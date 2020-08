WHO meldet neuen Rekord an registrierten Corona-Neuinfektionen

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation hat innerhalb von 24 Stunden weltweit so viele neue Corona-Infektionen gemeldet wie nie zuvor. Die Zahl lag bei 294.237. Den vorherigen Rekord verzeichnete die WHO am 31. Juli mit etwas über 292.000 neu gemeldeten Fällen innerhalb von 24 Stunden. Insgesamt sind damit seit Bekanntwerden des neuen Coronavirus SARS-CoV-2 Ende vergangenen Jahres weltweit mehr als 21 Millionen Infektionen gemeldet worden. Die Dunkelziffer ist nach Einschätzung von Experten erheblich. 755.786 Infizierte sind nach der WHO-Statistik mit Stand Samstagabend weltweit gestorben.

Rund ein Drittel aller Corona-Neuinfizierten in Österreich sind Reiserückkehrer

Wien - 303 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind von Freitag auf Samstag in Österreich registriert worden. Das ist der höchste tägliche Zuwachs seit Anfang April. Wie schon an den vorangegangenen Tagen setzen sich die neuen Fälle aus etlichen kleinen Clusterbildungen im familiären Bereich zusammen. Bei rund einem Drittel der Neuinfizierten handelt es sich um Reiserückkehrer, großteils aus Kroatien. Die Regierung steuert mit verstärkten Grenzkontrollen dagegen. Ab Montag gelten für Kroatien eine Reisewarnung und verschärfte Einreisebestimmungen nach Österreich.

Opposition schießt sich rund um ÖBAG-Chef auf Kanzler Kurz ein

Wien - Nach einem "profil"-Bericht, wonach der Chef der Staatsholding ÖBAG, Thomas Schmid, einem Vertrauten von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) einen Posten bei den Bundesforsten verschafft haben soll, übt die Opposition heftige Kritik am Kanzler. Die NEOS sehen Postenschacher endgültig beim Kanzler angekommen: Man werde sich auch diese Postenbesetzung im Untersuchungsausschuss genau anschauen, so NEOS-Generalsekretär Nick Donig. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch meinte, wichtige Posten würden nicht nach Qualifikation besetzt, "sondern sind einzig dafür da, das türkise Netzwerk zu bedienen. Kurz mache die Republik zum Familienbetrieb.

Bruder von US-Präsident Donald Trump verstorben

Washington - Der jüngere Bruder von US-Präsident Donald Trump, Robert Trump, ist tot. "Er war nicht nur mein Bruder, er war mein bester Freund", erklärte der Staatschef. Donald Trump hatte sich am Freitag besorgt über den Gesundheitszustand seines jüngeren Bruders geäußert und berichtet, dass dieser im Krankenhaus sei. Einzelheiten zur Erkrankung des 72-Jährigen hatte das Weiße Haus nicht mitgeteilt. Die Beziehung des Präsidenten zu seinem Bruder galt als sehr gut. Robert Trump war früher als Manager in der Unternehmensgruppe seines großen Bruders tätig.

Trump prüft Verbot von chinesischem Tech-Giganten Alibaba in den USA

Washington - US-Präsident Donald Trump prüft nach eigenen Angaben ein Verbot des chinesischen Technologie-Giganten Alibaba in den USA. Trump nimmt damit ein weiteres chinesisches Unternehmen ins Visier und verschärft damit den Konflikt mit China. Zuvor hatte er schon damit gedroht, die Videoplattform TikTok in den USA zu verbieten. Während der Präsidentschaft Trumps hat sich das Verhältnis zwischen Washington und Peking deutlich verschlechtert.

Trump befeuert Streit um Briefwahl

Washington - US-Präsident Donald Trump hat seine Warnungen vor einer breitflächigen Briefwahl im November fortgesetzt. Es sei nicht zu erwarten, dass der Sieger heuer am Abend der Präsidentenwahl feststehe, sagte Trump am Samstag auf einer Pressekonferenz. Es werde eine "katastrophale Situation" geben, wenn großflächig per Brief gewählt werde, sagte Trump. Wegen der Corona-Pandemie wird erwartet, dass viele US-Amerikaner ihre Stimme bei der Präsidentenwahl per Brief abgeben werden. Trump erklärt mittlerweile annähernd täglich, dass das Fälschungsrisiko bei einer weitverbreiteten Briefwahl sehr hoch sei. Eindeutige Belege führt er dafür nicht an. Den gegnerischen Demokraten im US-Kongress wirf er vor, der Post wichtige Mittel vorzuenthalten.

Schwarzenegger wünscht Kamal Harris für US-Wahl Glück

Washington - Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger hat der demokratischen Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris viel Glück im Wahlkampf gewünscht. "Ich habe mit Kamala Harris während meiner Amtszeit als Gouverneur in Kalifornien sehr konstruktiv zusammengearbeitet", sagte der gebürtige Österreicher der deutschen Zeitung "Bild am Sonntag". "Sie ist ein kluger Kopf, der weiß, wie man sich durchsetzt." Die 55-jährige Senatorin war während der Amtszeit Schwarzeneggers Bezirksstaatsanwältin in San Francisco und avancierte dann zur Justizministerin und Generalstaatsanwältin von Kalifornien. Schwarzenegger ist Republikaner, sein Verhältnis zum wiederkandidierenden Amtsinhaber Donald Trump gilt allerdings als schwierig.

Lukaschenko: Verlege Militär an westliche Landesgrenze

Minsk - Der weißrussische Präsident Aleksander Lukaschenko hat die Verlegung einer Einheit der Luftstreitkräfte an die westliche Landesgrenze angekündigt. Lukaschenko sagte zudem im staatlichen Fernsehen, er habe einer Zusammenarbeit mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zugestimmt. Die weißrussische Nachrichtenagentur Belta hatte Lukaschenko kurz zuvor mit den Worten zitiert, Putin habe Belarus im Bedarfsfall Hilfe zugesagt. Die Proteste gegen Lukaschenko in Weißrussland setzten sich unterdessen auch am Samstag fort.

Erdogan: Werden im Mittelmeer-Streit mit Griechenland nicht nachgeben

Ankara - Die Türkei will im Streit mit Griechenland um Gebietsansprüche im östlichen Mittelmeer nicht nachgeben. "Wir werden uns niemals Banditentum auf unserer Kontinentalplatte beugen", sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Samstag. Sein Land werde nicht klein beigeben, auch nicht angesichts von Drohungen oder möglicher Sanktionen. Grund für die Spannungen zwischen den beiden NATO-Ländern sind sich überschneidende Ansprüche auf Seegebiete, in denen Öl- und Gasvorkommen vermutet werden.

Lyon nach 3:1 gegen Manchester City im Halbfinale der Fußball-Champions-League

Lissabon - Nicht Manchester City sondern Olympique Lyon komplettiert das Halbfinale der Fußball-Champions-League. Der Außenseiter feierte am Samstagabend beim Final-8-Turnier in Lissabon einen 3:1-Sieg über den englischen Vizemeister. Im Semifinale trifft Lyon am Mittwoch auf Bayern München mit ÖFB-Star David Alaba. Den ersten Endspielteilnehmer ermitteln bereits am Dienstag Paris Saint Germain und RB Leipzig mit Marcel Sabitzer und Konrad Laimer.

(Schluss) mri