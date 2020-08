Weitere Proteste in Weißrussland geplant

Minsk - Regierungsgegner in Weißrussland wollen auch in den nächsten Tagen mit Aktionen für die Freilassung von politischen Gefangenen und für einen sofortigen Rücktritt von Staatschef Alexander Lukaschenko eintreten. "Wir werden keine Ruhe geben, bis die gegenwärtigen Machthaber zurückgetreten sind und Belarus ein freies Land wird", sagte die Oppositionelle Maria Kolesnikowa am Sonntag in Minsk. "26 Jahre Alptraum müssen enden." Zuvor war Staatschef Lukaschenko auf dem Unabhängigkeitsplatz vor Unterstützern aufgetreten und hatte betont, dass er in keinem Fall abtreten werde.

Parteitag der US-Demokraten beginnt

Washington - Weniger als drei Monate vor der US-Wahl beginnt am Montag der Parteitag der Demokraten, bei dem Joe Biden offiziell zum Präsidentschaftskandidaten gekürt werden soll. Die viertägige Veranstaltung findet wegen der Corona-Pandemie weitgehend online statt und nicht wie ursprünglich geplant mit Tausenden Delegierten und Zehntausenden Gästen in Milwaukee im US-Staat Wisconsin. Biden will den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump am 3. November herausfordern. Im Fall eines Wahlsiegs würde Kamala Harris zur ersten Frau und Schwarzen auf dem Vizepräsidentenposten.

Um Mitternacht tritt Reisewarnung für Kroatien in Kraft

Wien - Um Mitternacht tritt eine vom Außenministerium verhängte Reisewarnung für Kroatien in Kraft, die seitens der Bundesregierung zur Eindämmung der Weiterverbreitung des Coronavirus für erforderlich gehalten wird. Zuletzt waren rund ein Drittel der insgesamt angestiegenen Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 auf einen Reisebezug zurückzuführen. Hauptsächlich hatten Kroatien-Urlauber das Virus eingeschleppt.

USA und Russland sprechen in Wien über atomare Abrüstung

Wien - Die USA und Russland setzen am Montag ihren Dialog über atomare Abrüstung fort. Dazu treffen einander in Wien zum zweiten Mal der US-Sonderbeauftragte für Abrüstungsfragen, Marshall Billingslea, und der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow. US-Außenminister Mike Pompeo sprach zuletzt von Fortschritten. Die USA wollen allerdings, dass sich China an den Gesprächen beteiligt. China weigert sich bisher, über sein vergleichsweise kleines, aber wachsendes Atomwaffenarsenal zu verhandeln.

Mindestens 17 Tote bei Terrorangriff in Somalia

Mogadischu - Bei einem groß angelegten Terrorangriff auf ein Hotel in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens 17 Menschen getötet worden, darunter drei der islamistischen Angreifer. Mindestens 28 weitere Menschen wurden verletzt, teilte die Polizei mit. Zu der Bluttat bekannte sich die islamistische Miliz Al-Shabaab.

EU fordert Türkei im Gasstreit zum Einhalt auf

Ankara - Die Europäische Union hat die türkische Regierung aufgefordert, die Suche nach Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer "unverzüglich" einzustellen. Ankaras Haltung untergrabe "Bemühungen um die Wiederaufnahme des Dialogs und der Verhandlungen", erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Sonntag. Kurz zuvor hatte die türkische Marine angekündigt, die umstrittenen Bohrungen zur Erkundung von Gasvorkommen in der kommenden Woche vor der Südwestküste Zyperns fortzusetzen.

Schüsse in Cincinnati - Vier Tote und viele Verletzte

Cincinnati (Ohio) - In der Stadt Cincinnati im US-Staat Ohio sind in der Nacht auf Sonntag und am frühen Morgen vier Menschen durch Schüsse getötet worden. Die Polizei sprach in einer Mitteilung zudem von "mehreren Opfern", ließ die genaue Zahl der Verletzten aber offen. Es dürfte unabhängig voneinander mehrere Schießereien gegeben haben. Lokale Medien hatten zuvor berichtet, dass mindestens 17 Menschen von Schüssen getroffen worden seien.

Italien schließt wegen Corona Discos und Tanzlokale

Rom - Angesichts der zunehmenden Zahl von infizierten Jugendlichen hat die italienische Regierung die Schließung aller Diskotheken - auch der Stranddiscos - ab Montag bis zum 7. September beschlossen. Bei Ansammlungen vor Lokalen in den Stadtzentren besteht die Pflicht, von 18.00 Uhr bis 6.00 Uhr früh Mundschutz zu tragen, verfügte die Regierung nach Gesprächen mit den Regionen.

