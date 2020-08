US-Außenminister Pompeo auf Wien-Besuch

Wien/Washington - US-Außenminister Mike Pompeo ist am späten Donnerstagnachmittag in Wien angekommen. Gegen 17.50 Uhr landete der Chefdiplomat von US-Präsident Donald Trump aus Slowenien kommend am Wiener Flughafen. Österreich ist die dritte Etappe von Pompeos Mitteleuropa-Tour. Nach der Ankunft waren für Donnerstag keine medienöffentlichen Termine geplant. Am Freitag trifft der US-Außenminister die österreichische Spitzenvertreter, den IAEO-Chef und seinen griechischen Amtskollegen in Wien.

Israel und Emirate nehmen diplomatische Beziehungen auf

Washington/Abu Dhabi - Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate nehmen diplomatische Beziehungen auf. Die beiden Staaten vereinbarten eine "vollständige Normalisierung ihrer Beziehungen", wie sie am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung mit den USA verkündeten. Im Zuge der Vereinbarung verzichtet Israel vorübergehend auf seine Annexionspläne für Teile des besetzten Westjordanlands. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sprach von einem "historischen Tag".

Tausende protestieren mit Menschenketten in Weißrussland

Minsk - Die Protestbewegung in Weißrussland gegen Staatschef Alexander Lukaschenko bekommt immer mehr Zulauf. In der Hauptstadt Minsk protestierten die weiß gekleideten Demonstranten am Donnerstag in langen Menschenketten gegen den angeblichen Sieg Lukaschenkos bei der Präsidentenwahl sowie das gewaltsame Vorgehen der Polizei. Tausende Frauen bildeten auf Straßen Menschenketten, wie mehrere Medien berichteten. Viele waren in Weiß gekleidet - der Farbe der Opposition - und hatten Blumen dabei.

Zahl der Asylbewerber in Europa im Juni stark gestiegen

Valletta - Die Zahl der Asylsuchenden in Europa ist im Juni stark gestiegen auf rund 31.500 Menschen. Sie lag damit aber immer noch deutlich unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Das teilte die EU-Asylagentur EASO in Valletta auf Malta am Donnerstag mit. Dabei seien in den 27 EU-Staaten sowie Norwegen und der Schweiz im Juni 28.039 Erstanträge auf Asyl verzeichnet worden - mehr als dreimal so viele wie im Mai.

An Kärntner Grenze zu Italien wird kontrolliert

Villach - So wie das Land Tirol hat auch die Bezirkshauptmannschaft Villach-Land am Donnerstag Kontrollen an Kärntner Grenzübergängen zu Italien angekündigt. Wie der Landespressedienst bekannt gab, starteten stichprobenweise Grenzkontrollen. Die Kontrollen werden in Kooperation zwischen der Bezirkshauptmannschaft Villach-Land und der Polizei durchgeführt.

Sechs "Sittenwächter" in Wien und Linz festgenommen

Wien/Linz - In Wien und Linz sind Mitte Juni fünf Männer und eine Frau festgenommen worden, weil sie mindestens zehn Frauen verfolgt, bedroht oder verletzt haben sollen. Die Tschetschenen im Alter zwischen 19 und 37 Jahren stehen im Verdacht, einer Gruppierung anzugehören, die sich als "Sittenwächter" versteht. In den Fokus der Gruppe gerieten tschetschenische Frauen, die sich "zu westlich" verhielten. Die Polizei vermutet, dass es noch mehr Täter und Opfer gibt. Die Ermittlungen laufen.

FBI hilft bei Ermittlungen zu Explosion in Beirut

Beirut/Washington - Die US-Bundespolizei FBI wird sich an den Ermittlungen zu der verheerenden Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut beteiligen. Dieser Schritt erfolge auf Wunsch der libanesischen Regierung, sagte der US-Spitzendiplomat David Hale am Donnerstag bei einem Besuch in Beirut. Die Explosion in Beiruts Hafen soll durch große Mengen der Chemikalie Ammoniumnitrat verursacht worden sein. Diese waren offenbar über Jahre ohne Sicherheitsvorkehrungen im Hafen gelagert worden.

Mosambiks Armee kämpft gegen Terror-Attacke

Maputo - Um die Hafenstadt Mocimboa de Praia im Norden Mosambiks liefern sich Armee und terroristische Gruppen nach Regierungsangaben heftige Kämpfe. Die Angreifer würden die Bevölkerung als Schutzschilde nutzen, hieß es. In der gasreichen Provinz Cabo Delgado kommt es seit Monaten zu brutalen Übergriffen, hinter denen islamistische Gruppen vermutet werden. Laut UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sind wegen der Attacken rund 100.000 Menschen auf der Flucht.

