Heimunterricht erst ab roter Ampel, für Ältere ab orange

Wien - Ein erneutes Umstellen auf Heimunterricht bei regionaler Zunahme an Covid-19-Infektionen an Österreichs Schulen wird es erst ab der Corona-Ampelfarbe "rot" geben. Für Schüler der Sekundarstufe II, also ab rund 14 Jahren, kann Distance-Learning schon früher wieder Realität werden. Das sieht das am Montag von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) präsentierte Konzept zum Schulstart im Herbst vor. Der Schulstart im herbst soll jedenfalls im normalen Regelbetrieb erfolgen.

Reisewarnung für Kroatien in Kraft

Wien - Um Mitternacht ist eine vom Außenministerium verhängte Reisewarnung für Kroatien in Kraft getreten. Sie wird seitens der Regierung zur Eindämmung der Weiterverbreitung des Coronavirus für erforderlich gehalten. Rund 350 Österreicher oder in Österreich lebende Personen schafften es wegen des Rückstaus allerdings nicht mehr rechtzeitig über die Grenze in Spielfeld nach Österreich. Sie müssen nun vorerst in Quarantäne.

Tichanowskaja: Bin bereit, Weißrussland zu führen

Minsk/Vilnius - In Weißrussland hat Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja ihre Bereitschaft zur Machtübernahme signalisiert. Sie sei bereit, ihr Land zu führen, sagte sie am Montag in einer von Litauen aus verbreiteten Videoansprache. Zugleich sprach sie sich dafür aus, den rechtlichen Rahmen für eine neue und faire Wahl zu schaffen. An den Sicherheitsapparat ihres Heimatlandes appellierte sie, sich von der Regierung von Präsident Alexander Lukaschenko zu lösen. Großbritannien erklärte unterdessen, das amtliche Ergebnis der Abstimmung in Weißrussland nicht anzuerkennen.

Dritte Runde US-russischer Abrüstungsgespräche in Wien gestartet

Wien - Hochrangige Delegationen aus Russland und den USA haben am Montag in Wien ihre Gespräche über atomare Abrüstung fortgesetzt. Sowohl Russlands Vizeaußenminister Sergej Rjabkow als auch der US-Sonderbeauftragte Marshall Billingslea betonten vor dieser dritten Gesprächsrunde ihre Dialogbereitschaft. Die Verhandlungen im Palais Niederösterreich sollen bis Dienstagabend dauern.

Bidens Umfrage-Vorsprung auf Trump geschrumpft

Washington - Weniger als drei Monate vor der US-Wahl hat Präsident Donald Trump laut einer neuen Umfrage aufgeholt. Der Vorsprung seines Rivalen von den Demokraten, Joe Biden, sei seit Juni deutlich geschrumpft, berichtete der TV-Sender CNN am Sonntag. 50 Prozent der vom Meinungsforschungsinstitut SSRS befragten Wähler gaben an, Biden und Senatorin Kamala Harris als Vize-Kandidatin unterstützen zu wollen. 46 Prozent sprachen sich für Trump und seinen Vize Mike Pence aus. Zum Vergleich: Anfang Juni hatten in der Umfrage noch 55 Prozent angegeben, Biden zu unterstützen. Trump lag bei lediglich 41 Prozent.

Neuseeland verschiebt Parlamentswahl um vier Wochen

Wellington - Neuseeland hat die bisher für den 19. September geplanten Parlamentswahlen wegen der Rückkehr des Coronavirus um vier Wochen auf den 17. Oktober verschoben. "Diese Entscheidung gibt allen Parteien in den kommenden neun Wochen Zeit für ihren Wahlkampf und der Wahlkommission genug Zeit, um sicherzustellen, dass die Wahl stattfinden kann", teilte Premierministerin Jacinda Ardern am Montag mit. Vergangene Woche waren erstmals seit mehr als hundert Tagen wieder Übertragungen des Virus innerhalb des Landes verzeichnet worden.

Mehr als 50.000 Corona-Tote in Indien

Neu-Delhi - Indien hat am Montag die Schwelle von 50.000 Corona-Toten überschritten. Laut der Webseite des Gesundheitsministeriums starben bisher 50.921 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion, mehr als 2,6 Millionen sind infiziert. Innerhalb von 24 Stunden meldeten die Behörden mehr als 900 neue Todesfälle. Das Land hat nach den USA, Brasilien und Mexiko die meisten Corona-Toten zu beklagen.

Wanderin bei 100-Meter-Absturz in Tirol schwer verletzt

Kundl - Eine 71-Jährige ist Sonntagvormittag bei einer Wanderung im Gemeindegebiet von Kundl (Bezirk Kufstein) aus ungeklärter Ursache zu Sturz gekommen und rund 100 Meter über ein steiles, felsdurchsetztes Waldstück abgestürzt. Ihr Ehemann stieg daraufhin zu der Frau ab und setzte die Rettungskette in Gang. Die 71-Jährige wurde schwer verletzt in die Innsbrucker Klinik geflogen.

(Schluss) rst/ral