Schulstart "mit Vorsicht", Ampel und Schülerscreening

Wien - Ohne Schichtbetrieb und halbe Klassen, aber "mit Vorsicht" will Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) ins neue Schuljahr starten. Eine Umstellung auf Heimunterricht soll es laut am Montag präsentiertem Konzept nur geben, wenn die Corona-Ampel auf "rot" springt oder einzelne Schulen wegen Covid-19-Infektionen geschlossen werden. Das Infektionsgeschehen an den Schulen wird per Screening kontrolliert. Großflächige Schulschließungen will das Ministerium mit aller Energie vermeiden.

Positiv auf Coronavirus Getesteter ging arbeiten: Verurteilt

Wien - Ein 58-jähriger Bauarbeiter ist am Montag am Wiener Landesgericht verurteilt worden, weil er am 20. April arbeiten ging, obwohl er wenige Tage zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Er habe sich "eigentlich nicht krank" gefühlt und den Verlust seines Jobs befürchtet, wäre er zu Hause geblieben, machte der Mann geltend. Der Angeklagte fasste wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten sechs Monate bedingt plus eine unbedingte Geldstrafe von 1.000 Euro aus. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.

Sozialversicherung erwartet 2020 Minus von 619 Mio. Euro

Wien - Nach den einzelnen Kassen hat der Dachverband der Sozialversicherungsträger am Montag eine Gesamt-Bilanz-Prognose für 2020 vorgelegt. Wie erwartet fällt diese negativ aus: Coronabedingt wird über alle fünf Träger hinweg ein Minus von 619 Mio. Euro erwartet. Am Mittwoch starten nun Gespräche über einen finanziellen Ausgleich durch den Bund.

Pkw-Lenker bei Kollision mit Lkw in Gunskirchen getötet

Gunskirchen - Ein 59-jähriger Autofahrer ist am Montag in Gunskirchen (Bezirk Wels-Land) mit einem Lkw kollidiert und tödlich verletzt worden. Der Mann aus dem Bezirk Wels-Land stieß mit seinem Pkw frontal gegen das Heck des abbiegenden Lastwagens. Die Unfallursache war laut oberösterreichischer Polizei unklar. Für den 59-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Der Lkw-Lenker und sein Beifahrer blieben unverletzt.

Lukaschenko geht auf Opposition zu

Minsk/Vilnius - Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko ist nach den tagelangen Protesten gegen seinen Amtsverbleib nach eigenen Worten zu weitgehenden Zugeständnissen bereit. Die amtliche Nachrichtenagentur Belta zitierte ihn am Montag mit den Worten, er stimme einer Änderung der Verfassung und einer Umverteilung der Machtverhältnisse zu - allerdings nicht auf Basis von Protesten auf der Straße. Die Nachrichtenagentur RIA berichtete zudem, Lukaschenko stimme Neuwahlen zu, sobald eine neue Verfassung in Kraft sei. Zuvor hatte Lukaschenko dies vehement abgelehnt. Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten am Mittwoch über das weitere Vorgehen.

Paris erwägt generelle Corona-Maskenpflicht

Paris - Paris setzt im Kampf gegen Corona weiter auf das Tragen einer Maske. "Nichts ist unmöglich", sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Anne Souyris am Montag mit Blick auf eine generelle Maskenpflicht in der gesamten Stadt. "Das Wichtigste ist, dass in dicht besiedelten Gebieten Pariser und Touristen die Maske aufsetzen. Das ist noch nicht der Fall", sagte Souyris dem Sender BFMTV.

