Neuer Rekord an registrierten Corona-Neuinfektionen

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat innerhalb von 24 Stunden weltweit so viele neue Corona-Infektionen gemeldet wie nie zuvor. Die Zahl lag bei fast 300.000, nämlich exakt 294.237, wie die WHO am Samstagabend berichtete. Insgesamt sind damit seit Bekanntwerden des neuen Coronavirus SARS-CoV-2 Ende vergangenen Jahres weltweit mehr als 21 Millionen Infektionen gemeldet worden. 755.786 Infizierte sind nach der WHO-Statistik weltweit gestorben.

Lukaschenko geht gegen Opposition und EU in die Offensive

Minsk - Angesichts neuer Massenproteste in Weißrussland (Belarus) gegen Machthaber Alexander Lukaschenko organisiert der Staatsapparat am heutigen Sonntag erstmals Unterstützungskundgebungen für den Langzeit-Präsidenten. Medien berichteten, dass aus vielen Teilen des Landes Staatsbedienstete gedrängt würden, in der Hauptstadt Minsk an den Demonstrationen für Lukaschenko teilzunehmen. Am Samstagabend ordnete er die Verlegung von Militär nach Grodno im Westen des Landes an.

Trump will Snapback von Iran-Atomdeal nächste Woche auslösen

Bedminster - US-Präsident Donald Trump will das Atomabkommen mit dem Iran eigenen Aussagen zufolge kommende Woche mit dem sogenannten Snapback-Mechanismus aus den Angeln heben. "Wir werden den Snapback auslösen und sie werden es nächste Woche sehen", sagte Trump am Samstag (Ortszeit) in Bedminster (New Jersey). Beim Snapback geht es darum, iranische Verstöße gegen den Atomdeal einseitig anzuprangern und die Sanktionen von vor 2015 zu erreichen. Ob die aus dem Abkommen ausgestiegenen USA das überhaupt dürfen, ist aber unklar.

Jüngerer Bruder von US-Präsident Donald Trump verstorben

Washington - Der jüngere Bruder von US-Präsident Donald Trump, Robert Trump, ist tot. "Schweren Herzens teile ich mit, dass mein wunderbarer Bruder Robert heute Abend friedlich gestorben ist", erklärte Trump am Samstagabend (Ortszeit). "Er war nicht nur mein Bruder, er war mein bester Freund. Er wird sehr vermisst werden, aber wir werden uns wiedersehen."

Ariane-5-Rakete startete erstmals seit Corona wieder ins All

Kourou - Eine europäische Trägerrakete Ariane 5 ist erstmals seit dem Corona-Lockdown auf dem Weltraumbahnhof Kourou wieder ins All gestartet. Sie hob in der Nacht auf Sonntag Mitteleuropäischer Sommerzeit mit zwei Telekommunikationssatelliten an Bord ab, wie der Betreiber Arianespace mitteilte. Der Weltraumbahnhof liegt im südamerikanischen Französisch-Guayana. Der Start war zuvor wegen technischer Probleme und wegen des Wetters mehrfach verschoben worden.

Platter will Bundesregelung bei Apres-Ski, Bars und Discos

Innsbruck - Tirols LH Günther Platter (ÖVP) drängt auf eine bundeseinheitliche Regelung, unter welchen Corona-Bedingungen Apres Ski-Lokale, Bars und Diskotheken öffnen dürfen. "Hier wird man sicher einige Vorgaben machen müssen. Ich gehe davon aus, dass wir im Herbst und Winter solche Lokale nicht unter denselben Rahmenbedingungen wie in den letzten Jahren öffnen können", sagte Platter im APA-Sommerinterview. Es gebe bereits Gespräche mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne).

Australier schlägt Hai durch Prügel in die Flucht

Sydney - Ein Australier hat einen Hai durch Prügel in die Flucht geschlagen, nachdem sich das Tier in das Bein seiner Ehefrau verbissen hatte. Nach Polizeiangaben war das Paar am Samstagmorgen nahe Port Macquarie an der Ostküste des Landes Surfen, als der Hai die Frau zweimal ins Bein biss. "Ihr Begleiter war gezwungen den Fisch zu schlagen, bis er losließ", hieß es im Polizeibericht. Die 35-Jährige wurde in ein Spital gebracht.

(Schluss) rfk