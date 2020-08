Schulstart "mit Vorsicht", Ampel und Schülerscreening

Wien - Ohne Schichtbetrieb und halbe Klassen, aber "mit Vorsicht" will Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) ins neue Schuljahr starten. Eine Umstellung auf Heimunterricht soll es laut am Montag präsentiertem Konzept nur geben, wenn die Corona-Ampel auf "rot" springt oder einzelne Schulen wegen Covid-19-Infektionen geschlossen werden. Das Infektionsgeschehen an den Schulen wird per Screening kontrolliert. Großflächige Schulschließungen will das Ministerium mit aller Energie vermeiden.

Positiv auf Coronavirus Getesteter ging arbeiten: Verurteilt

Wien - Ein 58-jähriger Bauarbeiter ist am Montag am Wiener Landesgericht verurteilt worden, weil er am 20. April arbeiten ging, obwohl er wenige Tage zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Er habe sich "eigentlich nicht krank" gefühlt und den Verlust seines Jobs befürchtet, wäre er zu Hause geblieben, machte der Mann geltend. Der Angeklagte fasste wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten sechs Monate bedingt plus eine unbedingte Geldstrafe von 1.000 Euro aus. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.

Sozialversicherung erwartet 2020 Minus von 619 Mio. Euro

Wien - Nach den einzelnen Kassen hat der Dachverband der Sozialversicherungsträger am Montag eine Gesamt-Bilanz-Prognose für 2020 vorgelegt. Wie erwartet fällt diese negativ aus: Coronabedingt wird über alle fünf Träger hinweg ein Minus von 619 Mio. Euro erwartet. Am Mittwoch starten nun Gespräche über einen finanziellen Ausgleich durch den Bund.

Lukaschenko will keine Neuwahl, aber "Machtteilung"

Minsk/Vilnius - Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko hat einem Medienbericht zufolge Forderungen der Opposition und der EU nach einer Neuwahl zurückgewiesen, aber eine Bereitschaft für Zugeständnisse signalisiert. Es werde keine Neuwahl geben, wurde Lukaschenko am Montag von der Nachrichtenagentur Belta zitiert. Er sei bereit, die Macht zu teilen, allerdings nicht unter dem Druck von Protesten. Auch aus dem Ausland werden laufend Zweifel an der Wahl angemeldet.

Paris erwägt generelle Corona-Maskenpflicht

Paris - Paris setzt im Kampf gegen Corona weiter auf das Tragen einer Maske. "Nichts ist unmöglich", sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Anne Souyris am Montag mit Blick auf eine generelle Maskenpflicht in der gesamten Stadt. "Das Wichtigste ist, dass in dicht besiedelten Gebieten Pariser und Touristen die Maske aufsetzen. Das ist noch nicht der Fall", sagte Souyris dem Sender BFMTV.

Spanischer Monarch Juan Carlos hält sich in den Emiraten auf

Madrid - Der ins Exil gegangene spanische Ex-Monarch Juan Carlos hält sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf. Der 82-jährige Vater von König Felipe VI. sei bereits am 3. August in die Emirate gereist und halte sich weiterhin dort auf, bestätigte ein Palastsprecher am Montag. Zuvor war über dessen Aufenthalt in der Dominikanischen Republik oder in Portugal spekuliert worden.

Death Valley" mit Hitzerekord von 54,4 Grad Celsius

New York - Im für seine unglaubliche Hitze berüchtigten Death Valley im US-Staat Kalifornien ist eine rekordverdächtige Temperatur gemessen worden. Der Nationale Wetterservice der USA twitterte am Sonntagnachmittag, dass die Hitze am Besucherzentrum "Furnace Creek" 130 Grad Fahrenheit (rund 54,4 Grad Celsius) erreicht habe. Das wäre mindestens eine der höchsten jemals gemessenen Temperaturen.

Franz Welser-Möst mit Salzburger Festspielnadel geehrt

Salzburg - Mit der Festspielnadel mit Rubin ist am Sonntagabend Franz Welser-Möst an seinem 60. Geburtstag in Salzburg ausgezeichnet worden. Die Präsidentin der Salzburger Festspiele, Helga Rabl-Stadler, überreichte ihm diese Ehrung nach der Vorstellung der Oper "Elektra". Der Dirigent hat auch das Ehrenzeichen des Landes Salzburg erhalten. Welser-Möst hat zwischen 1985 und 2019 im Rahmen der Festspiele 68 Auftritte absolviert.

