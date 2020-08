Ärzte kämpfen um Leben von Regierungskritiker Nawalny

Moskau - Nach der plötzlichen schweren Erkrankung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny kämpfen die Ärzte in Russland um sein Leben. Die behandelnden Mediziner auf der Intensivstation des Krankenhauses im sibirischen Omsk täten alles, "um sein Leben zu retten", hieß es von der Klinik am Donnerstag. Der 44-jährige Nawalny hatte nach Angaben seiner Sprecherin auf einem Flug nach Moskau plötzlich das Bewusstsein verloren, was die Sprecherin auf eine absichtlich herbeigeführte Vergiftung zurückführte. Die Ärzte nannten zur Diagnose keine Details, schlossen aber eine Vergiftung nicht aus.

Weißrussische Behörden gehen strafrechtlich gegen Opposition vor

Minsk - Im Machtkampf mit der Opposition in Weißrussland greift die Staatsführung nun zu juristischen Mitteln. Generalstaatsanwalt Alexander Konjuk erklärte am Donnerstag in einer Videoaufzeichnung, es seien strafrechtliche Ermittlungen wegen der Versuche Opposition eingeleitet worden, die Macht im Land an sich zu reißen. Die Gründung eines Koordinierungsrates durch die Opposition untergrabe die nationale Sicherheit und verstoße gegen die Verfassung. Die EU verkündete indes, das Ergebnis der umstrittenen Präsidentenwahl nicht anzuerkennen und Sanktionen gegen das Land verhängen zu wollen.

Früherer Trump-Berater Steve Bannon festgenommen

New York/Washington - Der frühere Trump-Berater Steve Bannon ist am Donnerstag nach einer Betrugsanklage in New York festgenommen worden. Die New Yorker Staatsanwaltschaft wirft ihm und drei weiteren Personen vor, Geld aus einer Online-Spendenaktion für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko unrechtmäßig verwendet zu haben. Die Kampagne unter dem Namen "We Build the Wall" (Wir bauen die Mauer) habe mehr als 25 Millionen Dollar (20,95 Mio. Euro) von "hunderttausenden" Spendern bekommen.

Strache-Wohnsitz beschäftigt Gerichte weiter

Wien - Das Landesverwaltungsgericht Wien hat am Donnerstag eine Entscheidung in der Wohnsitzfrage von Heinz-Christian Strache getroffen - und zwar in seinem Sinn. Ganz sicher ist Straches Kandidatur bei der Wien-Wahl am 11. Oktober damit aber noch nicht. Dem Gericht liegt noch eine zweite Beschwerde zum Wählerverzeichnis vor, über die voraussichtlich am Freitag entschieden wird. Bei dem zweiten Einspruch handelt es sich um jenen der Kleinpartei "Wandel", die die Diskussion über den Strache-Hauptwohnsitz vor einigen Wochen ins Rollen gebracht hatte.

Bereits 175 infizierte Kroatienheimkehrer im Screening

Ansfelden/Wien - 175 Kroatien-Heimkehrer sind im Rahmen des laufenden Screening-Programms bereits positiv auf Covid-19 getestet worden. Das berichtete Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Donnerstag bei einem Lokalaugenschein bei einer Drive-in-Teststation in Ansfelden. Spekulationen um eine Ausweitung der Maskenpflicht wies er vorerst zurück. Man beobachte die Situation laufend und wenn es nötig sei, werde man auch zusätzlich Maßnahmen setzen, sagte er dazu. Die Zahl der österreichweiten registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus lag indes bei 347 innerhalb der vergangenen 24 Stunden.

Demokraten nominieren Kamala Harris als Vize-Kandidatin

Milwaukee (Wisconsin) - Die US-Demokraten haben die Senatorin Kamala Harris bei ihrem weitgehend virtuellen Parteitag als Vize-Kandidatin für die Präsidentschaftswahl im November nominiert. "Ich erkläre hiermit, dass Kamala Harris zur demokratischen Kandidaten für das Amt der Vizepräsidenten gewählt ist", sagte der Parteitagsvorsitzende Bennie Thompson am Mittwochabend. Harris nahm die Wahl an. Ex-Vizepräsident Joe Biden (77) war am Dienstag offiziell als Präsidentschaftskandidat der Demokraten bei der Wahl am 3. November nominiert worden.

Mordverdacht nach Kohlenmonoxid-Vergiftung in Kärnten

Maria Rain - Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat nach einem Zwischenfall mit Kohlenmonoxid in Maria Rain (Bezirk Klagenfurt-Land) ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet. Einen entsprechen ORF-Bericht bestätigte die Behörde gegenüber der APA. Der Gasaustritt dürfte bewusst herbeigeführt worden sein. Ein 46-jährige Frau und ihr 14-jähriger Sohn schweben in Lebensgefahr.

