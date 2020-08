Biden hält Nominierungsrede auf Parteitag der US-Demokraten

Washington - Am letzten Abend des Parteitags der US-Demokraten (Freitag 03.00 MESZ) wird Joe Biden seine Nominierung als Präsidentschaftskandidat annehmen. Der designierte Herausforderer von Präsident Donald Trump bei der Wahl am 3. November hält in Wilmington im US-Staat Delaware seine Nominierungsrede. Ein großes Publikum vor Ort wird es für Biden nicht geben: Wegen der Corona-Pandemie findet der Parteitag weitgehend virtuell statt. Der Parteitag der Republikaner findet kommende Woche statt.

Merkel und Macron erhöhen Druck auf Lukaschenko

Paris/Berlin/Minsk - Angesichts der Krise in Weißrussland haben Deutschland und Frankreich den Druck auf den autoritären Präsidenten Alexander Lukaschenko erhöht. Beide riefen den Staatschef am Donnerstag bei einem Treffen auf Macrons Feriensitz am Mittelmeer mit Nachdruck zu Verhandlungen mit der Opposition und zum Verzicht auf Gewalt gegen die Demonstranten auf. Merkel warf Lukaschenko mangelnde Dialogbereitschaft vor: "Präsident Lukaschenko hat bis jetzt mit niemandem telefoniert", kritisierte sie.

Nawalny möglicherweise schon Freitag in Berlin

Berlin - Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny soll nach seiner möglichen Vergiftung unter Umständen bereits am Freitag zur Behandlung nach Berlin geflogen werden. "Die Maschine fliegt um Mitternacht aus Deutschland los", sagte der Filmproduzent Jaka Bizilj am Donnerstagabend. Falls der 44-Jährige transportfähig sei, sei der Rückflug gleich für Freitag geplant. Nawalny solle in der Berliner Charit� behandelt werden, sagte Bizilj. Von der Klinik gebe es bereits eine Zusage. Kosten für Flug und Behandlung würden von Privatleuten bezahlt.

USA reichen bei UN-Sicherheitsrat Antrag zu Iran-Sanktionen ein

Washington/New York - Die USA haben wie angekündigt versucht, einen umstrittenen Mechanismus zur Wiedereinsetzung von UN-Sanktionen gegen den Iran zu aktivieren. US-Außenminister Mike Pompeo reichte am Donnerstag beim Vorsitz des UN-Sicherheitsrates in New York einen Brief ein, in welchem Teheran "bedeutende" Verstöße gegen das internationale Atomabkommen von 2015 vorgeworfen werden. Damit werde der sogenannte Snapback-Mechanismus zur erneuten Verhängung von UN-Sanktionen gegen den Iran in Gang gesetzt.

WHO Europa schätzt Corona-Situation als kontrollierbar ein

Österreich-weit/Wien - Die Coronavirus-Situation ist in Europa laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) anders als im Februar dieses Jahres. Covid-19-Ausbrüche können mit intelligenten, lokalen Maßnahmen unter Kontrolle gebracht werden, betonte am Donnerstag WHO-Europa-Generaldirektor Hans Kluge. Pro Tag werden in den 53 Staaten der WHO-Europaregion derzeit durchschnittlich 26.000 SARS-CoV-2-Neuinfektionen registriert. Kluge appellierte an die Solidarität der Menschen und an die Jugend: "Das Virus ist rücksichtslos", sagte Kluge.

AMS-Algorithmus zur Einstufung von Arbeitslosen kommt nicht

Wien - Das Arbeitsmarktservice (AMS) darf den umstrittenen Algorithmus zur Ermittlung von Arbeitsmarktchancen von Arbeitslosen nicht wie geplant am 1. Jänner 2021 flächendeckend einführen. Laut "Kurier" hat das die österreichische Datenschutzbehörde (DSB) im Rahmen einer amtswegigen Prüfung entschieden. Eine allfällige Beschwerde gegen den Bescheid habe keine aufschiebende Wirkung. Es würden die gesetzlichen Grundlagen für das Projekt fehlen. Unter anderem sei die Letztaufsicht durch einen AMS-Berater nicht sichergestellt, hieß es.

Viennale 2020 mit Fliegenpilzen, mehr Abstand und Kinos

Wien - Mit einer "fröhliche Ansammlung stilisierter Fliegenpilze" wirbt die Viennale für ihre 58. Ausgabe, die von 22. Oktober bis 1. November stattfindet. Neben dem diesjährigen Plakatsujet stellte Direktorin Eva Sangiorgi am Donnerstag auch den Trailer vor, der von der Regisseurin Alice Rohrwacher gestaltet wurde und in dem der große Autor Pablo Neruda zu Wort kommt. Um die geltenden Abstandsregeln einzuhalten, die damit verbundenen Kapazitätseinbußen aber zu kompensieren, wird die Zahl der offiziellen Festivalkinos um fünf erweitert.

