Reisebeschränkung nun auch für Balearen-Rückkehrer

Wien - Die Bundesregierung weitet die Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie weiter aus. Nach zuletzt der Verschärfung für Kroatien-Rückkehrer werden die strengeren Einreise-Regeln nun auch auf die Balearen ausgeweitet. Einreisende von den spanischen Inseln müssen künftig einen negativen PCR-Test vorweisen oder in Heimquarantäne bleiben, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag. Die neuen Bestimmungen treten ab kommenden Montag in Kraft, gaben Kurz, Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bekannt. Betroffen sind die gesamten Balearischen Inseln mit Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera.

Blümel übt scharfe Kritik an Boni-Zahlungen an AUA-Management

Wien/Schwechat - Die Boni-Zahlungen an das AUA-Management im Gesamtvolumen von 2,9 Mio. Euro heuer im Juli, mitten in der Coronakrise, stoßen auch Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) sauer auf. "Diese Vorgangsweise ist für mich unverständlich", teilte er Dienstagnachmittag der APA mit. "Auch wenn die aktuelle Thematik das Jahr 2019 betrifft, lässt diese Handlungsweise jede Sensibilität vermissen", setzte er nach.

Kein Durchbruch bei US-russischen Abrüstungsgesprächen

Wien - Die dritte Runde von Gesprächen zwischen den USA und Russland zu Fragen atomarer Abrüstung ist am Dienstagnachmittag in Wien ohne entscheidende Fortschritte zu Ende gegangen. Eine Verlängerung des im Februar 2021 auslaufenden New Start-Abkommens zur Begrenzung strategischer Nuklearwaffen bleibt dennoch möglich: Die Verhandler hofften weiterhin auf Kompromissbereitschaft der jeweils anderen Seite.

US-Demokraten beginnen Parteitag mit Attacken auf Trump

Washington - Die ehemalige First Lady Michelle Obama hat die Amerikaner in einem leidenschaftlichen Appell aufgerufen, Präsident Donald Trump im November aus dem Amt zu wählen. "Donald Trump ist der falsche Präsident für unser Land", sagte die Ehefrau von Ex-Präsident Barack Obama zum Auftakt des Parteitags der US-Demokraten, der seinen einstigen Vize Joe Biden offiziell als Kandidaten nominieren soll. Trump seinerseits twitterte am Dienstag: "Die Administration von Obama und Biden war die korrupteste in der Geschichte."

Diplomatisches Tauziehen um Weißrussland vor EU-Sondergipfel

Minsk/Brüssel/Berlin - Einen Tag vor dem EU-Sondergipfel zur Krise in Weißrussland laufen die diplomatischen Drähte heiß. Die EU-Staats- und Regierungschefs werden am Mittwoch per Videokonferenz beraten, wie sie sich zu dem Konflikt in der ehemaligen Sowjetrepublik positionieren. Russlands Präsident Putin sagte, jegliche Form der Einmischung in die innenpolitischen Belange von Weißrussland sei inakzeptabel.

Sorge wegen möglichen Putschversuchs in Mali

Bamako - In Mali wächst die Sorge vor einem Militärputsch, nachdem am Dienstag auf einem Armeestützpunkt nahe der Hauptstadt Bamako Schüsse gefallen sind. Auf dem Stützpunkt in der Stadt Kati, etwa 15 Kilometer von Bamako entfernt, hätten Soldaten Schüsse in die Luft abgefeuert, sagten Augenzeugen und ein Vertreter der Sicherheitskräfte der Nachrichtenagentur AFP. Ein Offizier sprach von einer "Rebellion".

Behörde bestätigt Antritts-Erlaubnis für Strache

Wien - Das Rathaus hat am Dienstag bestätigt, dass der frühere FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache nicht aus dem Wählerverzeichnis gestrichen wird. Einen entsprechenden Antrag hatte unter anderem die Kleinpartei "Wandel" eingebracht. Er fand in der Bezirkswahlbehörde, in der die Bezirksparteien vertreten sind, keine Mehrheit.

Die Wiener Börse schließt etwas schwächer

Wien - Der ATX hat am Dienstag 0,53 Prozent verloren und bei 2.212,52 Zählern geschlossen. Die anhaltenden Corona-Sorgen sowie der Handelskonflikt zwischen China und den USA bremsten die Risikobereitschaft vieler Anleger, hieß es von Marktbeobachtern. Am Nachmittag rückten aktuelle US-Daten in den Fokus. Frequentis gaben nach Zahlenvorlage 1,2 Prozent nach. Flughafen Wien verloren nach Ergebnissen 0,8 Prozent.

