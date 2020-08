Kurz fordert strengere Kontrollen an den Grenzen

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) fordert strengere Kontrollen von Rückkehrern an den Grenzen. "Hier muss strenger kontrolliert werden. Es ist dringend notwendig, dass die Gesundheitsbehörden sicherstellen, dass hier flächendeckender kontrolliert wird als bisher", sagt Kurz in der Samstag-Ausgabe der Tageszeitung "Österreich". Und er hält es auch für sinnvoll, dass Corona-Tests für Rückkehrer direkt an der Grenze durchgeführt werden.

UNO-Sicherheitsrat gegen US-Vorschlag zu Iran-Waffenembargo

New York - Nach der klaren Ablehnung eines US-Vorschlags zur Verlängerung des Waffenembargos gegen den Iran steuert der UNO-Sicherheitsrat auf eine Krise zu. Nur zwei der 15 Mitglieder des Sicherheitsrates stimmten dem Text zu, wie bei einer Sitzung des mächtigsten UNO-Gremiums am Freitag verkündet wurde. Elf Staaten, darunter auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien, enthielten sich der Stimme. Die Vetomächte Russland und China stimmten gegen den Entwurf. US-Außenminister Mike Pompeo nannte das Ergebnis "unentschuldbar".

Zehntausende bei friedlichen Protesten in Weißrussland

Minsk - Trotz der Freilassung vieler Gefangener in Weißrussland haben Zehntausende Menschen in Minsk demonstriert. Sie protestierten friedlich auf dem Unabhängigkeitsplatz gegen Polizeigewalt, Behördenwillkür und die mutmaßliche Fälschung der Präsidentenwahl unter Staatschef Alexander Lukaschenko. Auf Bildern war zu sehen, wie Soldaten am Regierungssitz ihre Schilde aus Solidarität senkten. Zu Kundgebungen kam es landesweit. In vielen Städten bildeten Demonstranten Menschenketten.

US-Außenminister Pompeo lobt "Freundschaft" zu Österreich

Wien - Trotz des Eingeständnisses verschiedener Meinungsverschiedenheiten haben US-Außenminister Mike Pompeo und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Freitag bei einem Treffen in Wien die "große Freundschaft" zwischen den beiden Ländern gelobt. In einem Gespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) standen die bilateralen Beziehungen und den Kampf gegen das Coronavirus im Mittelpunkt. "Ziel ist es, dass die Handelsbeziehungen zwischen Österreich und den USA wieder zügig hochgefahren werden, da die USA Österreichs drittgrößter Handelspartner sind", hieß es in einer Mitteilung des Kanzleramts gegenüber der APA.

Japan gedenkt der Kriegstoten

Tokio - Japan hat zum 75. Jahrestag der Kapitulation des Landes im Zweiten Weltkrieg der etwa 3,1 Millionen gefallenen Soldaten und zivilen Opfer gedacht. Kaiser Naruhito, der erste nach dem Krieg geborene Monarch Japans, sprach bei einer zentralen Gedenkzeremonie in Tokio am Samstag von "tiefer Reue" bezüglich des Zweiten Weltkriegs und drückte seine Hoffnung aus, dass sich Krieg nie wiederholen möge.

Fisch tötet Angler in Australien

Sydney - Ein Angler ist in Australien durch einen Fisch getötet worden, der aus dem Wasser in sein Boot gesprungen war. Der 56-Jährige war mit seiner Familie und Freunden auf einem Angelausflug in der Bucht von Darwin Harbour, als er von einem großen Fisch an der Brust getroffen wurde, wie die Polizei der Region Northern Territory am Samstag berichtete. Die Angler brachten den Mann rasch ans Ufer, wo er trotz einer Herzdruckmassage durch Sanitäter starb.

