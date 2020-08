Diplomatisches Tauziehen um Weißrussland vor EU-Sondergipfel

Minsk/Brüssel/Berlin - Einen Tag vor dem EU-Sondergipfel zur Krise in Weißrussland laufen die diplomatischen Drähte heiß. Die EU-Staats- und Regierungschefs werden am Mittwoch per Videokonferenz beraten, wie sie sich zu dem Konflikt in der ehemaligen Sowjetrepublik positionieren. Russlands Präsident Putin sagte, jegliche Form der Einmischung in die innenpolitischen Belange von Weißrussland sei inakzeptabel.

Trump attackiert Ex-Präsident Obama und Biden als korrupt

Washington - US-Präsident Donald Trump hat mit scharfen Worten auf die Kritik der Demokraten zum Auftakt ihres Parteitags im Rennen ums Weiße Haus reagiert. "Die Administration von Obama und Biden war die korrupteste in der Geschichte", schrieb der Präsident auf Twitter. Dazu gehöre, dass sie sein Wahlkampfteam ausgespäht hätten, was "der größte politische Skandal in der Geschichte unseres Landes" sei.

Behörde bestätigt Antritts-Erlaubnis für Strache

Wien - Das Rathaus hat am Dienstag bestätigt, dass der frühere FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache nicht aus dem Wählerverzeichnis gestrichen wird. Einen entsprechenden Antrag hatte unter anderem die Kleinpartei "Wandel" eingebracht. Er fand in der Bezirkswahlbehörde, in der die Bezirksparteien vertreten sind, keine Mehrheit.

Arbeitslosigkeit im August bisher nur leicht rückläufig

Wien - Die hohen Arbeitslosenzahlen aufgrund der Coronakrise sinken nur langsam. Derzeit sind 421.697 Personen beim Arbeitsmarktservice gemeldet, davon sind 372.937 Personen arbeitslos und 48.760 befinden sich in Schulung. Im Vergleich zu Anfang August ist die Zahl der Arbeitsuchenden damit um 3.125 Personen gesunken. Laut Arbeitsministerium sind aktuell noch immer rund 455.600 Personen in Kurzarbeit.

Außenamt erteilt partieller Reisewarnung für Kroatien Absage

Wien - Das Außenministerium hat der Bitte Kroatiens, statt der Reisewarnung für ganz Kroatien nur eine partielle auszusprechen, eine Absage erteilt. Diese Option sei natürlich auch überlegt worden, aber es sei dann in Rücksprache mit den Experten aus dem Gesundheitsministerium, Bundeskanzleramt und Außenministerium für ganz Kroatien entschieden worden, sagte eine Sprecherin. Hintergrund der Entscheidung sei, dass die Österreicher in Kroatien nicht nur an einem Ort bleiben.

Falsche Polizisten erleichterten ältere Frauen um Erspartes

Wien - Ermittler des Wiener Landeskriminalamtes haben einer Bande von Trickbetrügern das Handwerk gelegt. Diese brachten ältere Frauen um deren Erspartes, indem sie sich als Polizisten ausgaben. Mindestens 200 Delikte mit einer Schadenssumme von 4,5 Millionen Euro wurden der Bande nachgewiesen, dazu 500 Betrugsversuche. Als Haupttäter gilt ein 35-jähriger Türke. Der Mann hält sich in der Türkei auf und konnte bisher nicht gefasst werden kann.

Mysteriöse Serie von Pferde-Verstümmlungen in Frankreich

Paris - Eine mysteriöse Serie von Pferde-Verstümmlungen beschäftigt die Polizei in Frankreich: Rund 15 Tiere wurden in den vergangenen Wochen von Unbekannten verletzt oder sogar getötet. Nach dem Tod einer verstümmelten Stute rief die Polizei der Stadt Lons-le-Saunier die Bewohner auf, "jedes verdächtige Individuum oder Verhalten nahe Pferdeweiden oder Gestüten zu melden".

Die Wiener Börse tendiert im Verlauf freundlich

Wien - Der ATX konnte sich am frühen Dienstagnachmittag um 0,43 Prozent auf 2.233,85 Zähler verbessern. Auch das europäische Umfeld drehte nach schwächerem Beginn ins Plus. Allerdings bremsen die anhaltenden Corona-Sorgen sowie der Handelskonflikt zwischen China und den USA die Risikobereitschaft vieler Anleger. Frequentis stiegen nach Zahlen 1,2 Prozent, während Flughafen Wien um 0,8 Prozent nachgaben.

