl der an Covid-19 erkrankten Intensivpatienten. Die Zahl der Toten in Zusammenhang mit Covid-19 stieg indes um eine Person und beträgt nun 725.

ÖVP geht bei Wien-Wahl mit breiter Armada auf Stimmenjagd

Wien - Die ÖVP will mit einer breiten Armada an Unterstützern auf Stimmenjagd bei der Wien-Wahl gehen. Diese Wahlkampfhelfer sollen als "Team Türkis" bis zum 11. Oktober für ihren Spitzenkandidaten, Finanzminister und Landesparteichef Gernot Blümel, laufen. Als Arbeitsstätten und Treffpunkte dienen vier "Freiwilligenbüros", erklärte Blümel bei der Eröffnung des Penzinger Standorts am Donnerstag.

